L'ASVEL avait fait de son déplacement à Limoges une priorité dans son calendrier chargé entre EuroLeague et Betclic ELITE. Un choix payant puisque les Villeurbannais sont repartis de Beaublanc avec une victoire après prolongation, samedi 17 octobre. Mais les joueurs de Lyon-Villeurbanne ont dû batailler jusqu'au bout pour venir à bout d'un Limoges CSP particulièrement accrocheur, porté par son public.

Au terme de cette rencontre disputée, Tony Parker a multiplié les compliments envers le CSP et ses supporters. De son côté, le capitaine limougeaud Nicolas Lang a exprimé sa frustration devant le dénouement d'une rencontre marquée par de nombreux passages sur la ligne des lancers francs.

L'ASVEL récompensée après avoir privilégié Limoges

Engagée sur deux tableaux, l'ASVEL avait choisi d'accorder une importance particulière à son déplacement en Haute-Vienne, quitte à adapter ses priorités européennes face au Real Madrid. Une décision qui s'est révélée fructueuse, même si les Villeurbannais ont dû attendre la prolongation pour faire la différence.

Le scénario aurait pourtant pu leur être défavorable. Tremont Waters avait donné cinq points d'avance à l'ASVEL à l'approche de la dernière minute du temps réglementaire (86-81, 39e). Mais Limoges est parvenu à revenir, notamment grâce à Louis Labeyrie et à un tir à 3-points décisif de D.J. Horne, auteur de 17 points. Les deux formations se sont retrouvées à égalité au terme des 40 premières minutes (86-86).

L'ASVEL a finalement repris l'avantage sur deux lancers francs de Patty Mills - provoqué sur un démarquage - pour s'imposer au terme de la prolongation et repartir de Limoges avec une victoire importante en championnat.

Tony Parker : « C'est peut-être le meilleur public de France »

Présent à Beaublanc, Tony Parker n'a pas caché son plaisir de retrouver l'une des salles historiques du basketball français. Au micro d'ICI Limousin, le président/coach de l'ASVEL a tenu à rendre hommage à l'institution limougeaude et à ses supporters.

« J'adore jouer à Limoges ! Franchement, Limoges, c'est une institution du basket. C'est le basket français. J'adore jouer dans les ambiances comme ça. C'est un des meilleurs publics de France, voire peut-être le meilleur public de France. Super public, super match de basket. »

Au-delà de l'atmosphère, l'ancien meneur des San Antonio Spurs a également souligné la qualité de la prestation du CSP, qui a longtemps contrarié les plans villeurbannais.

« Ils ont vraiment fait un gros match, ils ont mis des tirs de malade. Il faut leur donner du crédit. Ils nous ont bien poussés jusqu'au bout. Mais on a su faire les stops et mettre les lancers francs importants pour gagner. »

Des propos élogieux pour le Limoges CSP, dont la prestation n'aura pas suffi à faire tomber l'ASVEL malgré le soutien de Beaublanc.

Tony Parker félicite Stéphane Ostrowski dont le maillot a été retiré ce samedi 17 octobre (photo : Limoges CSP / Sulyvan Manfroi)

Nicolas Lang déplore une fin de match décidée aux lancers francs

Du côté limougeaud, la frustration était d'autant plus importante que le CSP avait réussi à pousser son adversaire jusqu'en prolongation. Le capitaine Nicolas Lang a notamment regretté l'influence des coups de sifflet sur le dénouement de cette affiche.

Les deux équipes ont cumulé 62 lancers francs au cours de cette rencontre disputée sur 45 minutes, une donnée à ajouter aux propos critiques de l'international français quant au dernier coup de sifflet en faveur de Mills.

« C'est dommage de finir sur des lancers, c'est un super match pour le basket français, mais finir comme ça, personnellement, je rends mon abonnement, ce n'est pas ce que je veux voir », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Équipe.

Deux lectures différentes d'une même soirée : l'ASVEL retient sa victoire après avoir fait de Limoges une priorité, tandis que le CSP peut mesurer les regrets laissés par une rencontre qu'il a poussée jusqu'à la prolongation. Tony Parker, lui, n'a pas oublié de saluer le spectacle proposé sur le parquet et dans les tribunes de Beaublanc.