L'équipe G-League des Pacers annonce son roster avec un joueur français
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Anciennement connue sous l'appellation "Mad Ants", la franchise G-League affiliée aux Indiana Pacers change d'identité : bienvenue au Noblesville Boom !
Avec un Français dans ses rangs ? C'est bien possible, puisque le Boom a communiqué sur la présence de Yacine Toumi (2,05 m, 26 ans) à son camp d'entraînement.
Présent aux États-Unis depuis 2019, l'ancien pensionnaire du centre de formation de la JSF Nanterre semble donc enclin à rester de l'autre côté de l'Atlantique pour le début de sa carrière professionnelle.
Après la fin de son cursus universitaire, bouclé au printemps dernier au sein d'une quatrième fac (Hawaï), il est allé réaliser des essais à Noblesville, qui lui ont permis de décrocher une invitation pour le camp d'entraînement.
Originaire de Meudon, Yacine Toumi est également international tunisien. Vu à l'AfroBasket l'an dernier, le Francilien a notamment marqué 24 points cet été lors de son dernier match officiel face au Soudan du Sud de Carlik Jones et Both Gach.
« C’est un joueur qui offre une protection de cercle différente grâce à son envergure", expliquait son ex-entraîneur Eran Ganot en décembre dernier au Spectrum Local News. "C’est un joueur mobile. Ce n’est pas un pivot traditionnel. Mais il est vraiment capable de faire de bonnes passes, et il apporte quelque chose de différent à nos joueurs qui coupent vers le panier. Quand nous avons commencé à faire un peu plus jouer l’équipe autour de lui, si vous lui laissez de l’espace, il est capable de très bien distribuer le ballon. Si vous montez sur lui, il peut aller jusqu’au cercle. C’est simplement agréable de le voir continuer à progresser, après tous les sacrifices qu’il a consentis."