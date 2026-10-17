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La belle réaction de Nancy, solide vainqueur de Nanterre

Après trois défaites consécutives en Betclic ÉLITE, le SLUC Nancy a enfin débloqué son compteur. Les hommes de Sylvain Lautié ont dominé Nanterre (80-65), samedi 17 octobre, dans une victoire construite sur une défense de fer.
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Résumé
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La belle réaction de Nancy, solide vainqueur de Nanterre
Enzo Goudou-Sinha et Nancy débloquent leur compteur en Betclic ELITE.
Crédit photo : Loic Wacziak
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Battu par Paris, Cholet et dans les grandes largeurs à Chalon-sur-Saône, le SLUC Nancy tient enfin son premier succès en championnat. Les Lorrains ont réagi devant leur public en prenant le dessus sur Nanterre, qui restait sur une démonstration contre le champion sortant de BCL, le Rytas Vilnius (93-65).

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Limitée à 33% aux tirs dont un maigre 6/25 à 3-points, l'équipe de Julien Mahé a vécu une soirée sans, à l'image de Benjamin Sene (0 point à 0/7 aux tirs, 6 passes décisives, 2 pertes de balles) et Lucas Dussoulier (1 point à 0/5 aux tirs, 2 rebonds), et ce malgré le double-double de Mitchell Saxen (12 points, 12 rebonds).

Nancy 80 - 65 Nanterre · Betclic ELITE 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

NancyNanterre
PTSEnzo Goudou-Sinha 16Xavier Castañeda 14
REBMohammad Amini 8Mitchell Saxen 12
PDMohammad Amini 6Xavier Castañeda 6

Statistiques d'équipe

NancyNanterre
TIRS39,6 %33,3 %
3PTS7/206/25
LF31/4115/23
REB4042
RO914

A l'inverse, l'équipe de Sylvain Lautié a fait confiance à son noyau de joueurs formés localement : Enzo Goudou-Sinha (16 points), Kevin Marsillon-Noléo (10 points, 7 rebonds, 3 passes) et surtout l'Iranien Mohammad Amini (12 points à 4/7 aux tirs, 8 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d'évaluation en 36 minutes).

Nancy 80 - 65 Nanterre · Betclic ELITE · 17/10/2026

MatchPTSREBPD
NancyAbdoul Ali Ba000
Brice Eyaga730
Kany N'Kouka000
Stéphane Gombauld1471
Enzo Goudou-Sinha1601
Axel Villain000
Michael Weathers410
Kevin Marsillon-Noléo1073
Mohammad Amini1286
Marcus Hammond400
Isaiah Cozart170
Carlos Marshall Jr.1220
NanterreDonta Scott660
Lucas Dussoulier120
Paul Lacombe000
Xavier Castañeda1416
Devin McGlockton470
J'wan Roberts1300
Len Schoormann714
Mitchell Saxen12120
Benjamin Sene016
Hugo Yimga-Moukouri871

Nancy fait le break avant la pause

La rencontre avait pourtant démarré à l’avantage des Franciliens, qui ont bouclé le premier quart-temps devant (20-19). Mais les Nancéiens ont progressivement trouvé leur rythme. Plus agressifs dans les duels et plus appliqués offensivement, ils ont repris les commandes avant la pause (46-38).

Le SLUC a poursuivi sur sa lancée au retour des vestiaires. En maintenant la pression défensive et en faisant circuler le ballon avec davantage de fluidité, les joueurs de Sylvain Lautié ont creusé l’écart jusqu’à compter 11 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps (65-54). Une avance qu’ils ont su gérer sans trembler, pour finalement s’imposer de 15 unités.

Nanterre a progressivement perdu pied dans le troisième quart-temps, avant de voir Donta Scott être exclu après une faute disqualifiante sur Enzo Goudou-Sinha.

Une réaction collective après le revers à Chalon

Au-delà du résultat, c’est la réponse collective des Nancéiens qui retient l’attention. Après leur lourde défaite à Chalon-sur-Saône (108-67), ils ont affiché un tout autre visage, avec davantage d’engagement des deux côtés du terrain.

Ce premier succès permet à Nancy de retrouver de la confiance avant la suite de son calendrier. Les Lorrains devront confirmer cette réaction à l’extérieur, sur le parquet de l’ASVEL, le 25 octobre.

Développement à venir.

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