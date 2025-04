La JL Bourg n’est plus qu’à une victoire de son premier titre de champion de France Espoirs

Face au Paris Basketball, la JL Bourg s’est offert un succès convaincant (89-72) pour s’approcher encore un peu plus du Graal. Avec cinq victoires d’avance sur l’AS Monaco à cinq journées de la fin, les joueurs de Nicolas Croisy pourraient décrocher le titre dès samedi à l’ASVEL. Ce serait une première pour la formation bressane, qui rêve aussi d’un doublé avec le Trophée du Futur, organisé à domicile.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ JL Bourg 89 – 72 @ParisBasketball Nos Espoirs s’imposent face à Paris et ne sont plus qu’à une victoire du titre 🔥

LET'S GO ! Cardinal Campus, derrière notre équipe Espoirs !#WeRedy pic.twitter.com/tb4IpoYA7J — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 12, 2025

Une victoire qui rapproche du titre

Après un démarrage poussif (11 points encaissés en 2 minutes), la JL Bourg a su faire preuve de caractère pour renverser la vapeur contre une équipe parisienne en forme. Menés 22-29 à l’issue du premier quart-temps, les Bressans ont petit à petit repris le contrôle du match, notamment grâce à un bon passage de Leeroy Nijean (18 points, 10 rebonds, 3 interceptions) et à la domination intérieure de Wilson Jacques (27 points, 14 rebonds).

Malgré un déficit d’un point à la pause (45-46), la dynamique était déjà du côté de la Jeu, qui a ensuite accéléré au retour des vestiaires. Plus solides défensivement, avec notamment plusieurs violations des 24 secondes provoquées, les Rouge et Blanc ont terminé le troisième quart avec 10 points d’avance (67-57) avant de gérer leur avantage jusqu’au bout.

Portée par son duo Nijean – Jacques en double-double chacun, la JL Bourg s’impose largement 89 à 72 et valide quasiment son titre, à une marche de l’histoire. Si les hommes de Nicolas Croisy s’imposent samedi à l’ASVEL, ou si Monaco chute, ils décrocheront officiellement la première couronne nationale de l’histoire du club dans cette catégorie.

Cholet et Monaco à la traîne

Derrière, l’AS Monaco a conservé un mince espoir de titre en s’imposant contre la lanterne rouge de Saint-Quentin, mais reste à cinq longueurs. Cholet, de son côté, a chuté à domicile contre Nanterre, et ne peut plus rattraper la Jeu. Une aubaine pour la JL Bourg, qui peut déjà se tourner vers son prochain objectif : conserver le Trophée du Futur à la maison, à Ekinox, dans un peu plus d’un mois.