Lattes-Montpellier, après le tour de chauffe...

Lattes-Montpellier n'a pas manqué l'offrande ! Moins de 24 heures après la première défaite de Basket Landes, battu au buzzer à Toulouse, le BLMA a su saisir sa chance.

En dominant Chartres (58-70), l'équipe héraultaise est devenue co-leader du championnat avec un bilan de six victoires en sept matchs.

Poussives en début de match (17-11, 10e minute), les coéquipières de Sara Chevaugeon (18 points) ont survolé le reste des débats pour compter jusqu'à 20 points d'avance à un moment donné.

Sans Turner, disette offensive pour Landerneau

Une seule être vous manque et tout est dépeuplé ? Pour Landerneau, c'était presque cela... En l'absence d'Harmoni Turner, qui sort de cinq matchs toutes compétitions confondues à minimum 22 points - 5 rebonds - 5 passes décisives, le LBB n'a pas existé à l'ASVEL.

À Gerland, les Bretonnes ont même vécu un calvaire offensif avec seulement 42 points marqués, leur plus petit total depuis mars 2024 (34 unités à Bourges).

L'arrivée d'une nouvelle joueuse, Taylor Valladay, n'a pas changé grand chose. Pigiste médical d'Hélène Jakovljevic et Rebecca Tsobgny, la transfuge d'Osnabruck a connu une première discrète avec 2 points et 2 passes en 13 minutes.

"On aurait dû présenter un meilleur visage", a souligné le coach breton Wani Muganguzi dans les colonnes d'Ouest France. "Même si Lyon nous a été supérieur dans pas mal de domaines par séquences. Sur la durée, on n’a pas su résister à leur intensité dans les deuxième et quatrième quarts. On a manqué beaucoup d’agressivité sur ce match, avec 6 rebonds offensifs, notre plus faible total de la saison."

Côté ASVEL, Samantha Peytour a considérablement pesé avec son meilleur match en Boulangère Wonderligue : 16 points et 12 rebonds.

"La reconstruction" de Villeneuve-d'Ascq avance bien

Enfin, après un gros creux début octobre (trois défaites consécutives), Villeneuve-d'Ascq a démarré novembre comme il avait terminé octobre : c'est-à-dire très fort !

Face à Angers, l'ESBVA-LM a engrangé un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues (78-71) en s'appuyant sur la vista de Stella Colas (10 passes décisives) et la finition de Steph Kostowicz (18 points à 8/14 et 6 rebonds).

"Le gros point positif, c’est l’état d’esprit, le body language, l’énergie qu’on a pu mettre", s'est ainsi réjoui l'entraîneur Maxime Bézin au micro de La Voix du Nord. "On est en reconstruction. Le process est continu et infini."