L'EuroLeague tient un nouvel énorme CV NBA : le Fenerbahçe renforce son secteur intérieur !

Encore balbutiant du propre aveu de Sarunas Jasikevicius, malgré une façade de très bons résultats globaux, le Fenerbahçe densifie encore son effectif pléthorique avec un CV NBA très important. Le plus important de l'EuroLeague même.

L'écurie turque a trouvé un accord avec l'international canadien Dwight Powell, 12 ans de NBA au compteur.

Dwight Powell Fenerbahçe Tarfin’de! ✍️💛💙



Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA’de Dallas Mavericks forması giyen, forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell (2.08cm - 1991) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.



20… pic.twitter.com/LXF5tQWWQc — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 30 octobre 2026

Un kilométrage NBA XXL, juste devant Evan Fournier

Les deux parties ont convenu d'un contrat d'une saison, comme annoncé dans le communiqué officiel. Les champions d'Europe 2025 remportent là une course à l'armement entre plusieurs écuries européennes, qui auraient manifesté un intérêt pour l'intérieur de 35 ans.

Récemment libéré par les Mavericks de Dallas lors des ultimes coupes d'effectif de la présaison, Dwight Powell (2,08 m, 35 ans) tire sa révérence de la grande ligue après un parcours impressionnant de longévité.

En 12 saisons — dont la quasi-totalité passée sous la tunique texane (763 matchs) —, Powell a accumulé 768 matchs de saison régulière et 44 apparitions en playoffs, soit 812 rencontres au plus haut niveau mondial.

PROFIL JOUEUR Dwight POWELL Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 35 ans (20/07/1991) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 1,3 #544 REB 2 #386 PD 3,7 #64

Ce bagage hors norme fait immédiatement de Dwight Powell l'un des joueurs au CV NBA le plus fourni de l'EuroLeague. Il dépasse ainsi Evan Fournier - et ses 704 matchs disputés aux États-Unis - du trône de ce classement honorifique en EuroLeague. Mais reste par exemple derrière un autre intérieur : Jonas Valanciunas (2,11 m, 34 ans) et ses près de 1000 matchs NBA en 14 ans.

Coéquipier modèle, finaliste NBA et parmi les 5 joueurs ayant le plus porté de maillot des Mavs, le natif de Toronto pourrait bien être une présence précieuse dans la peinture stambouliote.

Nouveau point d'ancrage d'un Fenerbahçe qui se cherche

Pour le Fenerbahçe, son arrivée intervient à un moment charnière du début de saison. Sur-dotée d'une armada impressionnante articulée autour de Shane Larkin ou encore Will Clyburn, la formation turque reste sur deux défaites consécutives en EuroLeague.

Dominés à Valence puis surclassés par le Real Madrid d'un Théo Maledon étincelant, les hommes de Sarunas Jasikevicius cherchent un second souffle défensif, et par ricochet un véritable point d'ancrage sous le cercle en Powell. Reste désormais à voir si son intégration dans le rouage grippé du Fener saura relancer la machine…