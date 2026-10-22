Repoussée de 24 heures en raison des intempéries qui frappent la région, la réception de Poitiers à Fos-sur-Mer a profité aux visiteurs.

Toujours privés de leur capitaine Kevin Harley, gêné au dos, les Poitevins sont montés en puissance au fil du match. Ils compostent un troisième succès de rang en championnat - le quatrième toutes compétitions confondues - face à des BYers retrouvant à cette occasion Michael Oguine.

Pourtant, le début de rencontre avait tourné à l'avantage des Provençaux à domicile. Les hommes d'Abgue Barakaou avaient pris les commandes au terme des dix premières minutes (22-18) ; avant que le PB86 n'étouffe les velléités locales.

Keaston Willis (Poitiers) - Christopher Dauby (Poitiers) Comparaison statistique entre deux joueurs Keaston Willis Christopher Dauby PTS 25 17 REB 3 3 PD 4 2 IN 0 1 CO 0 0

Limitant les secondes chances Byers, cantonnés à 11 points dans le deuxième quart-temps, Poitiers a viré en tête à la pause (33-41). Un lead qu'ils ne quitteront plus jusqu'au buzzer, pour l'emporter assez logiquement (67-80).

Keaston Willis productif, Ivan Ramljak passe les 1 000 points

Dans cette soirée, Keaston Willis a fini meilleur marqueur avec 25 points. L'arrière américain a été parfaitement épaulé par un Christopher Dauby inspiré (17 points, 5/9 à 3-points) et par le jeune Isaac Guedegbe (11 points et 5 passes décisives).

De son côté, l'inusable Ivan Ramljak s'est fendu d'une prestation complète (4 points, 7 rebonds, 5 passes décisives). Une faible marque au scoring, qui lui permet tout de même de franchir la barre symbolique des 1 000 points en ELITE 2.

Michael Oguine (Fos Provence) - Ivan Ramljak (Poitiers) Comparaison statistique entre deux joueurs Michael Oguine Ivan Ramljak PTS 20 4 REB 5 7 PD 2 5 IN 4 2 CO 0 1

Dans le camp fosséen, la satisfaction est venue du retour anticipé de Michael Oguine. Alors qu'un mois de repos lui était initialement préconisé, l'arrière a forcé son retour et rendu une copie solide avec 20 points. Une performance précieuse mais insuffisante pour permettre aux BYers d'enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile.

Cette victoire confirme la belle dynamique poitevine, bien installée dans le haut du tableau avant d'enchaîner dès ce vendredi 23 octobre sur le parquet de Caen pour la 6e journée. Pour Fos-sur-Mer, la situation comptable reste délicate avant un déplacement à Quimper.