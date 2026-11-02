C'est désormais une question de jours, voire d'heures. Laurent Vila va prendre les commandes de l'Orléans Loiret Basket. Selon nos informations, le technicien catalan a été choisi par les dirigeants orléanais pour succéder à Lamine Kébé, écarté le jeudi 22 octobre après la lourde défaite à domicile contre Blois (80-103). Après une bonne dizaine de jours de réflexion, plusieurs entretiens et des discussions impliquant différents décideurs du club, l'OLB a tranché. Un accord a été trouvé avec l'ancien entraîneur de Cholet Basket et de la SIG Strasbourg. Si le contrat n'est pas encore totalement paraphé, son officialisation est imminente.

Cette arrivée va mettre un terme à l'intérim de Pierre Tillay, particulièrement réussi sur le plan comptable. Depuis le départ de Lamine Kébé, Orléans a remporté ses deux rencontres, à Levallois (93-82) puis contre Quimper (100-71). Laurent Vila va donc récupérer une équipe qui vient de retrouver de l'allant et affiche désormais un bilan positif de quatre victoires pour trois défaites en ELITE 2.

Laurent Vila préféré à Ali Bouziane après plusieurs entretiens

Le processus de recrutement aura pris du temps à Orléans. Depuis l'éviction de Lamine Kébé, plusieurs interlocuteurs ont participé aux réflexions autour du futur entraîneur, au sein d'une organisation où les décisions ne reposent pas sur une seule personne.

Comme révélé dès le 22 octobre, Laurent Vila figurait parmi les candidats envisagés. L'ancien entraîneur de Pau-Lacq-Orthez a notamment passé un entretien avec les dirigeants orléanais, tout comme Ali Bouziane, autre candidat sérieusement considéré pour le poste.

Le nom de Jean-Christophe Prat a également circulé parmi des contacts dans le milieu politique local - impliqué dans le club -, sans pour autant être confirmés auprès des principaux responsables du recrutement. La rumeur insistante reliant à Pierre Poupet n'a elle pas été confirmée.

Au terme de cette réflexion collective, c'est finalement Laurent Vila qui a été retenu, devant Ali Bouziane. L'accord désormais conclu doit permettre au club de communiquer prochainement sur l'identité de son nouvel entraîneur.

De Pau à Cholet, Laurent Vila a construit sa réputation dans le basket français

Originaire de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, Laurent Vila possède un parcours particulièrement riche dans le basket français. Passé par Colmar à la fin des années 1990, où il a notamment entraîné les cadets France et une équipe féminine de Nationale 1B, il a ensuite effectué l'essentiel de son apprentissage professionnel à l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Dans le Béarn, il a occupé de nombreuses fonctions, du centre de formation à l'équipe professionnelle. Directeur du centre de formation entre 2000 et 2006, il a ensuite poursuivi son parcours comme assistant au BCM Gravelines-Dunkerque (2006-2008), puis au Mans Sarthe Basket (2008-2010), avant de retrouver Pau.

Assistant de plusieurs entraîneurs, dont Claude Bergeaud, il a finalement pris les commandes de l'équipe première de l'Élan Béarnais en janvier 2018, poste qu'il a occupé jusqu'en mars 2021.

Mais c'est à Cholet Basket, entre 2021 et 2024, que Laurent Vila a donné une nouvelle dimension à sa carrière d'entraîneur principal à haut-niveau. Après des débuts compliqués, il a progressivement installé le club des Mauges parmi les équipes compétitives de Betclic ELITE. En 2023, Cholet a notamment atteint la finale de la FIBA Europe Cup, perdue contre l'Anwil Wloclawek, et Vila a été élu entraîneur de l'année en Betclic ELITE.

Cette réussite lui a ouvert les portes de la SIG Strasbourg à l'été 2024. Son aventure alsacienne a toutefois été beaucoup plus courte, puisqu'il a quitté le club en cours de saison 2024-2025. Depuis, il n'avait pas retrouvé de banc en club.

Un adjoint de l'équipe de France pour relancer les ambitions d'Orléans

Laurent Vila n'a cependant pas quitté le haut niveau. Depuis septembre 2024, il appartient au staff de l'équipe de France masculine, où il assiste Frédéric Fauthoux. Une fonction qu'il pourra continuer à exercer parallèlement à ses nouvelles responsabilités orléanaises.

Le technicien catalan retrouvera ainsi le quotidien d'un club et la responsabilité d'un groupe professionnel, cette fois en ÉLITE 2. Une division dans laquelle son expérience, construite essentiellement au plus haut niveau national, constituera un atout pour l'OLB.

Son arrivée intervient toutefois à un moment particulier. Après un début de saison irrégulier, marqué par trois défaites en cinq journées et surtout la déroute contre Blois, Orléans a immédiatement réagi sous les ordres de Pierre Tillay.

L'ancien adjoint de Lamine Kébé a d'abord conduit son équipe à une victoire convaincante sur le parquet de Levallois (93-82), le 23 octobre. Huit jours plus tard, l'OLB a confirmé son redressement en dominant largement Quimper (100-71) au CO'Met. Deux succès qui ont permis aux Orléanais de repasser dans le positif, avec quatre victoires en sept journées.

Pierre Tillay laisse une équipe sur deux victoires consécutives

Le futur entraîneur d'Orléans n'aura donc pas à reconstruire une dynamique de résultats, mais il aura la pression de les confirmer. Ce qui n'est pas une chose aisée dans une division dense comme l'ELITE 2. Si l'OLB dispose du plus gros budget de l'histoire de ce championnat, la constitution de l'effectif a très vite été critiqué. Les observateurs notaient une absence de créateurs / "franchisseurs" à l'arrière et la faible complémentarité des intérieurs, avec l'absence d'un profil de stretch 4 capable de tenir des joueurs extérieures en défense ou d'un petit intérieur musculeux et costaud comme Nathan Kuta par exemple. Le récent retour du défenseur d'élite Lionel Kouadio apporte toutefois un vrai plus dans l'aile.

Le calendrier propose désormais deux déplacements consécutifs, au Havre le vendredi 6 novembre puis à Évreux le vendredi 13 novembre, avant la réception d'Aix-Maurienne le 17 novembre.

Reste à connaître la date exacte de la prise de fonctions de Laurent Vila. Après avoir pris le temps de départager les différents candidats, Orléans a désormais arrêté son choix. Sauf retournement de situation au moment de finaliser les derniers détails contractuels, l'assistant de Frédéric Fauthoux sera bien le prochain entraîneur de l'OLB.