L'ère A.J. Dybantsa va enfin commencer !

L'ère A.J. Dybantsa en NBA va enfin commencer !
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Les débuts d'A.J. Dybantsa en NBA sont enfin là ! Le rookie des Wizards va disputer son premier match de saison régulière ce mercredi soir contre les Cavaliers, après avoir manqué les quatre premières rencontres de son équipe. Le jeune ailier avait été contraint de quitter le dernier match de pré-saison face aux Pelicans, le 16 octobre, après s'être blessé à la cheville gauche.
Une blessure survenue en pré-saison
Les premiers indices de sa participation avaient fuité dans la journée puisque l'ancien de BYU a pris part à l'entrainement de Washington, mercredi. Ainsi, une semaine après l'ouverture officielle de la saison NBA, le jeune phénomène va enfin lancer sa carrière dans la grande ligue.
Ses débuts en professionnel ont été retardés à cause d'une blessure survenue lors de la rencontre face à New Orleans en pré-saison. Après une mauvaise réception, le joueur de 19 ans n'avait pas pu terminer le match.
Dès lors, le premier choix de la draft 2026 a manqué les quatre premières sorties des Wizards. En son absence, la franchise avait dû réorganiser son cinq de départ, notamment en faisant appel à Bilal Coulibaly.
Des débuts attendus après une pré-saison prometteuse
Avant sa blessure, l'ancienne star universitaire avait montré des signes encourageants lors des matchs de préparation. En quatre apparitions, l'ailier avait compilé 12,8 points, 3,8 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,5 interception de moyenne, avec 43,9 % de réussite au tir.
- Poste : Arrière, Ailier
- Taille : 207 cm
- Âge : 19 ans
- Nationalité : Etats-Unis
- Club : Washington Wizards
Stats 2026-2027 / NBA Presaison
|PTS
|12,8
|#87
|REB
|3,8
|#164
|PD
|1,8
|#224
Son retour constitue une nouvelle étape pour Washington, qui attend beaucoup de son premier choix de draft. A.J. Dybantsa devrait occuper un rôle important dans l'effectif une fois pleinement lancé dans sa saison.
Face aux Cavs, son coach Brian Keefe devrait bien le titulariser mais en ne lui offrant qu'un temps de jeu limité. L'occasion de découvrir officiellement la NBA et de faire admirer quelques bribes de son immense talent.