Le BLMA nouveau co-leader, un dimanche calvaire pour Landerneau avec une nouvelle joueuse mais sans sa star
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Lattes-Montpellier, après le tour de chauffe...
Lattes-Montpellier n'a pas manqué l'offrande ! Moins de 24 heures après la première défaite de Basket Landes, battu au buzzer à Toulouse, le BLMA a su saisir sa chance.
Chartres Féminin 58 - 70 Lattes Montpellier · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026
Leaders
|Chartres Féminin
|Lattes Montpellier
|PTS
|Yvanna Enjolvy 12
|Sara Chevaugeon 18
|REB
|Yvanna Enjolvy 6
|Oumou Diarisso 15
|PD
|Elise Marié 5
|Garance Rabot 7
Statistiques d'équipe
|Chartres Féminin
|Lattes Montpellier
|TIRS
|36,5 %
|43,8 %
|3PTS
|2/16
|8/28
|LF
|10/14
|6/10
|REB
|30
|48
|RO
|9
|15
En dominant Chartres (58-70), l'équipe héraultaise est devenue co-leader du championnat avec un bilan de six victoires en sept matchs.
Poussives en début de match (17-11, 10e minute), les coéquipières de Sara Chevaugeon (18 points) ont survolé le reste des débats pour compter jusqu'à 20 points d'avance à un moment donné.
Sans Turner, disette offensive pour Landerneau
Une seule être vous manque et tout est dépeuplé ? Pour Landerneau, c'était presque cela... En l'absence d'Harmoni Turner, qui sort de cinq matchs toutes compétitions confondues à minimum 22 points - 5 rebonds - 5 passes décisives, le LBB n'a pas existé à l'ASVEL.
Lyon Asvel Féminin 58 - 42 Landerneau · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026
Leaders
|Lyon Asvel Féminin
|Landerneau
|PTS
|Samantha Peytour 16
|Susannah Rafiu 12
|REB
|Samantha Peytour 12
|Susannah Rafiu 8
|PD
|Asianae Johnson 5
|Dara Mabrey 4
Statistiques d'équipe
|Lyon Asvel Féminin
|Landerneau
|TIRS
|39,7 %
|30 %
|3PTS
|5/20
|7/26
|LF
|7/14
|5/8
|REB
|37
|35
|RO
|8
|6
À Gerland, les Bretonnes ont même vécu un calvaire offensif avec seulement 42 points marqués, leur plus petit total depuis mars 2024 (34 unités à Bourges).
L'arrivée d'une nouvelle joueuse, Taylor Valladay, n'a pas changé grand chose. Pigiste médical d'Hélène Jakovljevic et Rebecca Tsobgny, la transfuge d'Osnabruck a connu une première discrète avec 2 points et 2 passes en 13 minutes.
"On aurait dû présenter un meilleur visage", a souligné le coach breton Wani Muganguzi dans les colonnes d'Ouest France. "Même si Lyon nous a été supérieur dans pas mal de domaines par séquences. Sur la durée, on n’a pas su résister à leur intensité dans les deuxième et quatrième quarts. On a manqué beaucoup d’agressivité sur ce match, avec 6 rebonds offensifs, notre plus faible total de la saison."
Côté ASVEL, Samantha Peytour a considérablement pesé avec son meilleur match en Boulangère Wonderligue : 16 points et 12 rebonds.
"La reconstruction" de Villeneuve-d'Ascq avance bien
Enfin, après un gros creux début octobre (trois défaites consécutives), Villeneuve-d'Ascq a démarré novembre comme il avait terminé octobre : c'est-à-dire très fort !
Face à Angers, l'ESBVA-LM a engrangé un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues (78-71) en s'appuyant sur la vista de Stella Colas (10 passes décisives) et la finition de Steph Kostowicz (18 points à 8/14 et 6 rebonds).
Villeneuve d'Ascq 78 - 71 Angers Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 01/11/2026
Leaders
|Villeneuve d'Ascq
|Angers Féminin
|PTS
|Steph Kostowicz 18
|Marta Hermida 18
|REB
|Ndjakalenga Mwenentanda 9
|Mariana Muadi Bulabula 9
|PD
|Stella Colas 10
|Dayshanette Harris 6
Statistiques d'équipe
|Villeneuve d'Ascq
|Angers Féminin
|TIRS
|39,7 %
|36,1 %
|3PTS
|5/20
|5/21
|LF
|19/28
|14/22
|REB
|50
|42
|RO
|15
|14
"Le gros point positif, c’est l’état d’esprit, le body language, l’énergie qu’on a pu mettre", s'est ainsi réjoui l'entraîneur Maxime Bézin au micro de La Voix du Nord. "On est en reconstruction. Le process est continu et infini."