La belle réaction de Nancy, solide vainqueur de Nanterre

Battu par Paris, Cholet et dans les grandes largeurs à Chalon-sur-Saône, le SLUC Nancy tient enfin son premier succès en championnat. Les Lorrains ont réagi devant leur public en prenant le dessus sur Nanterre, qui restait sur une démonstration contre le champion sortant de BCL, le Rytas Vilnius (93-65).

Limitée à 33% aux tirs dont un maigre 6/25 à 3-points, l'équipe de Julien Mahé a vécu une soirée sans, à l'image de Benjamin Sene (0 point à 0/7 aux tirs, 6 passes décisives, 2 pertes de balles) et Lucas Dussoulier (1 point à 0/5 aux tirs, 2 rebonds), et ce malgré le double-double de Mitchell Saxen (12 points, 12 rebonds).

A l'inverse, l'équipe de Sylvain Lautié a fait confiance à son noyau de joueurs formés localement : Enzo Goudou-Sinha (16 points), Kevin Marsillon-Noléo (10 points, 7 rebonds, 3 passes) et surtout l'Iranien Mohammad Amini (12 points à 4/7 aux tirs, 8 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d'évaluation en 36 minutes).

Nancy 80 - 65 Nanterre · Betclic ELITE · 17/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Nancy Abdoul Ali Ba 0 0 0 Brice Eyaga 7 3 0 Kany N'Kouka 0 0 0 Stéphane Gombauld 14 7 1 Enzo Goudou-Sinha 16 0 1 Axel Villain 0 0 0 Michael Weathers 4 1 0 Kevin Marsillon-Noléo 10 7 3 Mohammad Amini 12 8 6 Marcus Hammond 4 0 0 Isaiah Cozart 1 7 0 Carlos Marshall Jr. 12 2 0 Nanterre Donta Scott 6 6 0 Lucas Dussoulier 1 2 0 Paul Lacombe 0 0 0 Xavier Castañeda 14 1 6 Devin McGlockton 4 7 0 J'wan Roberts 13 0 0 Len Schoormann 7 1 4 Mitchell Saxen 12 12 0 Benjamin Sene 0 1 6 Hugo Yimga-Moukouri 8 7 1

Nancy fait le break avant la pause

La rencontre avait pourtant démarré à l’avantage des Franciliens, qui ont bouclé le premier quart-temps devant (20-19). Mais les Nancéiens ont progressivement trouvé leur rythme. Plus agressifs dans les duels et plus appliqués offensivement, ils ont repris les commandes avant la pause (46-38).

Le SLUC a poursuivi sur sa lancée au retour des vestiaires. En maintenant la pression défensive et en faisant circuler le ballon avec davantage de fluidité, les joueurs de Sylvain Lautié ont creusé l’écart jusqu’à compter 11 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps (65-54). Une avance qu’ils ont su gérer sans trembler, pour finalement s’imposer de 15 unités.

Nanterre a progressivement perdu pied dans le troisième quart-temps, avant de voir Donta Scott être exclu après une faute disqualifiante sur Enzo Goudou-Sinha.

Une réaction collective après le revers à Chalon

Au-delà du résultat, c’est la réponse collective des Nancéiens qui retient l’attention. Après leur lourde défaite à Chalon-sur-Saône (108-67), ils ont affiché un tout autre visage, avec davantage d’engagement des deux côtés du terrain.

Ce premier succès permet à Nancy de retrouver de la confiance avant la suite de son calendrier. Les Lorrains devront confirmer cette réaction à l’extérieur, sur le parquet de l’ASVEL, le 25 octobre.

Développement à venir.