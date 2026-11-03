LaMelo Ball entre dans l'histoire de la NBA et devance Stephen Curry !

LaMelo Ball continue d'écrire son histoire en NBA. Lors de la victoire des Wolves contre les Bucks (112-100), lundi, le meneur de 25 ans a atteint la barre des 1 000 paniers à 3-points en carrière. Une performance lui permettant de devenir le joueur le plus rapide à réaliser cet exploit.

Avec 34 points, six rebonds et trois passes décisives, l'ancien joueur des Hornets a largement contribué au succès de Minnesota.

LAMELO MADE HISTORY IN MINNESOTA'S WIN!



🏀 34 PTS

🏀 6 REB

🏀 6 3PM

🏀 Fastest player in NBA history (311 games) to reach 1,000 3PM pic.twitter.com/Am8MEXgZQe — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

LaMelo Ball devance Stephen Curry

Ainsi, le meneur des Loups a atteint ce cap lors de son 311e match NBA, devenant le 188e joueur de l'histoire à atteindre ce total. Jusqu'ici, Duncan Robinson, l'arrière des Pistons détenait le record de rapidité, avec 343 rencontres nécessaires pour atteindre cette marque.

De son côté, Stephen Curry considéré comme le meilleur sniper de l'histoire, avait quant à lui franchi ce seuil lors de son 369e match en 2015. D'autres joueurs en activité ont également atteint cette barre rapidement. Luka Doncic a eu besoin de 351 matchs, son nouveau coéquipier Anthony Edwards de 353, et l'arrière des Cavaliers, Donovan Mitchell de 355.

Steph knew it was MONEY without looking back 🪣



3 of his 34 points in the @warriors' 5th straight W! https://t.co/JDv8gkO0gE pic.twitter.com/rWiqiQwe6y — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Malgré la précocité hors norme de LaMelo Ball, Chef Curry demeure le meilleur marqueur à trois points de l'histoire de la NBA en terme de volume. À 38 ans, le joueur des Warriors totalise 4 275 paniers derrière l'arc, devant James Harden et ses 3 408 réalisations.

Une adaptation encore en cours au Minnesota

Le benjamin de la famille Ball a encore un long chemin à parcourir avant de rejoindre ses deux légendes mais au sein d'une équipe compétitive comme les Wolves, le meneur pourrait avoir encore plus d'occasion de se montrer à longue distance.

Le All-Star poursuit son adaptation à Minnesota après son arrivée cet été en provenance des Hornets. En huit apparitions cette saison, le meneur affiche des moyennes de 16,9 points, 3,6 rebonds et 5,9 passes décisives.

LaMelo Ball Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,9 #63 REB 3,8 #167 PD 5,9 #26

La blessure d'Anthony Edwards a changé la dynamique

Collectivement, les Wolves sont plutôt bien partis mais la blessure d'Anthony Edwards est venue gâcher un début de saison presque parfait avec un bilan de 3 victoires en quatre matchs lorsque l'arrière était disponible.

Depuis, Minny a remporté la moitié de ses matchs et a vu une polémique exploser après que Rudy Gobert a semblé pris à partie par LaMelo Ball et Jonathan Kuminga lors d'un temps mort face aux Warriors jeudi.

LaMelo Ball had words for Rudy Gobert on the bench.



(h/t @1momo1__)



pic.twitter.com/w7GLas6iEi — Hoop Central (@TheHoopCentral) 29 octobre 2026

Toutefois, cet imbroglio a vite pris fin, et les coéquipiers de Joan Beringer ont pu continuer sereinement leur marche en avant. Pour l'heure, Minny figure à la 7e place de la Conférence Ouest. .