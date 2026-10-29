Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

L'équipe G-League des Pacers annonce son roster avec un joueur français

Le pivot franco-tunisien Yacine Toumi, passé par le centre de formation de la JSF Nanterre, a décroché une invitation au camp d'entraînement du Noblesville Boom, la franchise G-League affiliée aux Indiana Pacers. Il tentera d'y lancer sa carrière professionnelle.
|
Résumé
Écouter
L'équipe G-League des Pacers annonce son roster avec un joueur français
Yacine Toumi dans le giron des Pacers
Crédit photo : Craig Strobeck-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Anciennement connue sous l'appellation "Mad Ants", la franchise G-League affiliée aux Indiana Pacers change d'identité : bienvenue au Noblesville Boom !

Avec un Français dans ses rangs ? C'est bien possible, puisque le Boom a communiqué sur la présence de Yacine Toumi (2,05 m, 26 ans) à son camp d'entraînement.

Présent aux États-Unis depuis 2019, l'ancien pensionnaire du centre de formation de la JSF Nanterre semble donc enclin à rester de l'autre côté de l'Atlantique pour le début de sa carrière professionnelle.

PROFIL JOUEUR
yacine_toumi_2025-2026_profile.png
Yacine TOUMI
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 26 ans (12/10/2000)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Tunisie-flag-logo-2024.jpg
Stats 2025-2026 / NCAA
PTS
4,4
#2804
REB
2,6
#2303
PD
0,4
#3450

Après la fin de son cursus universitaire, bouclé au printemps dernier au sein d'une quatrième fac (Hawaï), il est allé réaliser des essais à Noblesville, qui lui ont permis de décrocher une invitation pour le camp d'entraînement.

LIRE AUSSI

Originaire de Meudon, Yacine Toumi est également international tunisien. Vu à l'AfroBasket l'an dernier, le Francilien a notamment marqué 24 points cet été lors de son dernier match officiel face au Soudan du Sud de Carlik Jones et Both Gach.

« C’est un joueur qui offre une protection de cercle différente grâce à son envergure", expliquait son ex-entraîneur Eran Ganot en décembre dernier au Spectrum Local News. "C’est un joueur mobile. Ce n’est pas un pivot traditionnel. Mais il est vraiment capable de faire de bonnes passes, et il apporte quelque chose de différent à nos joueurs qui coupent vers le panier. Quand nous avons commencé à faire un peu plus jouer l’équipe autour de lui, si vous lui laissez de l’espace, il est capable de très bien distribuer le ballon. Si vous montez sur lui, il peut aller jusqu’au cercle. C’est simplement agréable de le voir continuer à progresser, après tous les sacrifices qu’il a consentis."

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
L'équipe G-League des Pacers annonce son roster avec un joueur français