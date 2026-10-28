Le club polonais d'Alexandre Chassang inflige à Nancy sa première défaite, Chalon venge son rival dijonnais en écrasant Bashkimi

Bashkimi 66-94 Chalon

Le KB Bashkimi. Les suiveurs les plus assidus de la FIBA Europe Cup (c’est à dire peu de monde) se souviendront peut-être de ce club kosovar, le plus ancien du pays, qui avait éliminé Dijon la saison dernière par une victoire de 11 points au Palais des Sports. La JDA était même devenue la première équipe française de l’histoire éliminée dès le premier tour de la FIBA Europe Cup. Et bien un an plus tard, ce sont leurs rivaux bourguignons qui sont venus prendre leur revanche. En effet, l’Élan Chalon n’a pas fait dans le détail au Kosovo, en allant s’imposer de 28 points face à une équipe très permissive en défense.

En soi, un écart quasiment identique que celui infligé à Strasbourg (+27) lors de la correction du week-end en championnat. Et de la même manière, c’est encore Carl Ponsar qui a été dominant (17 points ce soir), en signant la meilleure marque et la meilleure évaluation du match. Cette fois les 100 points n’ont pas été dépassés, mais les Chalonnais en sont passés très proches grâce à une bataille des rebonds largement remportée (42 à 29), et une adresse extérieure à 38%.

Les dix joueurs entrés sur le parquet ont marqué au moins un panier, avec du temps de jeu donné aux jeunes en fin de rencontre (5 points en 21 minutes pour Riley Zizi, 12 points pour Noa Kouakou-Heugue). L’Élan est deuxième de son groupe derrière la seule équipe qui l’a battu, les Turcs de Korfez.

Une prestation solide de bout en bout pour signer une belle victoire face à Bashkimi 🇪🇺

Prochain match : Dimanche à Paris ✈️



⚔️ Bashkimi 66-94 Elan Chalon#RougeEtBlanc pic.twitter.com/hQ3CwsUgrf — Elan Chalon (@ELANCHALON) 28 octobre 2026

Szczecin 90-87 Nancy

De son côté, le SLUC Nancy se présentait en Pologne en position de force, en étant tout simplement invaincu sur la scène européenne (3-0). Les Nancéiens avaient l’occasion d’asseoir leur place de leader du groupe. C’est pourtant l’inverse qu’il s’est passé sur le parquet d’un adversaire direct, Szczecin. La dernière défaite frustrante contre l’ASVEL en championnat a peut-être laissé des traces. Le coach Sylvain Lautié avait demandé à ses joueurs « de mettre un peu de cerveau » dans leur basket, déçu que cette nouvelle défaite les mette face à une « pression énorme » en championnat. Il semble que celle-ci les ait atteint sur la scène européenne.

Dans cette équipe polonaise, un nom bien connu : Alexandre Chassang. L’ex-limougeaud y dispute sa deuxième saison à l’étranger, et signe ses retrouvailles avec un club français par une rencontre à 18 d’évaluation (11 points, 6 rebonds). Il a contribué au fait que Szczecin ait creusé l’écart, mais ce fut plutôt ses coéquipiers qui furent clutch dans une fin de match serrée.

Côté Nancéien, on s’est accroché jusqu’au bout, mais en manquant de réalisme dans les derniers instants. Aucun système digne de ce nom n’a pu être appliqué sur les deux dernières possessions, conclues par un tir casquette de Marcus Hammond (14 points) à 12 secondes du terme (88-84), puis un turnover de Kevin Marsillon-Noléo (13 points) au buzzer (90-87). Cette première défaite n’est pas rédhibitoire mais le SLUC perd tout de même sa première place au profit de leurs adversaires du soir.