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La Halle Vacheresse respire : Roanne fait plier Saint-Quentin au bout du suspense

Betclic ELITE - Longtemps tenue en échec par une formation saint-quentinoise accrocheuse, la Chorale de Roanne a fait sauter le verrou adverse dans le money-time. Les Roannais décrochent un précieux succès à domicile lors de cette 7e journée.
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La Halle Vacheresse respire : Roanne fait plier Saint-Quentin au bout du suspense
Les Roannais d'un Antoine Diot précieux sont venus à bout de Saint-Quentin
Crédit photo : Florentin Bruère
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Que ce fut dur pour la Chorale de Roanne. La Halle Vacheresse aura retenu son souffle, tremblé pendant plus de 35 minutes avant de voir enfin le succès des Choraliens se dessiner, face à Saint-Quentin.

Impactants sans parvenir à se défaire de Phénix maladroits balle en main, les hommes de T.J. Parker ont fini par avoir raison de ceux de Pascual, qui auront concédé la bagatelle de 23 pertes de balles. Un bâton tendu pour se faire battre.

Eternel chassé-croisé…

L'entame de match avait pourtant de quoi agacer T.J. Parker, sanctionné d'une faute technique après à peine une minute de jeu. Bousculée en défense, la Chorale subissait le rythme de ses visiteurs (16-23, 10').

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Mais la réaction roannaise ne s'est pas fait attendre. Sous l'impulsion d'un Antoine Diot précieux (12 points), Roanne a resserré les rangs. La présence ligérienne sur les seconds ballons, couplée à l'adresse de Dylan Affo Mama, permettait d'ailleurs de virer en tête à la pause (39-37, 20')

Pas beaucoup plus de décision au retour des vestiaires, où les deux formations ont continué de se donner le change. Saint-Quentin a même un temps repris les commandes, avant de totalement craquer dans les cinq dernières minutes.

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… Avant cinq dernières minutes déterminantes !

L'euphorie a alors pu s'emparer de la Halle Vacheresse, qui n'attendait que cela ! Derek Needham pour Maxime Roos ont dégainé à 3-points, avant qu'Affo Mama (15 points, 17 d'évaluation) ne fasse définitivement basculer le match sur transition.

Il faut dire que les Saint-Quentinois ont tendu le bâton pour se faire battre dans la précipitation. Les Phénix auront concédé 23 ballons à leurs adversaires, dont 10 pour le seul meneur Erick Neal. Bien trop d'imprécisions pour tenir le choc sur la durée…

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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