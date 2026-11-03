Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

La logique respectée au 3e tour : Dijon domine un Limoges CSP décimé, Pau-Orthez vient à bout d'Antibes

Coupe de France - La JDA Dijon a facilement écrasé un CSP Limoges réduit à six professionnels, tandis que Pau-Orthez a obtenu sa qualification face aux Sharks d'Antibes.
|
Résumé
Écouter
La logique respectée au 3e tour : Dijon domine un Limoges CSP décimé, Pau-Orthez vient à bout d'Antibes
Les Palois à l'Azurarena
Crédit photo : MIKO MISSANA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Il y aura 10 ou 11 clubs de Betclic ÉLITE en huitièmes de finale de la Coupe de France (sur 16). Après l’hécatombe du tour précédent, tout le monde a globalement tenu son rang, notamment dans cette soirée du mardi 3 novembre. Entre la démonstration de force de la JDA Dijon face à un CSP Limoges diminué et le bras de fer haletant entre Antibes et Pau-Orthez, le spectacle a été au rendez-vous. 

Dijon 90-74 Limoges

Sur son parquet du Palais des Sports, la JDA Dijon n'a laissé aucune chance à Limoges. L’écart final de 16 points est même plutôt flatteur pour le CSP, qui a encaissé un 14-1 d’entrée, et a compté jusqu’à 25 unités de retard. Le club bourguignon a rapidement pris les commandes de la partie, et a étouffé son adversaire du soir, comme il y a trois semaines (victoire 108-96). Mais il faut dire que cette affiche classique du basket tricolore s'est disputée dans un contexte bien particulier. Pour ce déplacement en Coupe de France, le CSP ne comptait que… six joueurs professionnels.

Tom AUDRY
Tom AUDRY
12
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
JDA
90 74
CSP

Privé de Nicolas Lang, Taï Webster, Hugo Invernizzi et Mamadou Guissé, Arnaud Tessier a donné sa chance aux jeunes frères Maesdieu-Reyneart, ou encore à Clément Dubos. Un peu juste pour affronter Dijon qui malgré sa première défaite en championnat reste une des meilleures équipes françaises sur ce début de saison.

Shevon THOMPSON
Shevon THOMPSON
18
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Coupe de France Masculine
JDA
90 74
CSP

D’autant plus que Justin Bibbins, annoncé incertain côté JDA, a finalement joué et signe la meilleure évaluation (20) avec ses 14 points en sortie de banc. Le billet pour le tour suivant assuré, Vincent Dumestre a su en profiter pour faire tourner son banc et creuser un écart définitif.

Dijon 90 - 74 Limoges · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 03/11/2026

Leaders

DijonLimoges
PTSShevon Thompson 18D.J. Horne 18
REBShevon Thompson 8Jean-Fabrice Dossou 9
PDJustin Bibbins 6Gavin Ware 5

Statistiques d'équipe

DijonLimoges
TIRS52,4 %46,6 %
3PTS11/266/21
LF13/1714/20
REB3530
RO1211

Antibes 87-93 Pau-Orthez

Le coach antibois JD Jackson l’avait dit lors de sa dernière conférence de presse : « Je dois le dire, je suis très inspiré par cette équipe… C'est encore très tôt, on a une marge de travail énorme, mais je vois quelque chose qu'on a peu vu depuis deux ans, pour être honnête… Par expérience, une équipe qui joue avec cette solidarité et cette intensité, on va faire une belle saison. » Portés par ce bel éloge et par les 7 points d’avance vu l’écart de division, les joueurs sont passés proches de l’upset ce mardi.

Bathiste TCHOUAFFÉ
Bathiste TCHOUAFFÉ
26
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
ANT
87 93
PAU

Si tout avait mal commencé pour les titulaires antibois, avec une avance vite réduite à néant, puis avoir compté jusqu’à 20 points de retard, les Sharks sont revenus en fin de match. Notamment sous l’impulsion de son incroyable duo en sortie de banc : 26 points pour Bathiste Tchouaffé, et Alexandre Nfomoum-Lomby (20 points). Et ce malgré une bataille des rebonds très largement perdue, 45 à 26.

Alexandre NFOMOUM-LOMBY
Alexandre NFOMOUM-LOMBY
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Coupe de France Masculine
ANT
87 93
PAU

Ce sont les joueurs du banc qui ont terminé le match sur le parquet, face à une équipe paloise portée par Fabio Milanese (19 points). Ce match à l’Azurarena se termine donc sur ce score de 87-93, et ne laissera qu'entre trois et quatres d’ÉLITE 2 en huitièmes de finale (Hyères-Toulon, Blois et le vainqueur de Poitiers-Caen, voire Challans s'ils battent Nancy).

Antibes 87 - 93 Pau-Lacq-Orthez · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 03/11/2026

Leaders

AntibesPau-Lacq-Orthez
PTSBathiste Tchouaffé 26Fabio Milanese 19
REBBathiste Tchouaffé 6Joshua Mballa 9
PDGabriel Veras 5Michael Flowers 4

Statistiques d'équipe

AntibesPau-Lacq-Orthez
TIRS48,2 %47,9 %
3PTS11/3111/31
LF22/3314/18
REB2645
RO516
Coupe de France Masculine - 3e Tour
02/11/2026
BLO Blois
93 73
DEN Denain
BES Besançon
68 77
BER Berck Rang du Fliers
03/11/2026
ANT Antibes
87 93
PAU Pau-Lacq-Orthez
JDA Dijon
90 74
CSP Limoges
09/11/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
- -
REN Rennes
10/11/2026
POI Poitiers
- -
CAE Caen

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Dijon
Dijon
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Antibes
Antibes
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit