La SIG Strasbourg va-t-elle devoir composer avec une nouvelle absence dans son secteur intérieur ? Alors que le club alsacien vient de recruter Bruno Cingala-Mata pour renforcer sa raquette, c'est désormais la disponibilité de Ben Gregg (2,07 m, 24 ans) qui suscite des interrogations. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'ailier-fort américain pourrait manquer le déplacement à Chalon-sur-Saône, ce samedi 24 octobre (18h30), pour la cinquième journée de Betclic ELITE.

L'ancien joueur de Gonzaga n'avait déjà pas participé à la rencontre de Basketball Champions League perdue mardi sur le parquet de Galatasaray. Quelques jours auparavant, vendredi 16 octobre, il avait terminé la victoire contre Roanne en boitant. La nature de son éventuel problème physique n'est toutefois pas connue.

PROFIL JOUEUR Ben GREGG Poste(s): Ailier Fort Taille: 207 cm Âge: 24 ans (14/10/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 10 #55 REB 3,3 #74 PD 0,8 #130

Ben Gregg, une menace offensive en moins pour Strasbourg ?

Arrivé l'an passé en Alsace, Ben Gregg tient sa place dans la rotation de Jānis Gailītis. En quatre rencontres de Betclic ELITE, il tourne à 10 points et 3,3 rebonds en 21 minutes de moyenne, avec 48 % de réussite aux tirs, dont 33,3 % à 3-points.

Son unique apparition en Basketball Champions League avait également été convaincante : 19 points à 58,3 % aux tirs, dont un remarquable 5/8 derrière l'arc, en 23 minutes.

Capable d'évoluer sur les postes 4 et 3, l'Américain apporte de l'adresse extérieure et de la polyvalence à une équipe strasbourgeoise qui manque déjà de solutions à l'intérieur depuis le départ de Jake Forrester, toujours pas remplacé. Son éventuel forfait obligerait Jānis Gailītis à revoir une nouvelle fois ses rotations.

Bruno Cingala-Mata attendu pour renforcer une raquette diminuée

La signature récente de Bruno Cingala-Mata doit justement permettre à Strasbourg de retrouver davantage de densité physique. Mais son intégration demandera un peu de temps, comme l'a expliqué Jānis Gailītis dans l'avant-match publié sur le site officiel de la SIG.

« Je vois en lui un joueur combatif, qui ne renonce jamais. Avec ces qualités, il a déjà sa place dans mon équipe et peut devenir un membre solide du collectif. S'il comprend la direction dans laquelle nous voulons aller, ce que nous attendons de lui et l'importance de jouer avec ses coéquipiers, son intégration peut être rapide. »

Le technicien letton compte sur l'investissement de sa nouvelle recrue, tout en soulignant la nécessité de lui laisser le temps d'assimiler les principes collectifs.

« Il doit à la fois apprendre à connaître ses partenaires et assimiler les informations sur nos adversaires. Nous devons donc gérer progressivement la quantité d'informations que nous lui transmettons et lui laisser un peu de temps pour s'adapter à notre fonctionnement lorsqu'il est sur le terrain. »

Un déplacement compliqué à Chalon, invaincu au Colisée

La possible absence de Ben Gregg intervient avant un déplacement particulièrement délicat. L'Élan Chalon n'a pas encore perdu au Colisée cette saison, que ce soit en Betclic ELITE ou en FIBA Europe Cup.

Les Bourguignons s'appuient notamment sur l'activité de leurs lignes arrière, avec Jeremiah Hill et Mathéo Leray à la création. Ce dernier compile 10,5 points et 8 passes décisives par rencontre en championnat.

Pour Strasbourg, l'enjeu sera de retrouver le chemin de la victoire après sa défaite européenne à Istanbul. Les Alsaciens avaient auparavant renoué avec le succès contre Roanne, notamment grâce aux 19 points inscrits par Jaylen Hands dans le dernier quart-temps. L'arrière américain, cinquième meilleur marqueur de Betclic ELITE avec 20 points de moyenne, devrait encore porter une part importante des responsabilités offensives.

Justin McKoy, lui, ne cache pas que les absences compliquent la tâche de son équipe.

« C'est certain que nous sommes meilleurs lorsque tout le monde est disponible, avec Will et Ben, mais je pense que nous avons suffisamment de qualités pour aller chercher une victoire lors de ce déplacement », a-t-il déclaré sur le site officiel de la SIG.

Reste désormais à connaître la disponibilité de Ben Gregg. Alors que Strasbourg cherche à stabiliser son effectif et à intégrer Bruno Cingala-Mata, une nouvelle absence dans le secteur intérieur serait particulièrement malvenue avant d'affronter une formation chalonnaise toujours invaincue à domicile.