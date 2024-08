Le Canada en quart de finale pour les Bleus… ou le Soudan du Sud ?

En s’inclinant 71-85 face à l’Allemagne, l’équipe de France va terminer à la deuxième place du Groupe B. Versés dans le troisième chapeau (avec l’Australie), les Bleus connaissent, avec une quasi-certitude, l’identité de leur adversaire en quart de finale : ce sera le Canada, l’une des nouvelles terreurs de la scène planétaire, tortionnaire des Français à Jakarta l’été dernier en ouverture de la Coupe du Monde (98-68).

À moins que… Si le Soudan du Sud crée une surprise monumentale face à la Serbie samedi soir, alors les Bright Stars se retrouveraient sur la route des Bleus à l’Accor Arena mardi.

Les premiers avis des Bleus sur le Canada :

Victor Wembanyama : « C’est un adversaire qu’on connaît bien, et c’est sans doute bien pour nous, qui sommes en quête de nous connaître nous-mêmes. Mais ça n’est pas important, tant qu’on est qualifiés, on sait qu’il faudra qu’on batte tout le monde si on veut gagner. »

Isaïa Cordinier : « On s’en fout [de l’identité], c’est un quart de finale. C’est le match le plus important qui fait la bascule dans une compétition. Peu importe contre qui on va jouer, on sait que ça va être compliqué, et il faut être prêt à tout arracher, c’est tout. »

Guerschon Yabusele : « Face au Canada, ça va être la guerre. Pour les trois match qu’il nous reste à jouer, ça va être la guerre. On est chez nous, à nous de donner du coeur et de commencer tôt. On les a joués deux fois cette année et l’année dernière, donc on sait que si on les laisse jouer, ça va être comme aujourd’hui, mais si on met des coups, ça sera un match serré. »

Evan Fournier : « C’est clair qu’on ne sera pas les favoris, on ne va pas se mentir. Le Canada est une très grosse équipe mais il y a des choses à faire. Nous sommes armés pour faire de belles choses, il faut qu’on les fasse. »