La Fédération grecque officialise son nouveau président en pleine enquête judiciaire

Le basketball grec connaît un important changement à sa tête. Quelques heures après le retrait de Vangelis Liolios de ses fonctions, la Fédération grecque de basketball (EOK) a officiellement annoncé l'élection d'Angelos Papanikolaou à sa présidence, ce dimanche 25 octobre 2026.

BREAKING: Angelos Papanikolaou takes over the presidency of the Greek Basketball Federation after being elected by a Board of Directors majority, succeeding Vaggelis Liolios🚨🇬🇷#greece #euroleague #paobc #olympiacosbc #paokbc pic.twitter.com/eVV22aKmx5 — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) 25 octobre 2026

Angelos Papanikolaou succède à Vangelis Liolios

La décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Déjà membre de la Fédération, Angelos Papanikolaou a été choisi à la majorité des voix pour succéder à Vangelis Liolios, qui dirigeait l'instance depuis 2021.

Ce changement intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le basketball grec. Vangelis Liolios est visé par une enquête judiciaire concernant des soupçons de corruption et de manipulation de rencontres. Entendu par la justice grecque, l'ancien président a contesté les accusations portées contre lui avant d'annoncer son retrait des activités liées au basketball, pendant la durée de la procédure judiciaire.

Cette décision a ouvert la voie à une réorganisation immédiate de la Fédération, désormais dirigée par Angelos Papanikolaou.

Un ancien candidat à la présidence prend les commandes

Angelos Papanikolaou n'est pas un nouveau venu au sein des instances du basketball grec. Jusqu'à sa nomination, il occupait la fonction de secrétaire spécial de la Fédération et avait également exercé des responsabilités dans la deuxième division nationale.

Cardiologue de profession, il avait déjà tenté d'accéder à la présidence de l'EOK lors des élections de 2021. Il avait alors terminé troisième du scrutin, derrière Vangelis Liolios et l'ancien international grec Panagiotis Fasoulas.

Après cette première candidature, Papanikolaou avait poursuivi son engagement dans les instances fédérales, jusqu'à intégrer le conseil d'administration en 2025.

Cinq ans après sa première tentative, il accède donc à la présidence dans des circonstances très différentes, alors que la Fédération doit faire face aux conséquences institutionnelles d'une enquête judiciaire d'envergure.

Une Fédération réorganisée dans l'attente des suites judiciaires

La nomination d'Angelos Papanikolaou s'accompagne d'une nouvelle répartition des responsabilités au sein du conseil d'administration.

La Fédération a notamment confirmé Michael Melis comme premier vice-président, Konstantinos Zombanakis comme deuxième vice-président et Lambros Takis comme secrétaire général. L'ancien international Dimitris Dikoudis conserve une responsabilité identifiée dans l'organigramme, celle des équipes nationales.

Dans son communiqué officiel, l'EOK indique que les premières décisions de cette nouvelle direction feront l'objet d'une communication ultérieure.

Cette réorganisation constitue une première réponse institutionnelle à la crise, mais elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête judiciaire. La justice grecque poursuit ses investigations concernant les soupçons de corruption et de manipulation de rencontres.

Pour Angelos Papanikolaou, la prise de fonctions intervient ainsi dans une période où la gouvernance et la crédibilité des institutions du basketball grec se retrouvent au centre de l'attention.