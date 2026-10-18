La mairie de Limoges ravagée par un incendie en plein match contre l’ASVEL : le CSP sous le choc

Le Limoges CSP a pris la parole après l'incendie qui a frappé l'hôtel de ville de Limoges, samedi 17 octobre, en marge des manifestations organisées dans la ville. Un événement survenu alors que les joueurs limougeauds affrontaient l'ASVEL au palais des sports de Beaublanc, dans le cadre du championnat de Betclic ELITE. Face aux images de ce bâtiment historique touché par les flammes, le club a publié un long communiqué pour exprimer son émotion et sa solidarité avec les habitants.

Le Limoges CSP bouleversé par l'incendie de la mairie

« Il y a des lieux qui font partie de notre histoire. La mairie de Limoges en fait partie », écrit le club en préambule de son communiqué, intitulé « Communiqué », avant d'évoquer un événement qui l'a profondément marqué.

« L'incendie criminel qui a touché la mairie de Limoges, en marge des manifestations du 17 octobre, nous bouleverse. Parce qu'au-delà des murs, des bureaux et des pierres, c'est un lieu profondément lié à l'histoire de notre ville qui a été atteint. »

Le CSP rappelle que l'hôtel de ville occupe une place particulière dans sa propre histoire. Au fil des décennies, les joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters du club y ont célébré plusieurs des plus grands succès du basket limougeaud.

« La mairie, pour le Limoges CSP, ce n'est pas seulement une institution. C'est un lieu de rassemblement, de reconnaissance et de fierté. C'est là que le club a célébré certains des plus grands moments de son histoire, porté par des générations de joueurs, de dirigeants, de bénévoles et de supporters. »

Ces célébrations ont accompagné les grandes heures d'un club dont le palmarès dépasse largement les frontières françaises. La mairie de Limoges constitue ainsi l'un des lieux associés aux souvenirs collectifs des supporters du CSP.

Il y a des lieux qui font partie de notre histoire.

La mairie de Limoges en fait partie.

Le Limoges CSP a le cœur lourd. pic.twitter.com/3Zd0cXfEfJ — Limoges CSP (@limogescsp) 17 octobre 2026

Une condamnation des violences et un appel au respect

Au-delà de l'émotion, le Limoges CSP a tenu à condamner les dégradations commises contre ce bâtiment public, tout en rappelant le droit de chacun à exprimer ses convictions.

« Nous savons ce que signifie défendre ses idées, exprimer ses désaccords et faire entendre sa voix. Mais nous savons aussi qu'aucune colère ne devrait conduire à détruire ce qui appartient à tous. La violence abîme les lieux, les liens et parfois la confiance qui permet à une communauté de tenir ensemble. »

Le club établit également un parallèle avec les valeurs qu'il entend défendre à travers le sport.

« Le sport nous l'enseigne chaque jour : on peut s'opposer sans se haïr, lutter sans détruire, défendre ses couleurs sans brûler celles des autres. »

Le CSP apporte son soutien aux agents municipaux et aux Limougeauds

Dans la dernière partie de son communiqué, le Limoges CSP adresse ses pensées aux personnes touchées par cet incendie, particulièrement aux agents de la mairie et aux équipes mobilisées.

« Aujourd'hui, nos pensées vont à celles et ceux qui travaillent à la mairie, aux équipes mobilisées et à tous les Limougeauds touchés par cette atteinte à un lieu commun. Parce que certains lieux sont faits de pierre, mais qu'ils tiennent debout grâce à ce que nous partageons. »

Le club conclut en réaffirmant son attachement à Limoges, à son patrimoine et à ses habitants.

« Le Limoges CSP restera fidèle à ce qui le lie à sa ville : son histoire, ses habitants et cette fierté collective qui, même dans les moments difficiles, mérite d'être protégée. »

Avant une dernière phrase : « Limoges est notre ville. Son histoire est aussi la nôtre. »