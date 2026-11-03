Hormis Victor Wembanyama qui a contribué, malgré sa maladresse, à la cinquième victoire des Spurs de suite, une douzaine de Français ont joué ce lundi 2 novembre en NBA.

Parmi les meilleurs tricolores de la soirée, on retrouve une deuxième fois de suite Nolan Traoré. Le meneur s'intègre de mieux en mieux chez les Nets. Déjà propulsé titulaire face aux Pacers dimanche lors de la première victoire de la saison de Brooklyn (98-90), le Francilien était une nouvelle fois dans le cinq de départ face aux Knicks.

Nolan Traore is off to another solid start. pic.twitter.com/B4Fd7AKSNi — Erik Slater (@ErikSlater_) 3 novembre 2026

L'ancien joueur de Saint-Quentin apparait en confiance et a inscrit 17 unités avec notamment 5 tirs à longue distance, sur 6 tentatives. Nolan Traoré a en plus offert 4 passes décisives et pris 3 rebonds. Malgré cette bonne production d'ensemble, le tricolore a du être managé pour un problème de fautes dans le troisième quart temps précipitant la défaite des siens (103-90), qui ont mal terminé la rencontre.

De son côté, Mohamed Diawara a connu sa deuxième entrée de la saison régulière. Utilisé 73 secondes le 27 octobre, le Parisien a cette fois passé 6 minutes sur le parquet avec la tunique des champions NBA 2026. L'ailier termine sans avoir inscrit le moindre point et un seul rebond. Pacôme Dadiet n'est lui pas entré en jeu.

Nolan Traoré Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 20 ans

Nationalité : France

Club : Brooklyn Nets Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,4 #131 REB 2,0 #306 PD 2,9 #110

Rudy Gobert en double double

De retour dans le cinq majeur des Wolves après un match de repos face aux Spurs samedi, Rudy Gobert est revenu avec les crocs. L'intérieur des Bleus a ainsi réalisé son premier double-double de la saison (10 points et 10 rebonds).

Le Picard a régalé avec un passe dans le dos bien senti pour Jaden McDaniels et s'est même permis de tenter sa chance à 3-points face aux Bucks... sans réussite. Gobzilla n'a jamais marqué à longue distance en NBA depuis son arrivée en 2013 et compte désormais 25 échecs de suite dans l'exercice.

RUDY GOBERT NO LOOK DIME



NO WAY. 🔥👀 pic.twitter.com/9xAmfFAaAu — Hoop Central (@TheHoopCentral) 3 novembre 2026

Joan Beringer s'impose dans la rotation des Wolves

Son remplaçant naturel, Joan Beringer s'est lui montré précieux avec un +/- de 10 lorsqu'il était sur le parquet. L'Alsacien a contribué à la victoire des siens 112-110 avec 2 points, 7 rebonds et 2 contres. En face, Ousmane Dieng n'a pas disputé la moindre minute pour la deuxième fois consécutive. C'est plutôt inquiétant pour le Lot-et-Garonnais quand on sait que les Bucks ne jouent rien cette saison.

Zaccharie Risacher se rate

Rude soirée en revanche pour Zaccharie Risacher. Auteur d'un début de saison réussi avec les Mavericks, le premier choix de la Draft 2024 est passé complétement à côté face aux Kings enfin victorieux (115-100). Le natif de Malaga n'a pas inscrit le moindre point malgré trois tentatives et termine avec le pire +/- de son équipe avec 19 points de plus encaissés par son équipe lorsque l'ailier était sur le terrain. Pour sa troisième saison en NBA, le Lyonnais espère pouvoir enchaîner des performances consistantes. Face à un adversaire supposé faible, ce non-match est un premier échec.

Moussa Diabaté a tenté de survivre dans la débâcle des Hornets face aux Pistons (124-91). L'intérieur français s'est débattu avec 7 points, 9 rebonds et 2 passes en 24 minutes. Tidjane Salaün a lui profité de ce massacre pour prendre du temps de jeu (19 minutes), son deuxième plus haut total de la saison. L'ancien de Charenton ne s'est toutefois pas montré très productif en attaque avec 1 seul point inscrit et 7 rebonds.

Mentioned this throughout the last Buzz Beat, but Moussa Diabaté has been awesome at running the floor and being rewarded. pic.twitter.com/7UuC581rjV — Richie (@richierandall) 3 novembre 2026

Bilal Coulibaly précieux, Noa Essengue en apprentissage

Bilal Coulibaly a lui joué son rôle dans la victoire des Wizards face au Magic. De nouveau sur le banc depuis le retour de blessure de A.J. Dybantsa, l'ailier a toutefois joué 33 minutes pour 7 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives et 3 contres réussis. Blessé, Alex Sarr n'était pas en tenue.

Noa Essengue continue de s'acclimater à la NBA au sein de l'effectif en reconstruction des Bulls. Le poste 3/4 finit à 8 points et 6 rebonds dans la défaite de Chicago face à l'armada des Sixers (107-126). Rayan Rupert a profité de l'écart pour disputer ses premières minutes de la saison et inscrit ses 2 premiers points.

Enfin Sidy Cissoko a compilé 8 unités (3/3 au tir) et 3 passes dans la première victoire des Blazers à Denver depuis 12 ans (118-110). Portland est troisième à l'Ouest avec 5 victoires et 1 défaite.