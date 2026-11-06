Plus de dix mois d'attente, de doutes et de travail acharné. Ce soir, Vafessa Fofana retrouve officiellement les parquets de Betclic ÉLITE avec le BCM Gravelines-Dunkerque. L'ailier fort et capitaine nordiste effectue son grand retour à la compétition après une longue traversée du désert consécutive à sa grave blessure. C’est son club qui l’a annoncé, une heure avant le coup d’envoi de ce match du vendredi soir à Boulazac, dans une vidéo le mettant en scène. Et il est directement titulaire !

𝗟𝗔 𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 😤



Presque un an après sa blessure, notre capitaine retrouve enfin le chemin des parquets ce soir au Palio ⚔️



Rendez-vous à 20h00 sur DAZN pour le revoir à l’œuvre 👀#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/zXfXseZ2SM — BCM Basketball (@BCMBasket) 6 novembre 2026

Terrible manque

La scène remonte au 14 décembre 2025. Lors d'un match disputé face à la JL Bourg, l'international ivoirien s'effondre en démarrant un sprint, terrassé par une rupture du tendon d'Achille. Un verdict terrible tombe rapidement : une indisponibilité de longs mois pour un joueur cadre, reconnu pour son abnégation, sa défense de fer et son leadership précieux dans le vestiaire du BCM. « Le 14 décembre 2025, j’étais à terre. Après plus de 10 mois de travail, je n’ai rien lâché. Et maintenant… La Rage est de retour ! »

Pour Gravelines-Dunkerque, ce come-back a des allures de renfort précieux. Le club marin, qui reste sur six défaites consécutives dans l'élite et trône comme lanterne rouge, récupère bien plus qu'un simple joueur de devoir. C'est la voix, l'expérience et l'impact physique de son capitaine qui réintègrent une rotation ruinée par les pépins physiques.

« Cette équipe ne peut pas montrer réellement qui elle est car elle n’est pas au complet. En attendant, il faut faire le dos rond » indiquait le coach Jean-Christophe Prat, sur la sellette après des résultats décevants, et qui a reçu sifflets et appels à la démission lors du dernier match à domicile.

Retour à la maison la semaine prochaine ?

Cette fois, entraîneurs et coéquipiers pourront enfin s'appuyer à nouveau sur la hargne légendaire de leur capitaine — présent au club depuis 2021 — pour aborder cette phase déjà cruciale de la saison. Même si l'impatience domine chez les supporters du Nord, ils devront attendre pour retrouver leur coqueluche, potentiellement lors du prochain match contre Nancy (dimanche 15 novembre). En attendant, ils pourront le regarder dès ce soir derrière leur écran.

Le staff médical va procéder par étapes. Après onze mois sans contact officiel, le rythme de la Betclic Élite exigera un temps d'adaptation, et son temps de jeu sera sûrement plus limité que lors de ses dernières apparitions (quasiment 30 minutes par match). Mais l'essentiel est ailleurs : Vafessa Fofana a vaincu sa blessure. Ce soir, le calvaire s'arrête enfin pour le battant du BCM, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière.