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Lamine Kebé écarté par Orléans : un remplaçant provisoire nommé !

Le couperet est tombé sur Lamine Kebé : moins de 48 heures après le naufrage contre Blois (-23 à domicile), l'entraîneur a été écarté par Orléans. En attendant un successeur, qui pourrait être Laurent Vila, son ex-adjoint Pierre Tillay assurera l'intérim.
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Lamine Kebé écarté par Orléans : un remplaçant provisoire nommé !
Lamine Kebé n'est plus l'entraîneur d'Orléans : son ex-adjoint Pierre Tillay (en arrière-plan) va assurer l'intérim
Crédit photo : Cécile Thomas
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La gifle reçue contre Blois à domicile mardi soir (80-103) aura donc été fatale à Lamine Kebé... Et ce même si le désormais ex-entraîneur orléanais clamait encore son optimisme quant à son sort ce jeudi midi au micro d'ICI Loiret.

"J'ai confiance : je sais que je serai là pour longtemps. Je sais que je serai sur le banc orléanais lors de la 38e journée de championnat, c'est tout."

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Son adjoint aux manettes à Levallois

Finalement, il ne le sera pas dès la 6e journée du championnat, écarté avant le déplacement prévu à Levallois vendredi, et temporairement remplacé par son adjoint Pierre Tillay (37 ans), ancien coach des U18 de l'association, qui a intégré le staff de l'équipe professionnelle en 2020/21.

Pierre Tillay temporairement aux manettes de l'OLB (photo : Cécile Thomas)

Quelques heures à peine après la déclaration de Lamine Kebé, l'OLB a communiqué de manière très laconique sur son sort.

"Orléans Loiret Basket informe qu’à compter de ce jour, l’encadrement de l’équipe professionnelle est assuré provisoirement par Pierre TILLAY assisté de l’ensemble du staff technique. Le Club ne fera aucun autre commentaire sur la situation individuelle de Lamine KEBE pendant la procédure en cours."

Deux trophées pour Lamine Kebé, mais...

Natif de la ville, Lamine Kebé (40 ans) était revenu dans son club d'enfance depuis l'été 2024, arraché au Pôle France grâce aux sirènes du gros projet loiretain.

Excellent formateur, ses premiers pas dans le monde professionnel ont donc été contrasté, entre une première saison plutôt encourageante et une deuxième bien plus mitigée, où son fonds de jeu n'aura cessé d'être décrié par le public local.

S'il n'a jamais réussi à ramener l'OLB en Betclic ÉLITE, il aura tout de même enrichi le palmarès du club de deux Leaders Cup Pro B, puisque Orléans est devenu la première équipe de l'histoire à signer un doublé dans cette compétition.

Deux Leaders Cup au crédit de Lamine Kebé (photo : Florentin Bruère)

Bien dérisoire à côté du véritable objectif du club : enfin sortir de la deuxième division pour retrouver le plus haut niveau du basket français. Pour cela, les nouveaux investisseurs américains ont doté l'OLB du plus gros budget de l'histoire de l'ÉLITE 2.

Or, le début de saison n'a franchement pas été à la hauteur des attentes. Entre l'élimination en Coupe à Poitiers, un bilan négatif (2v-3d) et l'humiliation vécue lors du Centrico mardi, le club du Loiret a accumulé les signaux rouges, ce qui a donc conduit à l'éviction de Lamine Kebé.

Si Pierre Tillay assurera l'intérim, un nouvel entraîneur devrait être nommé sous peu à Orléans. Comme annoncé, Laurent Vila (51 ans) tient la corde pour le moment.

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Sans club depuis son départ de Strasbourg en mars 2025, il est toutefois resté actif grâce à son statut d'assistant-coach en équipe de France.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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