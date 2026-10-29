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L'Élan Béarnais va se séparer d'un premier joueur étranger

L'ailier américain Juwan Gary va prochainement quitter l'Élan Béarnais, victime de l'arrivée de Gregor Hrovat dans la rotation de Mickaël Hay. Le coach palois a confirmé l'information à La République des Pyrénées.
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Résumé
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L'Élan Béarnais va se séparer d'un premier joueur étranger
Sur le banc en arrière-plan, Juwan Gary est sorti de la rotation paloise et devrait prochainement quitter le club
Crédit photo : Alban Laffitte
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Il n'y avait pas besoin d'être le plus grand GM de France pour comprendre que les jours de Juwan Gary à Pau étaient comptés...

Depuis l'arrivée de Gregor Hrovat dans le Béarn, l'ancien ailier du Spirou Charleroi tenait un rôle de plus en plus négligeable dans la rotation de Mickaël Hay : à peine deux minutes contre Saint-Quentin puis un DNP face à Limoges.

Juwan Gary

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
511:377,21,600,40

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
17/102:1301000V 102-89 vs SQBBetclic ELITE
10/109:5182000D 85-79 @ CHOBetclic ELITE
06/1016:20133010V 69-109 @ TARCoupe de France Masculine
03/1011:2061000D 61-89 vs JDABetclic ELITE
26/0918:2191010D 78-64 @ JSFBetclic ELITE

Assez peu performant lors de ses quatre apparitions en Betclic ÉLITE (5,8 points à 35%), avec certes une éclaircie en Coupe de France contre Tarbes-Lourdes (13 points), Juwan Gary est bien en instance de départ confirme La République des Pyrénées.

"Je n’ai rien contre Juwan, dans l’attitude il est irréprochable depuis le début", a glissé Mickaël Hay dans les colonnes de La Rep'. "C’est juste que par rapport à l’opportunité d’avoir Gregor, qui s’est fait hyper rapidement, c’est lui qui va en faire les frais."

PROFIL JOUEUR
Juwan Gary
Juwan GARY
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 25 ans (17/02/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#127
REB
1,3
#158
PD
0
#179

En attendant de trouver une porte de sortie, le natif de Columbia reste pleinement intégré aux séances collectives. Afin d'être prêt à se relancer ailleurs dès que le téléphone sonnera.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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