Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

La mairie de Limoges ravagée par un incendie en plein match contre l’ASVEL : le CSP sous le choc

Le Limoges CSP a réagi à l'incendie criminel qui a ravagé la mairie de Limoges ce samedi 17 octobre, alors que le club recevait l'ASVEL à Beaublanc en Betclic ELITE. Dans un communiqué empreint d'émotion, le club limougeaud a condamné les violences et rappelé les liens historiques qui l'unissent à ce bâtiment emblématique de la ville.
|
Résumé
Écouter
La mairie de Limoges ravagée par un incendie en plein match contre l’ASVEL : le CSP sous le choc
La mairie de Limoges aux couleurs du CSP pour le titre de champion de France 2014
Crédit photo : Limoges CSP
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le Limoges CSP a pris la parole après l'incendie qui a frappé l'hôtel de ville de Limoges, samedi 17 octobre, en marge des manifestations organisées dans la ville. Un événement survenu alors que les joueurs limougeauds affrontaient l'ASVEL au palais des sports de Beaublanc, dans le cadre du championnat de Betclic ELITE. Face aux images de ce bâtiment historique touché par les flammes, le club a publié un long communiqué pour exprimer son émotion et sa solidarité avec les habitants.

LIRE AUSSI

Le Limoges CSP bouleversé par l'incendie de la mairie

« Il y a des lieux qui font partie de notre histoire. La mairie de Limoges en fait partie », écrit le club en préambule de son communiqué, intitulé « Communiqué », avant d'évoquer un événement qui l'a profondément marqué.

« L'incendie criminel qui a touché la mairie de Limoges, en marge des manifestations du 17 octobre, nous bouleverse. Parce qu'au-delà des murs, des bureaux et des pierres, c'est un lieu profondément lié à l'histoire de notre ville qui a été atteint. »

Le CSP rappelle que l'hôtel de ville occupe une place particulière dans sa propre histoire. Au fil des décennies, les joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters du club y ont célébré plusieurs des plus grands succès du basket limougeaud.

« La mairie, pour le Limoges CSP, ce n'est pas seulement une institution. C'est un lieu de rassemblement, de reconnaissance et de fierté. C'est là que le club a célébré certains des plus grands moments de son histoire, porté par des générations de joueurs, de dirigeants, de bénévoles et de supporters. »

Ces célébrations ont accompagné les grandes heures d'un club dont le palmarès dépasse largement les frontières françaises. La mairie de Limoges constitue ainsi l'un des lieux associés aux souvenirs collectifs des supporters du CSP.

Une condamnation des violences et un appel au respect

Au-delà de l'émotion, le Limoges CSP a tenu à condamner les dégradations commises contre ce bâtiment public, tout en rappelant le droit de chacun à exprimer ses convictions.

« Nous savons ce que signifie défendre ses idées, exprimer ses désaccords et faire entendre sa voix. Mais nous savons aussi qu'aucune colère ne devrait conduire à détruire ce qui appartient à tous. La violence abîme les lieux, les liens et parfois la confiance qui permet à une communauté de tenir ensemble. »

Le club établit également un parallèle avec les valeurs qu'il entend défendre à travers le sport.

« Le sport nous l'enseigne chaque jour : on peut s'opposer sans se haïr, lutter sans détruire, défendre ses couleurs sans brûler celles des autres. »

Le CSP apporte son soutien aux agents municipaux et aux Limougeauds

Dans la dernière partie de son communiqué, le Limoges CSP adresse ses pensées aux personnes touchées par cet incendie, particulièrement aux agents de la mairie et aux équipes mobilisées.

« Aujourd'hui, nos pensées vont à celles et ceux qui travaillent à la mairie, aux équipes mobilisées et à tous les Limougeauds touchés par cette atteinte à un lieu commun. Parce que certains lieux sont faits de pierre, mais qu'ils tiennent debout grâce à ce que nous partageons. »

Le club conclut en réaffirmant son attachement à Limoges, à son patrimoine et à ses habitants.

« Le Limoges CSP restera fidèle à ce qui le lie à sa ville : son histoire, ses habitants et cette fierté collective qui, même dans les moments difficiles, mérite d'être protégée. »

Avant une dernière phrase : « Limoges est notre ville. Son histoire est aussi la nôtre. »

Limoges
Limoges
Suivre
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
La mairie de Limoges ravagée par un incendie en plein match contre l’ASVEL : le CSP sous le choc