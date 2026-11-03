Laurent Vila officiellement nommé à Orléans : « Place au travail »

C'est désormais officiel. Laurent Vila est le nouvel entraîneur de l'Orléans Loiret Basket. Le club du Loiret a annoncé ce mardi 3 novembre la nomination du technicien catalan, confirmant les informations de BeBasket. Après une dizaine de jours de réflexion et plusieurs entretiens, l'OLB a donc choisi l'ancien entraîneur de Cholet Basket et de la SIG Strasbourg pour succéder à Lamine Kébé, écarté après la lourde défaite contre Blois le 20 octobre. Laurent Vila prend ses fonctions immédiatement et dirigera l'équipe professionnelle jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans que le club précise la durée de son engagement contractuel.

Orléans Loiret Basket est heureux d’annoncer la nomination de Laurent VILA au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



🗞️ Lire le communiqué : https://t.co/xYbCLRmtCU#TousOLB pic.twitter.com/ypJitSzfZe — OrléansLoiretBasket (@OLB45) 3 novembre 2026

Laurent Vila : « Répondre à l'appel de l'OLB a été une évidence »

Pour sa première prise de parole officielle, Laurent Vila a insisté sur les ambitions du club orléanais et les moyens déjà en place pour atteindre ses objectifs.

« Répondre à l’appel de l’OLB pour relever le défi de la saison et atteindre les objectifs a été une évidence tant l’ambition du club est affichée et les fondations, les ressources et l’engouement déjà présents. Place au travail. Il faut se préparer et être prêts pour chaque combat qui nous attend. »

Une déclaration qui traduit sa volonté de se mettre rapidement au travail. L'entraîneur retrouve un poste de numéro un en club après son départ de Strasbourg durant la saison 2024-2025. Depuis, il poursuivait ses fonctions d'adjoint de Frédéric Fauthoux au sein de l'équipe de France masculine.

Son expérience constitue l'un des principaux arguments avancés par Orléans pour justifier sa nomination. Le club souligne également sa capacité à travailler avec le staff déjà en place et à fédérer un groupe autour d'un projet collectif.

Un entraîneur expérimenté pour poursuivre le redressement d'Orléans

Passé par le centre de formation de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, où il a ensuite occupé différentes fonctions auprès de l'équipe professionnelle, Laurent Vila possède une solide expérience du basket français. Il a également travaillé à Gravelines-Dunkerque et au Mans avant de devenir entraîneur principal à Pau, puis à Cholet.

C'est dans les Mauges qu'il a connu ses plus beaux résultats comme entraîneur principal. Élu meilleur entraîneur de Betclic ELITE en 2023, il avait notamment conduit Cholet Basket en finale de la FIBA Europe Cup cette même année. Son passage à Strasbourg, entamé à l'été 2024, s'était en revanche achevé prématurément.

À Orléans, il retrouve un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles en ELITE 2, mais dont le début de saison a été perturbé par les résultats insuffisants sous Lamine Kébé.

L'OLB a toutefois retrouvé des couleurs depuis le changement d'entraîneur. Sous les ordres de Pierre Tillay, chargé d'assurer l'intérim, les Orléanais ont remporté leurs deux dernières rencontres, sur le parquet de Levallois (93-82) puis à domicile contre Quimper (100-71). Ils présentent désormais un bilan de quatre victoires pour trois défaites.

Le président remercie Pierre Tillay et son staff

Dans son communiqué, le président de l'OLB Olivier Rouet a tenu à saluer le travail réalisé pendant cette période de transition. Il souhaite que Laurent Vila s'appuie sur cette dynamique plutôt que de repartir de zéro.

« Notre priorité est désormais de poursuivre le travail réalisé par le staff et l’ensemble du groupe ces derniers jours. Il nous faut capitaliser sur cette dynamique et créer les conditions permettant à l’équipe de pouvoir exprimer pleinement son potentiel dans la continuité du travail réaliser par l’ensemble du staff technique lors de l’intérim assuré par Pierre Tillay. Je les en remercie sincèrement. »

Un premier déplacement au Havre dès vendredi

Laurent Vila n'aura que quelques jours pour prendre ses marques. Orléans doit se déplacer au Havre ce vendredi 6 novembre pour la huitième journée d'ELITE 2, avant d'enchaîner à Évreux le 13 novembre.

Le Catalan devra rapidement découvrir son nouvel effectif, établir ses principes de jeu et prolonger la série de victoires engagée sous Pierre Tillay.

Avec un entraîneur élu meilleur coach de Betclic ELITE il y a trois ans et toujours membre du staff de l'équipe de France, Orléans fait le choix de l'expérience pour tenter de retrouver l'élite du basket français. Reste à savoir si des ajustements d'effectif seront nécessaires pour mener à bien cette mission.