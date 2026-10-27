« Là, je ne m'y attendais pas » : L’ASVEL va retirer le maillot de Charles Kahudi, figure du club pendant plus de 10 ans

« On a une petite surprise pour toi Charles... » C'est par ces mots du coach Tony Parker que le principal intéressé l'a appris, dans une vidéo filmée par le club, qui fait intervenir d'autres légendes du club. Charles Kahudi entre dans l'histoire de l'ASVEL.

Le club villeurbannais a en effet décidé de retirer le maillot de son ancien capitaine. Pilier de l'effectif de 2015 à 2025, l'ailier rejoint ainsi un cercle très fermé, aux côtés notamment d'Alain Gilles et Delaney Rudd (co-détenteurs du n°4) et d'Amara Sy (n°5). Kahudi partagera avec ce dernier le n°5 au plafond de la salle.

Bienvenue dans le club des maillots retirés de l’ASVEL Monsieur Charles Kahudi ! 👏 pic.twitter.com/zIyZK57hin — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 27 octobre 2026

Charles Kahudi, dix saisons et sept trophées avec l'ASVEL

Sa décennie à Villeurbanne se lit d'abord dans les palmarès. Charles Kahudi a soulevé quatre trophées de champion de France, en 2016, 2019, 2021 et 2022, auxquels se greffent deux Coupes de France en 2019 et 2021, puis la Leaders Cup 2023. Sur le vieux continent, il a enchaîné 152 rencontres d'EuroLeague, toutes disputées sous le maillot vert puis blanc et noir.

Sur le plan individuel, on lui compte trois sélections au All-Star Game LNB sous ce maillot. Mais résumer son passage aux seules lignes de statistiques reviendrait pourtant à passer à côté de l'essentiel. Dans un entretien accordé au Progrès en 2019, Kahudi se décrivait comme un trait d'union entre les joueurs et le staff.

Il prenait également part aux réflexions sur les orientations du club et le recrutement, livrant son regard sur la personnalité des profils étudiés. Il anticipait donc déjà son futur rôle dans les bureaux.

Un capitaine chargé de remobiliser le groupe

Le capitanat, tel qu'il le concevait, reposait sur des interventions choisies avec soin, tantôt pour encourager, tantôt pour secouer. « Il faut trouver les mots justes quand il le faut et savoir encourager et rentrer dedans quand c'est nécessaire », confiait-il au quotidien régional. Pour illustrer cette exigence, il évoquait sa prise de parole à la mi-temps de la finale de la Coupe de France 2019.

Mécontent de sa propre prestation ce jour-là, le capitaine racontait avoir mis ses difficultés de côté pour relancer ses coéquipiers. Son attention se portait aussi sur l'harmonie du vestiaire : lors des discussions sur le recrutement, il plaidait pour réunir des joueurs capables de cohabiter sereinement. Le talent individuel, estimait-il, ne suffit jamais à faire tourner un groupe.

« L'âme de cette équipe », selon Tony Parker

Ce rôle de passeur d'expérience a pris encore plus de relief au moment de sa prolongation pour une dixième saison, en 2024. Dans le communiqué publié par l'ASVEL, Kahudi reconnaissait l'évolution de sa mission et disait prendre plaisir à transmettre son vécu à la nouvelle génération. Tony Parker, président du club à ce moment là, résumait alors son poids en une formule : « Il est l'âme de cette équipe, le combattant ultime. »

L'histoire commune s'est depuis poursuivie loin des parquets. Aujourd'hui âgé de 40 ans, Charles Kahudi occupe désormais le poste de GM adjoint de l'ASVEL, après sa retraite de joueur en 2025. Il assiste à chaque match du club aux côtés notamment de Florent Pietrus. Le retrait de son maillot vient donc consacrer dix années de joueur dans un club dont il demeure l'un des visages.

« Là, je ne m'y attendais pas » a-t-il souri après la vidéo d'annonce, très ému. « Merci pour ce moment. Vous connaissez très bien mon attachement au club. Donc je suis très très honoré de pouvoir faire partie de ce petit groupe de légendes du club. Merci, merci beaucoup. »