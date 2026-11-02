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L'Olympiakos perd son meneur pour 6 mois, un Français pour le remplacer ?

Jean Montero a été opéré du ménisque ce vendredi. L'Olympiakos a annoncé que son meneur dominicain serait indisponible pendant six mois, un coup très dur pour le club grec, privé de l'un des membres du meilleur cinq de l'EuroLeague 2026 pour l'essentiel de la saison.
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L'Olympiakos perd son meneur pour 6 mois, un Français pour le remplacer ?
Killian Hayes peut-il remplacer Jean Montero à l'Olympiakos ?
Crédit photo : Darren Yamashita-Imagn Images
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Le verdict est tombé, et il est lourd. Jean Montero a subi vendredi une intervention chirurgicale pour réparer le ménisque latéral de son genou gauche, a officialisé l'Olympialos. Le meneur dominicain devrait rester éloigné des parquets pendant six mois, ce qui repousse son retour au printemps 2027 et prive le club du Pirée de sa principale recrue estivale pour la majeure partie de l'exercice.

Jean Montero opéré du ménisque latéral du genou gauche

L'information a d'abord été dévoilée par le journaliste espagnol José Nina Tejada, avant d'être confirmée par l'Olympiakos sur ses réseaux sociaux. Le club grec y a précisé la nature de l'intervention et la durée estimée de l'indisponibilité.

L'issue tranche nettement avec les scénarios évoqués ces derniers jours. Le joueur suivait jusqu'ici un traitement, que le staff médical espérait suffisant pour éviter le bloc opératoire. Il existait aussi une possibilité d'une éventuelle opération qui aurait pu se traduire par environ un mois d'absence. Finalement, l'intervention réalisée visant à réparer le ménisque plutôt qu'à en retirer une partie, impose une convalescence bien plus longue.

Un pilier de la rotation perdu pour l'EuroLeague

Déjà absent face au Fenerbahçe et Beşiktaş, Montero devait également manquer la réception de Milan ce vendredi, lors de la 9e journée d'EuroLeague. Son forfait prolongé laisse un vide considérable dans le jeu de l'Olympiakos. En six apparitions cette saison, le Dominicain tournait à 15,5 points, 3,5 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne, en 24 minutes par rencontre.

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Une recrue majeure de l'été arrêtée en plein élan

L'Olympiakos avait officialisé son arrivée le 8 juillet 2026, après deux saisons passées à Valence. Montero s'était engagé pour trois ans avec le club grec, qui avait mis en avant sa sélection dans le meilleur cinq de l'EuroLeague en 2026 au moment d'annoncer sa signature. Le meneur avait déjà connu un début de saison contrarié l'an dernier à Valence, où une opération au doigt l'avait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines.

PROFIL JOUEUR
jean_montero_2026-2027_profile.png
Jean MONTERO
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 23 ans (03/07/2003)
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
15,5
#9
REB
3,5
#67
PD
4,5
#18

Pour le remplacer, notre confrère israélien Tomer Givati indique que Killian Hayes (1,96 m, 25 ans) serait l'une des options étudiées par l'Olympiakos. Le Franco-Américain est sans club depuis la fin de la saison 2025-2026 terminée chez les Sacramento Kings. Dans l'impasse en NBA, l'ancien Choletais regarde plus sérieusement le marché européen. Son agent a démenti tout accord avec le Maccabi Tel-Aviv, où il a été envoyé par des journalistes israéliens la semaine passée.

Avec la mise à l'écart disciplinaire de Tyler Dorsey, les besoins en création se font particulièrement ressentir chez Georgios Bartzokas, qui pourrait accueillir à bras ouverts un joueur du talent de Hayes.

Une occasion manquée en NBA enfin concrétisée ?

Bien qu'aucune validation ni désamorce n'aient été faites à ce jour, la signature de Killian Hayes au Pirée viendrait réaliser ce qu'il n'a pas pu accomplir à quelques heures près en NBA : jouer aux côtés d'Evan Fournier.

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En février 2024, les Detroit Pistons avaient en effet libéré Killian Hayes le jour même où le transfert d'Evan Fournier était officialisé dans le Michigan, empêchant les deux tricolores d'associer leurs qualités sur un terrain officiel.

PROFIL JOUEUR
Killian Hayes
Killian HAYES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 25 ans (27/07/2001)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
5,5
#375
REB
2,3
#387
PD
3,6
#97

Fort d'un passage remarqué en G-League la saison passée sous les couleurs du Cleveland Charge (22,3 points et 7,9 passes de moyenne), Killian Hayes semble plus que jamais ouvert à un retour en Europe. Il pourrait trouver dans l'organisation de l'Olympiakos le cadre idéal pour effectuer ses grands débuts dans la compétition reine.

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