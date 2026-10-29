Il n'y avait pas besoin d'être le plus grand GM de France pour comprendre que les jours de Juwan Gary à Pau étaient comptés...

Depuis l'arrivée de Gregor Hrovat dans le Béarn, l'ancien ailier du Spirou Charleroi tenait un rôle de plus en plus négligeable dans la rotation de Mickaël Hay : à peine deux minutes contre Saint-Quentin puis un DNP face à Limoges.

Assez peu performant lors de ses quatre apparitions en Betclic ÉLITE (5,8 points à 35%), avec certes une éclaircie en Coupe de France contre Tarbes-Lourdes (13 points), Juwan Gary est bien en instance de départ confirme La République des Pyrénées.

"Je n’ai rien contre Juwan, dans l’attitude il est irréprochable depuis le début", a glissé Mickaël Hay dans les colonnes de La Rep'. "C’est juste que par rapport à l’opportunité d’avoir Gregor, qui s’est fait hyper rapidement, c’est lui qui va en faire les frais."

PROFIL JOUEUR Juwan GARY Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 25 ans (17/02/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 5,8 #127 REB 1,3 #158 PD 0 #179

En attendant de trouver une porte de sortie, le natif de Columbia reste pleinement intégré aux séances collectives. Afin d'être prêt à se relancer ailleurs dès que le téléphone sonnera.