La Halle Vacheresse respire : Roanne fait plier Saint-Quentin au bout du suspense

Que ce fut dur pour la Chorale de Roanne. La Halle Vacheresse aura retenu son souffle, tremblé pendant plus de 35 minutes avant de voir enfin le succès des Choraliens se dessiner, face à Saint-Quentin.

Impactants sans parvenir à se défaire de Phénix maladroits balle en main, les hommes de T.J. Parker ont fini par avoir raison de ceux de Pascual, qui auront concédé la bagatelle de 23 pertes de balles. Un bâton tendu pour se faire battre.

𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 | 𝐑𝐨𝐚𝐧𝐧𝐞 𝟖𝟎 - 𝟔𝟖 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐐𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧



Deuxième victoire consécutive pour nos Choraliens 💪



💙 Merci à la Chorale Nation pour son soutien !



🔜 Samedi 14 novembre à 18h30 sur le parquet de 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴-𝗲𝗻-𝗕𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲. pic.twitter.com/ege1n94ZEx — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) 7 novembre 2026

Eternel chassé-croisé…

L'entame de match avait pourtant de quoi agacer T.J. Parker, sanctionné d'une faute technique après à peine une minute de jeu. Bousculée en défense, la Chorale subissait le rythme de ses visiteurs (16-23, 10').

Mais la réaction roannaise ne s'est pas fait attendre. Sous l'impulsion d'un Antoine Diot précieux (12 points), Roanne a resserré les rangs. La présence ligérienne sur les seconds ballons, couplée à l'adresse de Dylan Affo Mama, permettait d'ailleurs de virer en tête à la pause (39-37, 20')

Pas beaucoup plus de décision au retour des vestiaires, où les deux formations ont continué de se donner le change. Saint-Quentin a même un temps repris les commandes, avant de totalement craquer dans les cinq dernières minutes.

… Avant cinq dernières minutes déterminantes !

L'euphorie a alors pu s'emparer de la Halle Vacheresse, qui n'attendait que cela ! Derek Needham pour Maxime Roos ont dégainé à 3-points, avant qu'Affo Mama (15 points, 17 d'évaluation) ne fasse définitivement basculer le match sur transition.

Il faut dire que les Saint-Quentinois ont tendu le bâton pour se faire battre dans la précipitation. Les Phénix auront concédé 23 ballons à leurs adversaires, dont 10 pour le seul meneur Erick Neal. Bien trop d'imprécisions pour tenir le choc sur la durée…