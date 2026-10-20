La SIG Strasbourg perd un nouvel intérieur pour plusieurs mois

La victoire de la SIG Strasbourg contre la Chorale de Roanne, vendredi 16 octobre, laisse un goût amer. Touché à la jambe droite au cours de cette rencontre de la quatrième journée de Betclic ÉLITE, William Pfister sera indisponible pendant une durée estimée à trois mois annonce le club alsacien dans son communiqué de presse.

William Pfister à l'arrêt pour trois mois

L'intérieur strasbourgeois n'avait disputé que cinq minutes face aux Roannais avant de quitter ses partenaires. Une sortie prématurée qui avait encore davantage fragilisé une raquette alsacienne déjà diminuée. Malgré cette absence, Strasbourg avait réussi à renverser la rencontre (72-70), notamment grâce aux 28 points de Jaylen Hands.

Le club alsacien a confirmé la durée prévisionnelle de son indisponibilité. William Pfister est déjà pris en charge par le staff médical de la SIG Strasbourg.

Une absence qui complique la situation dans la raquette

Cette blessure intervient alors que Strasbourg doit déjà gérer plusieurs difficultés dans son secteur intérieur. Depuis le départ de Jake Forrester, qui ne s'entraînait plus avec le groupe professionnel à compter du 30 septembre, la SIG recherchait une solution pour compléter son effectif.

PROFIL JOUEUR William PFISTER Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 31 ans (05/01/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 3,5 #159 REB 3,8 #59 PD 0,3 #158

L'indisponibilité prolongée de William Pfister ajoute donc une difficulté supplémentaire pour l'entraîneur Jānis Gailītis. Le club devra désormais se passer de son intérieur pendant une partie importante de la première moitié de saison.

Pour pallier cette absence, la SIG Strasbourg a rapidement réagi en officialisant l'arrivée de Bruno Cingala-Mata en qualité de pigiste médical. Son recrutement répond directement à la blessure de Pfister.

Bruno Cingala-Mata rejoint la SIG Strasbourg en qualité de pigiste médical de William Pfister



👉 L’ensemble de la SIG Strasbourg souhaite un prompt rétablissement à William et souhaite la bienvenue à Bruno !



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Avec une indisponibilité estimée à trois mois, William Pfister pourrait retrouver les parquets au cours du mois de janvier 2027, sous réserve de l'évolution de sa récupération.