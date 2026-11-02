La jeunesse blésoise élimine Denain, Berck dispose de Besançon et file en huitièmes

Blois 93-73 Denain

Blois prend sa revanche. Plus d’un mois après sa défaite lors de la première journée d’ÉLITE 2 face à Denain, les Blésois ont rendu la pareille aux leaders du classement, cette fois en Coupe de France. Deux jours après leur victoire convaincante contre Vichy, ils ont réussi à disposer des Denaisiens, sur un score fleuve qui s’est surtout dessiné en seconde période. Et pour cela, ils ont pu compter sur une défense adverse très laxiste notamment sur le repli, pour tirer à 60% à 2-points et 40% à 3-points. Mais aussi et surtout sur leur jeunesse.

L’ADA Blois continue à mettre en avant ses jeunes joueurs. Ce lundi au Jeu de Paume, Lucas Demahis-Ballou et Sacha Defoundoux ont été titularisés, et terminent meilleurs marqueurs de l’équipe, avec 18 et 15 points. C’est un gros shoot du premier qui a mis fin aux derniers espoirs denaisiens à deux minutes du terme (86-68). Les deux autres meilleurs marqueurs, Hugo Bequignon et Arthur Bouba (13 et 12 points), ne sont pas beaucoup plus vieux à 25 ans.

Tout le contraire des jeunes titulaires de Denain, qui sont passés à côté de leur match avec 2 points en cumulé pour Oscar Wembanyama et Maxime Sconard. Avec le HTV qui est exempt, l’ADA Blois est pour l’instant le seul club d’ÉLITE 2 qualifié en huitièmes de finale, en attendant potentiellement Antibes, Poitiers ou Caen. Quant à Denain, le club pourra maintenant se concentrer exclusivement sur sa quête du titre en ÉLITE 2, même si la route est encore très longue.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ! ✅



Portée par sa jeunesse, l'ADA s'impose avec la manière face au leader d'Élite 2 et valide sa qualification pour un nouveau 1/8è de finale de Coupe de France ! 🔥



📸 @ngtuan #ADABlois #CDFBasket pic.twitter.com/QkKBExYCXz — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) 2 novembre 2026

Besançon 68-77 Berck

L’autre affiche de ce lundi opposait deux clubs de NM1. Un duel entre les 4e et 11e de la Poule A, à savoir Berck et Besançon, soit des retrouvailles pour l'ancien coach de l'ABBR Laurent Kleefstra. Un avant-goût du déplacement des Nordistes dans le Doubs le 13 novembre, pour le compte de la 11e journée de championnat. Cette fois était en jeu une qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France, en attendant l’autre duel de NM1 entre Boulogne et Rennes la semaine prochaine.

Le match a tourné à la démonstration dans le secteur du rebond, avec 52 prises pour Berck, contre… 24 pour Besançon, amoindri par des blessures. Pour dominer cette bataille au rebond, ils ont pu compter sur le vétéran Grismay Paumier (7 points, 13 rebonds) ou Elias Senou et ses 5 rebonds offensifs (9 points, 8 rebonds).

Mais paradoxalement, ils ont marqué moins de points que leurs adversaires à l’intérieur. Car en face, les coéquipiers d’Augustinas Venckus (18 points) ont résisté. Pour venir à bout des Bisontins, les Nordistes ont dû compter sur leur banc, plus utilisé que les titulaires et qui a fini le match, pour arracher la victoire. Et ce malgré leurs 19 ballons perdus. La logique fut respectée entre une équipe qui a perdu 7 de ses 8 premiers matchs de championnat, et une autre qui est restée pendant longtemps leader et invaincue. Berck file donc au quatrième tour de cette Coupe de France, qui sera garni par l’arrivée des équipes de playoffs de Betclic ÉLITE.