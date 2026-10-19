« Je ne sais pas quelle est la vérité sur mon équipe », se questionnait le coach Janis Gailitis dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace après la défaite à Paris, dimanche dernier. Mais depuis, la SIG Strasbourg a fait le plein de confiance face à Roanne en livrant un « match référence en termes de caractère », ce vendredi 16 octobre (72-70). De quoi lancer définitivement la saison de l’équipe alsacienne ?

Après avoir parfaitement lancé sa campagne européenne face au Legia Varsovie (100-62), la SIG se rend sur le parquet de Galatasaray ce mardi à 19h (20h heure locale) pour son premier déplacement en Basketball Champions League.

Attention à la bête blessée

Un rendez-vous face à l’un des grands noms du basket turc qui a mal démarré sa saison. Ce qui a conduit à l’éviction de Gianmarco Pozzecco, remplacé par l’ancien duo monégasque Manuchar Markoishvili - Sergiy Gladyr.

Balayé par le Cibona Zagreb lors de la première journée de BCL (96-76), Galatasaray a été battu trois fois en quatre journées de championnat turc dont ce dimanche sur le parquet de Besiktas (83-80). Le club aux cinq titres de champion pointe désormais au 12e rang (sur 16) de la Super Lig.

« Galatasaray a changé d’entraîneur récemment. Ce type de changement peut toujours apporter une amélioration ou insuffler une nouvelle dynamique à une équipe. Je ne pense toutefois pas qu’ils aient eu le temps de modifier en profondeur leur manière de jouer sur le plan technique et tactique. Il s’agit davantage d’un changement d’état d’esprit. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à affronter une équipe qui donnera le meilleur d’elle-même. Nous devons donc être prêts à faire face à cette situation. En Turquie, notre priorité est avant tout de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous cherchons à retrouver de la cohésion au sein du groupe », a présenté Janis Gailitis sur le site de la SIG.

William Pfister blessé et toujours pas de remplaçant à Jake Forrester

Alors que le pivot Jake Forrester n’a pas encore été remplacé, le coach strasbourgeois croit en ses chances face au géant blessé, avec quatre jours de récupération après Roanne. « Je pense que notre effectif est suffisamment étoffé pour que le temps de récupération entre les matchs ne soit pas un problème. Nos joueurs sont habitués à ce type de calendrier, tout comme les équipes que nous affrontons. Le calendrier n’est pas un problème en soi ».

Pourtant, il lui faudra faire sans William Pfister et peut-être sans Ben Gregg, diminués après le match de Roanne. « Pfister est out pour un moment et Ben Gregg aura du mal à être avec nous. Notre salut ne viendra certainement pas de la raquette », a regretté le technicien letton dans les DNA. Il n’aura donc qu’un seul intérieur de métier à disposition en Turquie, Sam Alajiki.

Un remake de la finale de l’EuroCup il y a dix ans

L'affiche revêt aussi une dimension historique pour le club alsacien puisqu’il s’agit d’un remake de la finale de l’EuroCup 2016, qui avait opposé les deux formations. Dix ans après ce duel, les deux clubs se retrouvent cette fois-ci en Basketball Champions League dans le bouillonnant Sinan Erdem Dome.

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Demain soir, nos SIGmen affrontent Galatasaray pour le compte de la seconde journée de BCL



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Les SIGmen auront à cœur de confirmer leur excellente entrée en matière sur la scène continentale. Le 7 octobre dernier, les coéquipiers d’Abdoulaye Ndoye ont signé la plus large victoire de leur histoire dans la compétition (+38), marquant les esprits dès leur entrée en lice sur la scène européenne.