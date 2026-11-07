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Le coup d'éclat de Neftali Difuidi récompensé par un titre de joueur de la semaine en BCL !

L'arrière de la SIG Strasbourg Neftali Difuidi a été élu joueur de la semaine en BCL. Une distinction individuelle qui récompense sa prestation remarquée contre le Cibona Zagreb (95-70), le jour de ses 25 ans.
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Le coup d'éclat de Neftali Difuidi récompensé par un titre de joueur de la semaine en BCL !
Neftali Difuidi et Amine Noua ont été élus dans le cinq majeur de la semaine en BCL.
Crédit photo : FIBA
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Le cadeau d'anniversaire est finalement encore plus beau que prévu. Après avoir intégré le cinq majeur de la cinquième semaine de Basketball Champions League (BCL), Neftali Difuidi a été élu joueur de la semaine. Une distinction qui vient récompenser son récital contre le Cibona Zagreb (95-70), le jour de ses 25 ans.

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Auteur de 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 29 d'évaluation en 32 minutes face aux Croates, l'arrière de la SIG Strasbourg a largement convaincu les votants. 

Le Strasbourgeois a recueilli 69 % des suffrages, devançant ainsi les quatre autres joueurs retenus dans l'équipe de la semaine : l’international français Amine Noua (Unicaja Malaga), Nicolas Laprovittola (Joventut Badalone), Karl Chavis (Salon Vilpas) et Zach Freemantle (Legia Varsovie).

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Une soirée historique en duo avec Jaylen Hands

Associé à Jaylen Hands, lui aussi particulièrement inspiré avec 22 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, l’ancien arrière de Denain avait en effet participé à une performance inédite dans l'histoire de la compétition. Les deux Strasbourgeois sont devenus les premiers coéquipiers à compiler chacun au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives au cours d'un même match de BCL.

Neftali Difuidi

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
332:3421,74,73,72,30,3

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
03/1132:12238621V 95-70 vs CIBBasketball Champions League
31/1034:19194430V 88-82 vs CHOBetclic ELITE
27/1031:10232120V 94-98 @ SQBBetclic ELITE

"Netfali a fait un bon match", avait validé son coach Janis Gailitis dans les Dernières Nouvelles d'Alsace. "Je pense qu'il a tous les outils. Il est en train de devenir plus discipliné et plus patient en attaque. Il travaille dur pour avoir une meilleure sélection de tirs, pour mieux jouer collectivement avec ses coéquipiers. Il a parfois encore du mal à être constant en défense alors qu'il a le potentiel pour l'être. Mais j'aime ce qu'il amène, son attitude : qu'on soit à +10 ou à -10, il essaye toujours d'être la meilleure version possible de lui-même. Et parfois, il est récompensé, comme sur ce match de Zagreb."

Ce prix est une nouvelle étape dans la progression de celui qui s’est notamment révélé en Betclic ÉLITE avec Saint-Quentin avant de rejoindre l'Alsace. Avec cette distinction, Neftali Difuidi succède à Frankie Fidler (Sabah BC), lauréat de la quatrième semaine. Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius), Adama Sanogo (Holon) et KJ Simpson Jr. (Galatasaray) avaient remporté les trois premières récompenses de la saison.

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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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