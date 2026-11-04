Le Colisée n'est plus inviolé : Chalon s'incline à domicile lors du dernier match de la phase aller

5-0. C’était le bilan de l’Élan Chalon au Colisée sur ce début de saison, dont un 2-0 en coupe d’Europe FIBA. Cette série s’arrête donc ce mercredi 4 novembre. Les Chalonnais ont perdu leur premier match à domicile, pour conclure la phase aller de ce premier tour. Ce qui les met dans la panade au niveau du classement, puisque leurs adversaires du soir leur passent devant (2e et 3e, avec le même bilan de 3 v. - 2 d.).

Sans compter la possible double-peine de la blessure de Noa Kouakou-Heugue, sorti en fin de premier quart-temps après une reprise d’appui visiblement sans contact, et qui n’est plus jamais revenu du match…

Plus d'énergie

Il faut dire que les organismes étaient forcément atteints par le très long match perdu en prolongations contre Paris il y a trois jours (116-112). Un match intense de plus de 2 heures où ils ont tout donné, avant de finalement s’incliner. Dans ce calendrier à deux matchs par semaine avec la Coupe d’Europe, un tel combat coûte. Comme Paris qui s’est incliné contre Cholet hier, Chalon a donc aussi perdu, face à des adversaires de Kalev pourtant 7e du modeste championnat letton-estonien.

L’équipe qui s’est présentée ce mercredi au Colisée n’avait plus le même visage que celle qui avait écrasé Bashkimi de 28 points la semaine dernière. Sans jus, l’équipe n’a tiré qu’à 34% collectivement, dont 20% à 3-points. Seul Grant Golden a surnagé, en marquant 17 points à 7/10 aux tirs, avec 9 rebonds. Tous les autres joueurs ont tiré à moins de 45%. Et pourtant, même le pivot américain a raté un flotteur crucial dans la dernière minute, imité quelques secondes plus tard par Carl Ponsar (9 points, 6 rebonds). Comme un symbole, le match s’est terminé par un turnover de Jeremiah Hill (9 points à 3/13 aux tirs).

Il est rare de voir cette équipe chalonnaise qui dépasse régulièrement les 100 points s'arrêter à 68 petites unités. L'arbitrage sur courant alternatif n'a pas non plus aidé. Cette deuxième défaite européenne est donc à oublier, alors qu'elle les éjecte du Top 2 qualificatif pour le tour suivant, remplacés par leurs adversaires estoniens du soir. Le coup d'envoi de la phase retour de ce premier tour sera donné la semaine prochaine, du côté de Manchester. En espérant des nouvelles rassurantes de Noa Kouakou-Heugue d'ici là...