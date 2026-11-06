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L'ASA de nouveau réduite à six pros, un cadre rejoint l'infirmerie pour plusieurs semaines...

ELITE 2 - Attendue à Caen ce vendredi (20 heures), l'Alliance Sport Alsace voit de nouveau les pépins physiques gangréner son effectif. Nebojsa Bogavac voit d'ailleurs son vétéran Louis Cassier rejoindre l'infirmerie pour plusieurs semaines…
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L'ASA de nouveau réduite à six pros, un cadre rejoint l'infirmerie pour plusieurs semaines...
Louis Cassier rejoint l'infirmerie de l'ASA pour un mois – @Julien Marino Photographe
Crédit photo : Julien Marino
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La joie aura été de courte durée en Alsace. Alors que Nebojsa Bogavac semblait pouvoir compter sur la quasi-intégralité de son effectif et naviguer plus sereinement en ELITE 2, le technicien monténégrin fait face à une recrudescence de pépins physiques dans son groupe.

Attendu au Palais des Sports de Caen ce vendredi 6 novembre à 20 heures, Gries-Souffel ne disposera que de six joueurs professionnels disponibles et devra, pour plusieurs semaines, faire sans son expérimenté intérieur Louis Cassier, comme nous en informent nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Louis Cassier sur la touche pour près d'un mois

Touché aux adducteurs lors de la victoire contre Aix-Maurienne, l'intérieur alsacien avait déjà manqué la rencontre de Coupe de France face à Nancy. Il sera désormais indisponible pendant près d'un mois, indiquent nos confrères.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Louis Cassier.jpg
Louis CASSIER
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 29 ans (22/07/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
5,6
#156
REB
4
#69
PD
1,4
#107

Un coup dur pour l'ancien joueur normand, revenu cet été en Alsace, qui s'était révélé particulièrement précieux dans le jeu collectif de l'ASA depuis le début de la saison.

Au-delà des statistiques, l'intérieur avait été d'une grande aide au poste 5, dépannant durant l'absence simultanée des trois pivots de métier de l'effectif (Idrissa Ba, Vasilije Bacovic et Jaden Bediako).

Deux espoirs convoqués en renfort à Caen

L'absence de Louis Cassier n'est malheureusement pas le seul cas de figure complexe à gérer pour le staff alsacien avant d'aller à Caen.

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Ainsi, Killian Malwaya est indisponible. Il doit observer sept jours de repos après un choc à la tête avec un coéquipier en Coupe. Idem pour le capitaine Ludovic Beyhurst, touché aux adducteurs et absent du déplacement en Normandie.

Deux Espoirs densifieront donc les rangs de Nebojsa Bogavac : Mattéo Kiefer et Jules Grotzinger. La situation est à n'en plus finir pour l'Alliance Sport Alsace…

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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