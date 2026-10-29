L'ASVEL remporte le choc face à Monaco, Trith crée la surprise à Mondeville

Les derniers seizièmes de finale de la Coupe de France féminine ont réservé quelques frayeurs aux pensionnaires de La Boulangère Wonderligue, mais aussi une surprise entre équipes de LF2. L'ASVEL Féminin a dû batailler pour écarter le leader invaincu de deuxième division, Monaco (71-81), tandis que Toulouse a dominé Feytiat (79-92). Dans les deux confrontations entre clubs de LF2, Trith-Saint-Léger a pris sa revanche sur Mondeville (64-65) et le Pays Voironnais a éliminé Montbrison (62-70).

L'ASVEL Féminin a tremblé face à Monaco, leader invaincu de LF2

Cinq victoires en cinq journées de championnat, une première place en LF2 et l'occasion de se mesurer à une équipe de l'élite : Monaco avait de quoi aborder ce rendez-vous avec ambition. Dans une salle Gaston-Médecin bien garnie, les joueuses d'Emmanuel Body ont longtemps fait douter l'ASVEL Féminin, privée de son intérieure américaine Kylee Shook, malade.

Les Lyonnaises avaient pourtant parfaitement commencé la rencontre, avec une avance de neuf points dès la septième minute (13-22). Leur adresse extérieure (7/12 à 3-points en première période) et leur activité défensive leur permettaient de rejoindre les vestiaires avec onze longueurs d'avance (35-46).

Mais Monaco avait des arguments à faire valoir. Grâce à une défense tout-terrain particulièrement agressive, les Monégasques ont progressivement perturbé la circulation de balle lyonnaise. L'internationale portugaise Ana Carolina Costa Rodrigues (18 points) a même redonné l'avantage aux locales au début du dernier quart-temps (60-59).

L'ASVEL a alors trouvé les ressources pour éviter une élimination prématurée. Naomie Mbandu (16 points, à 4/5 à 3-points) a inscrit deux tirs primés importants pour replacer Lyon devant (65-69, 35'). Dominique Johnson (16 points) et Aïnhoa Risacher (9 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 6 interceptions) ont ensuite contribué à sécuriser la qualification.

Malgré ses 21 ballons perdus, Lyon s'est finalement imposé de dix points (71-81).

« On a connu des difficultés sur leur zone-press agressive en deuxième mi-temps. On a perdu trop de ballons », reconnaissait l'entraîneur lyonnais Yoann Cabioc'h dans les colonnes du Progrès.

Julie Tetart contenue au scoring, mais toujours précieuse

L'une des principales préoccupations du staff lyonnais concernait Julie Tetart, dominante depuis le début de saison en LF2. L'intérieure monégasque a été limitée à 13 points, avec seulement quatre tirs tentés, mais elle a encore pesé sur la rencontre. Avec 9 rebonds, dont 5 offensifs, 5 interceptions, 2 contres et 6 fautes provoquées, elle a terminé avec 25 d'évaluation, la meilleure marque de la rencontre. Paradoxalement, elle affiche aussi le plus mauvais différentiel de son équipe (-15).

« On a su faire ce qu'il fallait pour limiter son influence (13 points à 3/4), ce qui n'est pas rien », soulignait Yoann Cabioc'h, tout en reconnaissant son impact au rebond et dans la défense monégasque.

Monaco quitte donc la compétition après avoir sérieusement inquiété une formation de première division.

Trith-Saint-Léger prend sa revanche et élimine Mondeville

C'est l'une des belles histoires de cette édition de la Coupe de France féminine. Promu en LF2 cette saison, Trith-Saint-Léger s'est offert Mondeville sur son parquet (64-65), dix jours seulement après avoir subi une lourde défaite de 22 points face aux Normandes en championnat.

Les joueuses de Matthieu Trouvay avaient visiblement retenu la leçon. Plus agressives dès l'entame, elles ont rapidement pris les commandes (12-20, 10') avant de compter jusqu'à douze points d'avance dans le deuxième quart-temps (14-26). Audrone Zdaneviciute, auteure de 19 points, a notamment fait parler son adresse extérieure pour mettre Mondeville en difficulté. À la pause, les Nordistes conservaient sept longueurs d'avance (30-37).

L'USO Mondeville a toutefois réagi après les vestiaires. Portées par Lamama Kapinga Maweja (22 points, 9 rebonds) et Davina Kasongo (12 points), les joueuses de Morgan Debrosse ont fini par reprendre les commandes à quatre minutes du terme (56-55).

Mais Trith n'a pas craqué. Helena Delaruelle (11 points) a joué un rôle déterminant dans les dernières possessions pour permettre aux visiteuses de conserver un petit point d'avance jusqu'au buzzer.

« On a pris un petit coup de pied au cul. On sait que l'on ne peut pas jouer avec ce niveau d'engagement et de discipline », regrettait Morgan Debrosse auprès de Ouest-France.

L'entraîneur normand insistait également sur la nécessité de respecter tous les adversaires d'ELITE 2, indépendamment de leur classement.

Après avoir déjà éliminé Aulnoye, Trith ajoute Mondeville à son tableau de chasse et poursuit son parcours en Coupe de France. Pour les Normandes, il faudra rebondir dès samedi avec la réception de Feytiat en championnat.

Le Pays Voironnais prend sa revanche sur Montbrison

Autre confrontation entre pensionnaires de LF2, le déplacement du Pays Voironnais à Montbrison constituait une revanche du championnat. Battues dans la Loire le 17 octobre, les Iséroises ont cette fois eu le dernier mot (62-70). L'affiche opposait deux formations qui avaient atteint le dernier carré de LF2 la saison passée, Voiron ayant même disputé la finale.

Daniela Dibanzilua, meilleure marqueuse du championnat, a encore répondu présente avec 20 points. Elle a notamment été épaulée par Inès Nezerwa, auteure d'un double-double (15 points, 10 rebonds), et par l'activité de ses partenaires.

Pourtant, Montbrison a longtemps résisté. Menées de cinq points à la pause (38-43), les joueuses du BCMF ont progressivement refait leur retard, notamment grâce à Cristal Sontia Zeutsop (14 points, 8 rebonds) et à l'apport de Bintou Bentoumi (10 points).

Les Ligériennes ont même abordé le dernier quart-temps en tête (56-55), après avoir remporté la troisième période.

Mais elles ont complètement perdu leur efficacité offensive dans les dix dernières minutes. Voiron a remporté l'ultime quart-temps 15-6, avec notamment une accélération de Jean Louis, pour renverser la rencontre et s'offrir une qualification à l'extérieur.

Toulouse assure l'essentiel malgré la résistance de Feytiat

Pour Toulouse, le déplacement à Feytiat s'est conclu par une victoire logique (79-92), mais les pensionnaires de La Boulangère Wonderligue n'ont pas eu la partie aussi facile que le score final pourrait le laisser penser.

Les Toulousaines ont immédiatement imposé leur supériorité physique, notamment à l'intérieur. Taya Reimer a inscrit 10 points en seulement trois minutes et demie, permettant aux visiteuses de prendre rapidement le large (18-30, 10'). Mais Feytiat n'a jamais renoncé. Après avoir concédé douze points dans le premier quart-temps, les joueuses de Cyril Sicsic ont remporté les deux périodes suivantes d'un point chacune.

Dans le troisième quart-temps, les Haut-Viennoises sont même revenues à cinq longueurs (56-61, 28'), grâce notamment à l'adresse retrouvée de Pardee (16 points). Toulouse a immédiatement réagi avec un tir à 3-points de Jessica Lindstrom pour reprendre dix points d'avance. Dominique Toussaint (24 points, 9 passes décisives) et Jessica Lindstrom (23 points) ont finalement assuré l'essentiel pour les visiteuses. Taya Reimer a ajouté 19 points et Sandra Ygueravide Guapo 14.

En face, Émilie Raynaud (15 points, 6 rebonds, 6 passes décisives), Mace (15 points) et Pardee ont permis à Feytiat de rester compétitif.

« Je suis fier de l'état d'esprit des joueuses qui ont été sur le parquet ce soir », saluait Cyril Sicsic, l'entraîneur de Feytiat, auprès du Populaire du Centre.

Malgré l'élimination, le technicien retenait la réaction de son groupe, après une précédente sortie difficile contre La Roche Vendée.