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Le BLMA nouveau co-leader, un dimanche calvaire pour Landerneau avec une nouvelle joueuse mais sans sa star

La 7e journée de La Boulangère Wonderligue s'est conclue ce dimanche avec les victoires de Lattes-Montpellier, Villeneuve-d'Ascq et de l'ASVEL.
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Résumé
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Le BLMA nouveau co-leader, un dimanche calvaire pour Landerneau avec une nouvelle joueuse mais sans sa star
Lattes-Montpellier a recollé avec Basket Landes en tête du classement
Crédit photo : FIBA
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Lattes-Montpellier, après le tour de chauffe...

Lattes-Montpellier n'a pas manqué l'offrande ! Moins de 24 heures après la première défaite de Basket Landes, battu au buzzer à Toulouse, le BLMA a su saisir sa chance.

Chartres Féminin 58 - 70 Lattes Montpellier · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Chartres FémininLattes Montpellier
PTSYvanna Enjolvy 12Sara Chevaugeon 18
REBYvanna Enjolvy 6Oumou Diarisso 15
PDElise Marié 5Garance Rabot 7

Statistiques d'équipe

Chartres FémininLattes Montpellier
TIRS36,5 %43,8 %
3PTS2/168/28
LF10/146/10
REB3048
RO915

En dominant Chartres (58-70), l'équipe héraultaise est devenue co-leader du championnat avec un bilan de six victoires en sept matchs.

Poussives en début de match (17-11, 10e minute), les coéquipières de Sara Chevaugeon (18 points) ont survolé le reste des débats pour compter jusqu'à 20 points d'avance à un moment donné.

Oumou DIARISSO
Oumou DIARISSO
12
PTS
15
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
58 70
MON

Sans Turner, disette offensive pour Landerneau

Une seule être vous manque et tout est dépeuplé ? Pour Landerneau, c'était presque cela... En l'absence d'Harmoni Turner, qui sort de cinq matchs toutes compétitions confondues à minimum 22 points - 5 rebonds - 5 passes décisives, le LBB n'a pas existé à l'ASVEL.

Lyon Asvel Féminin 58 - 42 Landerneau · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Lyon Asvel FémininLanderneau
PTSSamantha Peytour 16Susannah Rafiu 12
REBSamantha Peytour 12Susannah Rafiu 8
PDAsianae Johnson 5Dara Mabrey 4

Statistiques d'équipe

Lyon Asvel FémininLanderneau
TIRS39,7 %30 %
3PTS5/207/26
LF7/145/8
REB3735
RO86

À Gerland, les Bretonnes ont même vécu un calvaire offensif avec seulement 42 points marqués, leur plus petit total depuis mars 2024 (34 unités à Bourges).

L'arrivée d'une nouvelle joueuse, Taylor Valladay, n'a pas changé grand chose. Pigiste médical d'Hélène Jakovljevic et Rebecca Tsobgny, la transfuge d'Osnabruck a connu une première discrète avec 2 points et 2 passes en 13 minutes.

Taylor VALLADAY
Taylor VALLADAY
2
PTS
1
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
58 42
LAN

"On aurait dû présenter un meilleur visage", a souligné le coach breton Wani Muganguzi dans les colonnes d'Ouest France. "Même si Lyon nous a été supérieur dans pas mal de domaines par séquences. Sur la durée, on n’a pas su résister à leur intensité dans les deuxième et quatrième quarts. On a manqué beaucoup d’agressivité sur ce match, avec 6 rebonds offensifs, notre plus faible total de la saison."

Côté ASVEL, Samantha Peytour a considérablement pesé avec son meilleur match en Boulangère Wonderligue : 16 points et 12 rebonds.

Samantha PEYTOUR
Samantha PEYTOUR
16
PTS
12
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
58 42
LAN

"La reconstruction" de Villeneuve-d'Ascq avance bien

Enfin, après un gros creux début octobre (trois défaites consécutives), Villeneuve-d'Ascq a démarré novembre comme il avait terminé octobre : c'est-à-dire très fort !

Face à Angers, l'ESBVA-LM a engrangé un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues (78-71) en s'appuyant sur la vista de Stella Colas (10 passes décisives) et la finition de Steph Kostowicz (18 points à 8/14 et 6 rebonds).

Villeneuve d'Ascq 78 - 71 Angers Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Villeneuve d'AscqAngers Féminin
PTSSteph Kostowicz 18Marta Hermida 18
REBNdjakalenga Mwenentanda 9Mariana Muadi Bulabula 9
PDStella Colas 10Dayshanette Harris 6

Statistiques d'équipe

Villeneuve d'AscqAngers Féminin
TIRS39,7 %36,1 %
3PTS5/205/21
LF19/2814/22
REB5042
RO1514

"Le gros point positif, c’est l’état d’esprit, le body language, l’énergie qu’on a pu mettre", s'est ainsi réjoui l'entraîneur Maxime Bézin au micro de La Voix du Nord. "On est en reconstruction. Le process est continu et infini."

La Boulangère Wonderligue - Journée 7
01/11/2026
CHA Chartres Féminin
58 70
MON Lattes Montpellier
LYO Lyon Asvel Féminin
58 42
LAN Landerneau
VIL Villeneuve d'Ascq
78 71
ANG Angers Féminin

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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