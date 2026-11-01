L'ASVEL n'est plus invaincue : la folle rédemption d'Erick Neal offre un exploit XXL à Saint-Quentin !

Sur Instagram, Erick Neal avait fait son mea-culpa mardi soir. Face à la SIG, dans un match largement à la portée du SQBB, le génial meneur picard avait bazardé la dernière possession picarde en envoyant une vilaine brique à 10 secondes du buzzer à -2, précipitant la défaite axonaise (94-98).

En story, il avait reconnu sa responsabilité, assumant que ce revers était "de sa faute" suite à cette mauvaise décision et avait promis de vite se rattraper. Cinq jours après, on peut déjà assurer qu'il a tenu parole !

38 d'évaluation pour Neal, record de la saison égalé !

Face à l'ASVEL, leader jusque-là invaincu, le vétéran déniché en... Arabie Saoudite a signé une prestation exceptionnelle : 38 d'évaluation, le record de la saison en Betclic ÉLITE (avec Nadir Hifi) grâce à ses 28 points à 7/14, 13 passes décisives et 4 interceptions.

Il fallait bien cela pour terrasser l'ogre villeurbannais (99-94), qui a bien failli être sauvé par Tremont Waters dans le dernier quart-temps : 19 points à lui seul dans le money-time, avec son seul raté de la période sur la toute dernière possession, lorsque le match était déjà perdu !

Un mano a mano époustouflant avec Erick Neal qui a lui compilé 13 points et 4 passes décisives sur la période.

Après une série de cinq défaites, largement imputable à sa défense (la pire de Betclic ÉLITE, avec quasiment 97 points encaissés par match), il aurait été sacrément injuste de voir Saint-Quentin gaspiller une belle prestation à cause du seul talent d'un Tremont Waters sur-dimensionné pour le championnat.

Enfin de la défense côté SQBB

Mais le SQBB aura eu le bonheur de signer sa mi-temps de référence d'un point de vue défensif (seulement 39 points encaissés à la pause), avant de livrer un formidable combat après coup, ayant notamment les vertus mentales pour ne pas craquer lorsque l'ASVEL a semblé prendre le contrôle des opérations grâce à un 0-9 pour démarrer le troisième quart-temps (45-39, 23e minute).

À ce titre, l'intensité et le sacrifice de Jean-Philippe Dally (9 points en 31 minutes) et Shekinah Munanga (0 point et 9 rebonds en 19 minutes), qui continue de prouver qu'il peut exister en Betclic ÉLITE, méritent d'être soulignés.

Raphaël Pascual inflige sa première défaite à Tony Parker !

Un nouvel exploit, cinq semaines après avoir terrassé la JL Bourg, qui fera le plus grand au Petit Poucet picard, logiquement annoncé dans la charrette par toute la Betclic ÉLITE après son été chaotique mais qui compte déjà deux victoires de plus que la lanterne rouge gravelinoise. Toujours bon à prendre à cet instant de la saison...

Match exceptionnel 🤩💙



Merci pour cette ambiance XXL 🔉#Ensemble pic.twitter.com/EEuo68UuAE — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 1 novembre 2026

Et puis, la petite histoire retiendra que la première défaite de coach Tony Parker en Betclic ÉLITE lui aura été infligée par Raphaël Pascual, un autre novice au plus haut niveau, qui partage une histoire de fidélité similaire à celle de TP. Mais ce dimanche, il valait mieux être un ancien du TOAC, en NM2, plutôt qu'une légende NBA des Spurs...