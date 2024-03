La course à la montée en Pro B toujours aussi intense, Challans se relance pour les playoffs

Poule haute

Après le revers de la semaine dernière qui leur a coûté leur premier place, Caen se devait de réagir. « Cette défaite nous remet les idées en place et nous montre que chaque match sera un match coupe-gorge », expliquait Mounir Bernaoui à Actu.fr. Le capitaine caennais voulait « un match référence » de ses troupes après ça, il l’a obtenu. Ces derniers l’ont emporté de 24 points face à Quimper (89-65), avec 22 points à 4/4 à 3-points de leur ailier américain Wendell Davis. Cette victoire était d’autant plus importante que leurs concurrents à la première place – qualificative pour la Pro B – ont gagné. C’est le cas de Hyères-Toulon contre Loon Plage (68-64). Et surtout d’Avignon, qui a dominé Chartres (81-78), qui chute ainsi en quatrième place. Les deux clubs du Sud-Est prennent la tête du classement, à égalité avec 8 victoires pour 4 défaites.

Les résultats de la quatrième journée : Caen – Quimper : 89-65

Poule intermédiaire

Comme dans la poule haute, deux équipes sont désormais en tête de la poule intermédiaire ce samedi. Grâce à sa victoire contre Rennes (98-80), Mulhouse a rattrapé Rueil, qui s’est effondré que le parquet du Havre (94-72). Le STB relève encore un peu plus la tête, peut-être reboostés par les changements sur le banc annoncés par leur Président la semaine dernière à Paris-Normandie. En fond de classement, Rennes et Toulouse s’éloignent un peu plus des playoffs. À contrario, Challans s’est relancé dans cette course en s’imposant chez un concurrent direct, Orchies (70-89). Le duo Marc Gosselin (21 points) et Mohammad Diop (19 points en 18 minutes) a porté les Vendéens.

Les résultats de la quatrième journée : Mulhouse – Rennes : 98-80

Poule basse

Enfin, dans la dernière poule, c’est Lorient qui a fait une mauvaise opération en perdant à domicile contre le Pôle France. Dans l’autre match de la soirée, les Sables Vendée ont fait le travail contre Feurs. Après un premier quart-temps à leur avantage (19-33), les Foréziens ont craqué, encaissant un cinglant 58-38 sur le reste du match. Ils sont pour l’instant quatrièmes de la poule, à la frontière de la zone de relégation en N2. Les deux matchs de ce samedi seront très importants pour éviter cette relégation.