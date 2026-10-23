Le basket français en deuil : Bernard Alloncle, figure historique du Pôle France, est décédé

Le basket français perd l'un de ses dirigeants de l'ombre. Bernard Alloncle est décédé le vendredi 16 octobre 2026, à l'âge de 67 ans. La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé sa disparition dans un communiqué publié le jeudi 22 octobre.

Plus de vingt ans au service du Pôle France

Présent au Pôle France Basket depuis 2005, Bernard Alloncle occupait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de la structure fédérale. Il veillait notamment au bon déroulement des rencontres des différentes équipes et assurait l'organisation des déplacements des jeunes basketteurs à travers la France.

Des missions logistiques essentielles à la vie du Pôle France, auxquelles il avait consacré plus de deux décennies.

Une figure également engagée dans le basket entreprise

Au-delà de ses responsabilités auprès des jeunes du Pôle France, Bernard Alloncle était particulièrement investi dans le basket entreprise, notamment en Île-de-France.

Président de l'ASC BNP Paris, club historique du championnat de basket entreprise, il avait également exercé plusieurs fonctions au sein des instances fédérales.

Ancien membre du Comité directeur du Comité de Paris, il avait notamment été membre puis président de la commission Basket Corpo, aussi bien à la Ligue Île-de-France qu'à la FFBB.

Cet engagement de longue date avait été récompensé en 2015 par la médaille d'or de la Fédération française de basketball, distinction venant saluer son investissement au service de la discipline.

BeBasket présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.