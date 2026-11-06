L'hommage de Gabby Williams à Marine Johannès après le titre WNBA : "Sans elle, on n'aurait pas gagné"

Héroïque lors des Finales de WNBA, dont elle sort championne et MVP sous le maillot des Valkyries, Gabby Williams peut désormais célébrer. Être célébrée aussi, comme cela a été le cas lors de la parade dans les rues de San Francisco, après le premier titre de l'histoire de sa franchise fondée il y a deux ans.

Au-delà de son talent, la capitaine des Bleues a insisté sur les ressorts qui lui ont permis d'atteindre, ou de maintenir, ce niveau tout au long de la campagne. D'abord la France — sans qui elle ne « serait pas là » — en conférence d'après-match ; mais aussi ses proches.

Parmi eux, sa compagne et coéquipière de sélection Marine Johannès, dont le soutien moral a été déterminant face à Atlanta.

"On ne gagne pas si elle n'est pas là !"

Quatre jours après le match 7 remporté au Chase Center, une marée violette a envahi les rues de San Francisco, pour honorer ses championnes comme il se doit. Au milieu, Gabby Williams était naturellement le personnage principal.

MVP d'une finale qu'elle a débloquée en seconde mi-temps (30 points dont 28 après la pause, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres), la capitaine des Bleues n'a pas manqué de communier avec la foule, en délire.

Mais au-delà de la ferveur collective, la MVP a surtout partagé de beaux mots au micro, avec humilité. L'actrice majeure du titre des Valkyries a tenu à associer ses proches à cette réussite. Elle s'est adressée à ses proches, puis à Marine Johannès, debout, pour lui livrer de beaux mots devant des milliers de fans :

« Ma partenaire a passé toutes les Finales avec moi. Elle a dû gérer toutes mes sautes d'humeur, elle a su me remettre dans le bon état d'esprit et me préparer. Sans elle, on n'aurait pas gagné, je vous le dis ! On ne gagne pas si elle n'est pas là ! »

Ovationnée par la foule, la championne est on ne peut plus reconnaissante envers celle qui a veillé sur son équilibre émotionnel. Il faut dire la série, particulièrement longue, lui en a fait voir de toutes les couleurs. Des cartons au scoring parfois impayés, comme ce Match 6 perdu malgré ses 26 points. Mais aussi des rencontres où l'adresse a pêché. Sans qu'elle ne finisse tête baissée au final, mais plutôt tête couronnée.

Partenaires de galère comme de gloire

Cet apport dépassant les parquets - et mutuel, souligné par Marine Johannès au moment d'évoquer sa "saison difficile" à New York - prolonge une belle histoire écrite conjointement depuis plusieurs années.

Coéquipières sous le maillot des Bleues — vice-championnes olympiques 2024 et vice-championnes du monde 2026 —, Gabby Williams et Marine Johannès ont aussi réalisé un doublé LFB - EuroCup sous les couleurs de l'ASVEL Féminin, en 2023.

Et l'histoire continue de s'écrire ensemble, hors et sur les rangs de la compétition. Les deux stars françaises feront de nouveau équipe en janvier 2027, sous le maillot des Laces, dans la ligue privée de 3x3 Unrivaled. En attendant, ce titre WNBA remporté par Gabby Williams — et partagé avec Janelle Salaün et Aminata Gueye — restera aussi le symbole d'un triomphe commun.