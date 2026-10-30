Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

L'EuroLeague tient un nouvel énorme CV NBA : le Fenerbahçe renforce son secteur intérieur !

EuroLeague - Un renfort de poids se profile en Turquie, pour alourdir encore le secteur intérieur du Fenerbahçe. Le club turc est sur le point de s'offrir un vétéran reconnu, dont les presque 800 matchs NBA font de lui une référence en matière d'expérience NBA.
|
Résumé
Écouter
L'EuroLeague tient un nouvel énorme CV NBA : le Fenerbahçe renforce son secteur intérieur !
APrès 12 saisons NBA, Dwight Powell débarque en EuroLeague
Crédit photo : Kevin Jairaj-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Encore balbutiant du propre aveu de Sarunas Jasikevicius, malgré une façade de très bons résultats globaux, le Fenerbahçe densifie encore son effectif pléthorique avec un CV NBA très important. Le plus important de l'EuroLeague même.

L'écurie turque a trouvé un accord avec l'international canadien Dwight Powell, 12 ans de NBA au compteur.

Un kilométrage NBA XXL, juste devant Evan Fournier

Les deux parties ont convenu d'un contrat d'une saison, comme annoncé dans le communiqué officiel. Les champions d'Europe 2025 remportent là une course à l'armement entre plusieurs écuries européennes, qui auraient manifesté un intérêt pour l'intérieur de 35 ans.

LIRE AUSSI

Récemment libéré par les Mavericks de Dallas lors des ultimes coupes d'effectif de la présaison, Dwight Powell (2,08 m, 35 ans) tire sa révérence de la grande ligue après un parcours impressionnant de longévité.

En 12 saisons — dont la quasi-totalité passée sous la tunique texane (763 matchs) —, Powell a accumulé 768 matchs de saison régulière et 44 apparitions en playoffs, soit 812 rencontres au plus haut niveau mondial.

PROFIL JOUEUR
Dwight Powell
Dwight POWELL
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 35 ans (20/07/1991)
Nationalités:
logo can.jpg
Stats 2026-2027 / NBA Presaison
PTS
1,3
#544
REB
2
#386
PD
3,7
#64

Ce bagage hors norme fait immédiatement de Dwight Powell l'un des joueurs au CV NBA le plus fourni de l'EuroLeague. Il dépasse ainsi Evan Fournier - et ses 704 matchs disputés aux États-Unis - du trône de ce classement honorifique en EuroLeague. Mais reste par exemple derrière un autre intérieur : Jonas Valanciunas (2,11 m, 34 ans) et ses près de 1000 matchs NBA en 14 ans.

LIRE AUSSI

Coéquipier modèle, finaliste NBA et parmi les 5 joueurs ayant le plus porté de maillot des Mavs, le natif de Toronto pourrait bien être une présence précieuse dans la peinture stambouliote.

Nouveau point d'ancrage d'un Fenerbahçe qui se cherche

Pour le Fenerbahçe, son arrivée intervient à un moment charnière du début de saison. Sur-dotée d'une armada impressionnante articulée autour de Shane Larkin ou encore Will Clyburn, la formation turque reste sur deux défaites consécutives en EuroLeague.

LIRE AUSSI

Dominés à Valence puis surclassés par le Real Madrid d'un Théo Maledon étincelant, les hommes de Sarunas Jasikevicius cherchent un second souffle défensif, et par ricochet un véritable point d'ancrage sous le cercle en Powell. Reste désormais à voir si son intégration dans le rouage grippé du Fener saura relancer la machine…

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
L'EuroLeague tient un nouvel énorme CV NBA : le Fenerbahçe renforce son secteur intérieur !