La France sera le 2ᵉ pays le plus représenté en NBA cette saison, devant le Canada !

C’est une bascule symbolique majeure. La NBA a publié son traditionnel communiqué d'ouverture de la saison 2026/27, et une tendance vue en fin de saison dernière se confirme : la France sera le 2e pays le plus représenté chez les joueurs NBA cette saison. Avec 17 joueurs tricolores inscrits dans les effectifs officiels pour l’Opening Night, l'Hexagone devance le Canada (16 joueurs). Ce qui était déjà le cas en fin de saison dernière, lorsque le contingent tricolore avait atteint le nombre record de 22 joueurs sous contrat, mais c’est la toute première fois de manière officielle, avant le début d’une saison.

C'est même la première fois depuis la saison 2013/14 qu'un autre pays que le Canada domine ce classement international. Dans une ligue qui compte 125 joueurs internationaux issus de 43 pays, la France s'installe au sommet de la hiérarchie mondiale. Et s’impose comme le premier réservoir de talents internationaux de la meilleure ligue du monde, juste derrière les États-Unis. Reste maintenant à traduire cela par de la domination sur les parquets, et du temps de jeu pour tout le monde.

The NBA today announced that opening-night rosters for the 2026-27 season feature 125 international players from a record-tying 43 countries across six continents.



All 30 teams feature at least one international player.



🇫🇷 - 17 players

🇨🇦 - 16 players

🇦🇺 - 9 players



Dallas,… pic.twitter.com/efEviepb5v — NBA Communications (@NBAPR) 20 octobre 2026

Une hégémonie européenne et une mondialisation record

Ce coup de force tricolore s’inscrit dans un paysage global où le basket européen et international domine les débats. L'Europe compte en effet 70 représentants cette saison, égalant le record historique de l'an dernier. La domination individuelle est totale : un joueur né hors des États-Unis a remporté les huit derniers trophées de MVP, incarnés par Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. La NBA a d'ailleurs annoncé qu'un nombre record de 115 matchs seront diffusés à horaire européen cette saison.

Le continent africain établit également un record historique avec plus de 60 joueurs nés en Afrique ou ayant des origines directes. Cette internationalisation massive transforme la ligue : l'intégralité des 30 franchises NBA compte au moins un joueur international dans ses rangs. Les Dallas Mavericks (avec notamment Zaccharie Risacher), le Miami Heat et les Washington Wizards (avec notamment Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et l’ex-chalonnais Kyshawn George) mènent la danse avec sept joueurs internationaux chacun.

En tête de gondole de ce contingent d'exception, Victor Wembanyama confirme son statut de visage de la ligue. Déjà double All-Star et DPOY en 2025/26, l'intérieur des San Antonio Spurs concentre toutes les attentions. Dans le très attendu GM Survey 2026-2027, 77 % des dirigeants de franchises l'ont plébiscité pour remporter le titre de MVP cette saison. Mieux encore, 93 % d'entre eux le choisiraient en premier pour construire une franchise à partir de zéro.

The 2026-27 NBA season begins tomorrow (Tuesday, Oct. 20) with an NBC/Peacock tripleheader as the Boston Celtics visit the Detroit Pistons (3 p.m. ET), the defending NBA champion New York Knicks host the Philadelphia 76ers (7 p.m. ET) and the San Antonio Spurs meet the Oklahoma… pic.twitter.com/vhGVC71dmF — NBA Communications (@NBAPR) 19 octobre 2026

Une vitrine en or pour le basket français

Mais la force du basket français réside désormais dans sa densité inédite. Ce record est le fruit direct du raz-de-marée tricolore lors des dernières Drafts. Il valide l'excellence des structures de formation (INSEP, centres de formation LNB) face aux universités américaines et aux académies mondiales. Le fait que la plupart des gros prospects NBA actuels français ont choisi des clubs de Betclic ÉLITE en est l’illustration. En NBA, en dehors du pilier d'expérience Rudy Gobert qui attaque sa 14e saison, le reste du contingent a moins de 25 ans :