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La passe de quatre pour Poitiers, vainqueur à Fos malgré le retour de Michael Oguine

ELITE 2 - Reportée de 24 heures, la rencontre de la 5e journée a vu le Poitiers Basket 86 s'imposer sur le parquet de Fos-sur-Mer. Malgré le retour surprise et performant de Michael Oguine, les BYers n'ont pas pu freiner la montée en puissance poitevine.
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Résumé
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La passe de quatre pour Poitiers, vainqueur à Fos malgré le retour de Michael Oguine
Keaston Willis et le PB86 enchaînent une troisième victoire
Crédit photo : Tuan Nguyen
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Repoussée de 24 heures en raison des intempéries qui frappent la région, la réception de Poitiers à Fos-sur-Mer a profité aux visiteurs.

Toujours privés de leur capitaine Kevin Harley, gêné au dos, les Poitevins sont montés en puissance au fil du match. Ils compostent un troisième succès de rang en championnat - le quatrième toutes compétitions confondues - face à des BYers retrouvant à cette occasion Michael Oguine.

Fos Provence 67 - 80 Poitiers · ELITE 2 2026-2027 · 21/10/2026

Leaders

Fos ProvencePoitiers
PTSMichael Oguine 20Keaston Willis 25
REBLudgy Debaut 8Ivan Ramljak 7
PDMathis Keita 6Isaac Guedegbe 6

Statistiques d'équipe

Fos ProvencePoitiers
TIRS36,2 %43,1 %
3PTS5/238/24
LF12/1522/25
REB3440
RO108

Pourtant, le début de rencontre avait tourné à l'avantage des Provençaux à domicile. Les hommes d'Abgue Barakaou avaient pris les commandes au terme des dix premières minutes (22-18) ; avant que le PB86 n'étouffe les velléités locales.

Keaston Willis (Poitiers) - Christopher Dauby (Poitiers)

Keaston WillisChristopher Dauby
PTS2517
REB33
PD42
IN01
CO00

Limitant les secondes chances Byers, cantonnés à 11 points dans le deuxième quart-temps, Poitiers a viré en tête à la pause (33-41). Un lead qu'ils ne quitteront plus jusqu'au buzzer, pour l'emporter assez logiquement (67-80).

Keaston Willis productif, Ivan Ramljak passe les 1 000 points

Dans cette soirée, Keaston Willis a fini meilleur marqueur avec 25 points. L'arrière américain a été parfaitement épaulé par un Christopher Dauby inspiré (17 points, 5/9 à 3-points) et par le jeune Isaac Guedegbe (11 points et 5 passes décisives).

De son côté, l'inusable Ivan Ramljak s'est fendu d'une prestation complète (4 points, 7 rebonds, 5 passes décisives). Une faible marque au scoring, qui lui permet tout de même de franchir la barre symbolique des 1 000 points en ELITE 2.

Michael Oguine (Fos Provence) - Ivan Ramljak (Poitiers)

Michael OguineIvan Ramljak
PTS204
REB57
PD25
IN42
CO01

Dans le camp fosséen, la satisfaction est venue du retour anticipé de Michael Oguine. Alors qu'un mois de repos lui était initialement préconisé, l'arrière a forcé son retour et rendu une copie solide avec 20 points. Une performance précieuse mais insuffisante pour permettre aux BYers d'enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile.

Cette victoire confirme la belle dynamique poitevine, bien installée dans le haut du tableau avant d'enchaîner dès ce vendredi 23 octobre sur le parquet de Caen pour la 6e journée. Pour Fos-sur-Mer, la situation comptable reste délicate avant un déplacement à Quimper.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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