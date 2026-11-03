Il y aura 10 ou 11 clubs de Betclic ÉLITE en huitièmes de finale de la Coupe de France (sur 16). Après l’hécatombe du tour précédent, tout le monde a globalement tenu son rang, notamment dans cette soirée du mardi 3 novembre. Entre la démonstration de force de la JDA Dijon face à un CSP Limoges diminué et le bras de fer haletant entre Antibes et Pau-Orthez, le spectacle a été au rendez-vous.

Dijon 90-74 Limoges

Sur son parquet du Palais des Sports, la JDA Dijon n'a laissé aucune chance à Limoges. L’écart final de 16 points est même plutôt flatteur pour le CSP, qui a encaissé un 14-1 d’entrée, et a compté jusqu’à 25 unités de retard. Le club bourguignon a rapidement pris les commandes de la partie, et a étouffé son adversaire du soir, comme il y a trois semaines (victoire 108-96). Mais il faut dire que cette affiche classique du basket tricolore s'est disputée dans un contexte bien particulier. Pour ce déplacement en Coupe de France, le CSP ne comptait que… six joueurs professionnels.

Privé de Nicolas Lang, Taï Webster, Hugo Invernizzi et Mamadou Guissé, Arnaud Tessier a donné sa chance aux jeunes frères Maesdieu-Reyneart, ou encore à Clément Dubos. Un peu juste pour affronter Dijon qui malgré sa première défaite en championnat reste une des meilleures équipes françaises sur ce début de saison.

D’autant plus que Justin Bibbins, annoncé incertain côté JDA, a finalement joué et signe la meilleure évaluation (20) avec ses 14 points en sortie de banc. Le billet pour le tour suivant assuré, Vincent Dumestre a su en profiter pour faire tourner son banc et creuser un écart définitif.

Antibes 87-93 Pau-Orthez

Le coach antibois JD Jackson l’avait dit lors de sa dernière conférence de presse : « Je dois le dire, je suis très inspiré par cette équipe… C'est encore très tôt, on a une marge de travail énorme, mais je vois quelque chose qu'on a peu vu depuis deux ans, pour être honnête… Par expérience, une équipe qui joue avec cette solidarité et cette intensité, on va faire une belle saison. » Portés par ce bel éloge et par les 7 points d’avance vu l’écart de division, les joueurs sont passés proches de l’upset ce mardi.

Si tout avait mal commencé pour les titulaires antibois, avec une avance vite réduite à néant, puis avoir compté jusqu’à 20 points de retard, les Sharks sont revenus en fin de match. Notamment sous l’impulsion de son incroyable duo en sortie de banc : 26 points pour Bathiste Tchouaffé, et Alexandre Nfomoum-Lomby (20 points). Et ce malgré une bataille des rebonds très largement perdue, 45 à 26.

Ce sont les joueurs du banc qui ont terminé le match sur le parquet, face à une équipe paloise portée par Fabio Milanese (19 points). Ce match à l’Azurarena se termine donc sur ce score de 87-93, et ne laissera qu'entre trois et quatres d’ÉLITE 2 en huitièmes de finale (Hyères-Toulon, Blois et le vainqueur de Poitiers-Caen, voire Challans s'ils battent Nancy).