L'Élan Béarnais va se séparer d'un premier joueur étranger
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Il n'y avait pas besoin d'être le plus grand GM de France pour comprendre que les jours de Juwan Gary à Pau étaient comptés...
Depuis l'arrivée de Gregor Hrovat dans le Béarn, l'ancien ailier du Spirou Charleroi tenait un rôle de plus en plus négligeable dans la rotation de Mickaël Hay : à peine deux minutes contre Saint-Quentin puis un DNP face à Limoges.
Stats moyennes des 5 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|5
|11:37
|7,2
|1,6
|0
|0,4
|0
5 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|17/10
|2:13
|0
|1
|0
|0
|0
|V 102-89 vs SQB
|Betclic ELITE
|10/10
|9:51
|8
|2
|0
|0
|0
|D 85-79 @ CHO
|Betclic ELITE
|06/10
|16:20
|13
|3
|0
|1
|0
|V 69-109 @ TAR
|Coupe de France Masculine
|03/10
|11:20
|6
|1
|0
|0
|0
|D 61-89 vs JDA
|Betclic ELITE
|26/09
|18:21
|9
|1
|0
|1
|0
|D 78-64 @ JSF
|Betclic ELITE
Assez peu performant lors de ses quatre apparitions en Betclic ÉLITE (5,8 points à 35%), avec certes une éclaircie en Coupe de France contre Tarbes-Lourdes (13 points), Juwan Gary est bien en instance de départ confirme La République des Pyrénées.
"Je n’ai rien contre Juwan, dans l’attitude il est irréprochable depuis le début", a glissé Mickaël Hay dans les colonnes de La Rep'. "C’est juste que par rapport à l’opportunité d’avoir Gregor, qui s’est fait hyper rapidement, c’est lui qui va en faire les frais."
En attendant de trouver une porte de sortie, le natif de Columbia reste pleinement intégré aux séances collectives. Afin d'être prêt à se relancer ailleurs dès que le téléphone sonnera.