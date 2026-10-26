La NBA s’associe à Kalshi et Polymarket malgré la controverse

La NBA poursuit son rapprochement avec les marchés de prédiction. La ligue a annoncé lundi que Kalshi et Polymarket devenaient ses plateformes privilégiées dans ce secteur controversé. Ces accords leur donneront accès aux données officielles de la NBA ainsi qu’à ses marques et logos.

The NBA has named Kalshi and Polymarket as its “preferred prediction market partners."



The NFL is now the biggest remaining U.S. men's league without a prediction market deal, as MLB, NHL, and MLS are all partnered with at least one.



Story: https://t.co/etBVCUhf4W pic.twitter.com/qfU96kQeHg — Front Office Sports (@FOS) 26 octobre 2026

En contrepartie, la ligue entend renforcer les garanties liées à l’intégrité de son sport. Les partenariats prévoient notamment un partage d’informations et une plus grande influence de la NBA sur les marchés proposés. Un protocole d’accord avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le régulateur fédéral du secteur, complète ce dispositif.

« Nous attendions simplement le moment où nous aurions le sentiment d’avoir réuni tous les éléments nécessaires pour aller de l’avant en toute sérénité », a expliqué Scott Kaufman-Ross, vice-président exécutif de la grande ligue, à ESPN. La ligue rejoint ainsi la NHL et la MLB, qui ont déjà conclu des accords similaires.

Une bataille juridique toujours en cours

Ces partenariats interviennent alors que les marchés de prédiction font face à des contestations judiciaires aux États-Unis. Le débat porte notamment sur la compétence des autorités fédérales ou de celles des États pour encadrer ces plateformes, accusées par leurs détracteurs de brouiller la frontière entre jeux d’argent et marchés financiers.

New York, où se trouve le siège de la NBA, poursuit ces entreprises, les accusant de proposer des paris sportifs illégaux. Le New Jersey a, de son côté, saisi la Cour suprême, qui pourrait décider dans les prochains mois d’examiner l’affaire. La NFL, qui ne possède aucun partenaire dans ce secteur, a également soutenu la démarche du New Jersey en déposant un mémoire auprès de la juridiction.

Polymarket en quête d'un écosystème « sûr et transparent »

La NBA ne souhaite pas prendre position dans ce conflit juridique. « Nous laissons les tribunaux trancher », a déclaré Scott Kaufman-Ross à ESPN, précisant que la ligue se préoccupait avant tout des conséquences de ces activités sur son sport.

L'association nord américaine a toutefois anticipé un éventuel changement réglementaire : ses contrats avec Kalshi et Polymarket prévoient le scénario dans lequel ces plateformes ne pourraient plus proposer de marchés sportifs. Polymarket a, de son côté, exprimé sa volonté de collaborer avec la ligue pour bâtir un écosystème « sûr et transparent ».

DraftKings élargit également son partenariat

En parallèle, la NBA a étendu son accord avec la société de paris sportifs DraftKings afin d’y inclure son offre de paris sur les résultats. Cette évolution permettra à l’entreprise d’interagir avec les clients éligibles autour de contrats liés aux événements NBA, au sein de l’écosystème de la ligue.

Ces annonces illustrent la volonté de la grande ligue de développer ses partenariats commerciaux autour des pronostics sportifs, tout en cherchant à protéger l’intégrité de ses compétitions. L’issue des procédures judiciaires pourrait toutefois peser sur l’avenir de ce secteur et sur la manière dont les ligues américaines pourront y participer.