Laval fait tomber Toulouse, Boulogne-sur-Mer domine Mulhouse

Deux rencontres avancées ont lancé la 10e journée de Nationale Masculine 1 (NM1), ce mercredi 4 novembre. À l'Espace Mayenne, Laval a signé l'une des surprises de ce début de saison en faisant tomber Toulouse, candidat aux premières places de la poule B. Dans le même temps, Boulogne-sur-Mer a conforté sa place dans le haut du classement de la poule A grâce à une victoire maîtrisée contre Mulhouse.

Ces deux rencontres ont notamment été marquées par les performances de Mohammed Abduslalam (21 points et 16 rebonds pour 39 d'évaluation) pour Laval et d'Aaron Deloney (22 points) pour Boulogne-sur-Mer.

Laval décroche sa première victoire à domicile contre Toulouse

Il aura fallu attendre la 10e journée pour voir l'US Laval célébrer un premier succès devant son public. Les joueurs de Sébastien Cartier, promus de Nationale 2 et derniers de la poule B avant cette rencontre, ont dominé Toulouse (91-77), qui ne comptait que deux défaites avant ce déplacement.

Les Mayennais ont rapidement affiché leurs intentions en prenant jusqu'à 12 points d'avance dans le premier quart-temps (28-23). Mais Toulouse a réagi avant la pause, profitant d'un deuxième quart-temps remporté 23-13 pour regagner les vestiaires avec cinq longueurs d'avance (41-46).

Le scénario a basculé après la mi-temps. Porté par l'activité de Mohammed Abduslalam, Laval a retrouvé son efficacité et limité les Toulousains à 10 points dans le troisième quart-temps (61-56, 30e). Les visiteurs ont pourtant repris les commandes au début de la dernière période (61-66, 33e), avant de complètement céder.

Laval a terminé la rencontre sur un 30-11 pour s'imposer avec 14 points d'avance. Un succès construit notamment sur une meilleure circulation du ballon et une intensité défensive qui a provoqué 16 pertes de balle toulousaines.

Mohammed Abduslalam signe 39 d'évaluation

L'intérieur lavallois a été le grand artisan de cette deuxième victoire de la saison. En seulement 23 minutes, Mohammed Abduslalam a compilé 21 points à 6/9 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, sans perdre le moindre ballon. Une prestation récompensée par 39 d'évaluation.

Autour de lui, Alexis Racine a ajouté 19 points, Antoine Belkessa 17 points et 6 passes décisives, tandis que Junior Madut a inscrit 13 points. Le capitaine Belkessa a également participé à l'emballement final avec un dunk spectaculaire et un tir à 3-points.

Dans les colonnes d'Ouest-France, Alexis Racine a souligné l'importance de ce résultat :

« Enfin, la deuxième victoire collective ! Elle fait du bien. Collectivement, on envoie un message. On est capable de gagner, on n'est pas juste la petite équipe de Laval qui monte de N2. »

Son entraîneur Sébastien Cartier a lui aussi apprécié la prestation de son groupe :

« C'est un sentiment qu'on avait un petit peu perdu. Le contenu est plaisant contre une équipe plus armée que nous. Je suis très satisfait de la prestation. »

Côté toulousain, Tre Jackson a terminé meilleur marqueur avec 14 points, devant Matthias Flosse (13 points, 11 rebonds) et Louis Marnette (11 points). Les hommes de Romain Tillon n'ont délivré que 8 passes décisivesau total et ont terminé à 37,7 % de réussite aux tirs.

Avec désormais deux victoires en neuf rencontres, Laval reste dans le bas du classement mais revient à hauteur de Bordeaux au bilan. Toulouse, de son côté, concède sa troisième défaite en huit matchs. Les Lavallois tenteront de confirmer face à Fougères, tandis que le TBC recevra Chartres le 13 novembre.

Boulogne-sur-Mer prend le dessus sur Mulhouse (84-69)

Dans la poule A, le duel entre Boulogne-sur-Mer et Mulhouse a tourné à l'avantage des Nordistes. Le BCOB s'est imposé 84-69 au palais des sports Damrémont, décrochant ainsi une sixième victoire en huit rencontres.

Les Mulhousiens, privés de Kevin Dinal et Tom Hyenne, avaient pourtant bien démarré la partie en prenant les devants (3-9, 4e). Mais Boulogne-sur-Mer a progressivement trouvé des solutions offensives pour terminer le premier quart-temps devant (23-18).

L'écart s'est surtout creusé dans le deuxième acte. En limitant Mulhouse à 10 petits points, les joueurs de Boulogne ont rejoint les vestiaires avec 15 longueurs d'avance (43-28). Leur domination s'est poursuivie après la pause, jusqu'à compter 20 points d'avance à la fin du troisième quart-temps (63-43).

Les Mustangs ont remporté la dernière période (26-21), sans parvenir à remettre en cause la victoire boulonnaise.

Aaron Deloney et le collectif boulonnais font la différence

Aaron Deloney a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points à 9/14 aux tirs, dont 4/9 à 3-points, auxquels il a ajouté 5 passes décisives et 2 interceptions.

Ladji Meite a également livré une prestation complète avec 12 points à 5/6 à 2-points et 6 passes décisives. Ismaël Cadiau a apporté 12 points, 6 rebonds et 4 passes, tandis que Noah Manet a inscrit 11 points et réalisé 4 interceptions.

Au total, Boulogne-sur-Mer a distribué 27 passes décisives pour 30 paniers inscrits, avec une adresse globale de 57,7 % aux tirs. Les Nordistes ont également provoqué 20 pertes de balle chez leurs adversaires.

En face, Marius Chambre a été le principal danger offensif avec 17 points, dont 5/7 à 3-points, et 5 passes décisives. Dion Wright a ajouté 14 points, tandis que Mike Nwabuzor et Jakob Milling ont terminé avec 11 points chacun.

Interrogé par les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'entraîneur mulhousien Frank Kuhn a regretté les conséquences des absences et des fautes sur sa rotation :

« Il nous manquait deux joueurs et comme on a rapidement écopé de fautes, on n'a pas pu développer le jeu que l'on souhaitait. On a proposé de la zone, alors qu'on défend habituellement en homme à homme. Mais on a trop rapidement manqué de rotation et c'est devenu compliqué. »

Avec six victoires et deux défaites, Boulogne-sur-Mer rejoint le SCABB au bilan, derrière Loon-Plage (7 victoires, 1 défaite). Mulhouse, désormais à cinq victoires pour trois défaites, reste au contact du haut de tableau.