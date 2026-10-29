L'Olympiakos continue de gagner malgré les absences. Mercredi soir, les joueurs de Georgios Bartzokas ont dominé le Besiktas Istanbul (73-81), promu cette saison en EuroLeague, pour porter leur bilan à six victoires en huit rencontres. Une performance d'autant plus appréciable que les Grecs se présentaient en Turquie sans Evan Fournier, Nikola Milutinov, Jean Montero et Tyler Dorsey, ce dernier étant suspendu par son club.

Si les 26 passes décisives des visiteurs ont illustré l'académie de jeu des visiteurs, une autre séquence a retenu l'attention : une altercation verbale entre Sasha Vezenkov, double-MVP de l'EuroLeague, et son entraîneur Georgios Bartzokas. Les deux hommes se sont vivement expliqués pendant la rencontre, au point que le technicien grec a longtemps laissé son meilleur marqueur sur le banc dans le dernier quart-temps.

Sasha Vezenkov et Georgios Bartzokas s'accrochent en plein match

La scène s'est déroulée en fin de troisième quart-temps. Visiblement mécontents, Sasha Vezenkov et Georgios Bartzokas ont échangé quelques mots sur un ton particulièrement vif. La discussion s'est poursuivie pendant la pause entre les deux dernières périodes.

😳😳😳😳 Sasha Vezenkov ve Bartzokas gerilimi!



✅ Koç Sasha Vezenkov’la konuşmak istedi Vezenkov reddetti.



✅ Yardımcıları da davet etti Vezenkov yine reddetti!



✅ Sonra çeyrek arasında en köşede bekledi son çeyreğe de başlamadı! pic.twitter.com/w97LqjwD8N — EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) 28 octobre 2026

L'entraîneur de l'Olympiakos a ensuite décidé de se passer de son ailier-fort pendant une grande partie du quatrième quart-temps. Vezenkov n'a retrouvé le parquet qu'à 1 minute et 45 secondes du buzzer final.

Malgré cet épisode, l'international bulgare a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 16 points à 6/11 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, auxquels il a ajouté 5 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes.

L'incident a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, mais il serait prématuré d'y voir le signe d'une rupture entre les deux hommes. Georgios Bartzokas est un entraîneur particulièrement expressif sur son banc, et ses échanges avec ses joueurs peuvent parfois être animés.

Evan Fournier avait déjà connu un accrochage avec Bartzokas à Kaunas

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une star de l'Olympiakos se retrouve au cœur d'une discussion houleuse avec son entraîneur.

La saison dernière, Evan Fournier avait lui aussi eu un accrochage visible avec Georgios Bartzokas lors d'un déplacement à Kaunas, face au Zalgiris. Une séquence qui avait attiré l'attention sans pour autant révéler de problème durable dans leur relation.

Ces épisodes illustrent aussi le tempérament des principaux acteurs de l'Olympiakos, une équipe habituée à évoluer sous une forte pression sportive. Un désaccord exprimé pendant une rencontre ne signifie pas nécessairement que les relations se sont dégradées en dehors du terrain.

Privé de Fournier et de plusieurs cadres, l'Olympiakos s'appuie sur son collectif

Sur le parquet, l'Olympiakos a surtout démontré qu'il disposait de suffisamment de ressources pour surmonter les absences de plusieurs joueurs majeurs.

Sans Evan Fournier, Jean Montero, Nikola Milutinov et Tyler Dorsey, les visiteurs ont rapidement pris les commandes après un début de match favorable au Besiktas. Un 15-0 leur a permis de renverser la situation, avant de rejoindre les vestiaires avec six points d'avance (36-42).

Les Turcs ont néanmoins résisté. Portés notamment par Jaylen Nowell, ils ont même repris l'avantage au début du quatrième quart-temps. L'Olympiakos a alors répondu par un 12-0 décisif pour reprendre le contrôle de la rencontre.

Au-delà des 16 points de Vezenkov, les intérieurs ont joué un rôle important. Tyrique Jones a inscrit 15 points, tandis que l'ex-Monégasque Donta Hall a compilé 14 points à 6/7 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives. Ce dernier a été désigné joueur du match avec 23 d'évaluation.

Les 26 passes décisives constituent également un record pour l'Olympiakos cette saison en EuroLeague.

« Si vous regardez le match, nous avons délivré 26 passes décisives, notre meilleur total de la saison en EuroLeague », a souligné Georgios Bartzokas en conférence de presse. « C'est très important pour moi, car cela montre que nous voulions jouer ensemble, que nous voulons construire notre jeu sur notre esprit d'équipe. C'était essentiel pour gagner ce match. »

L'Olympiakos attend toujours le retour d'Evan Fournier

Cette sixième victoire permet à l'Olympiakos de poursuivre son bon début de saison européen, malgré un effectif diminué.

Evan Fournier n'a toujours pas retrouvé la compétition, tandis que Nikola Milutinov et Jean Montero étaient également indisponibles pour ce déplacement. Tyler Dorsey doit, de son côté, purger une suspension d'un mois infligée par le club. Quant à John Konchar, récemment arrivé de NBA, il n'a pas encore effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le calendrier ne laisse toutefois que peu de répit aux Grecs. Ils recevront l'Olimpia Milan, dernier du classement avec une seule victoire en huit journées, lors de la 9e journée.

L'occasion de confirmer leur solidité collective, avec ou sans leurs joueurs absents. Et de tourner la page de l'accrochage entre Sasha Vezenkov et Georgios Bartzokas.