Nous sommes le vendredi 30 octobre 2026 et la JDA Dijon est la dernière équipe professionnelle française invaincue, toutes compétitions confondues, en ce début d'exercice 2026-2027. Avant de recevoir le SLUC Nancy, ce vendredi soir à 20 heures, l’équipe bourguignonne affiche un bilan parfait de 5-0 en Betclic ELITE : deux succès à domicile contre Strasbourg (81-72) et Limoges (108-96), et déjà trois à l’extérieur à Pau (61-89), Gravelines-Dunkerque (83-92) et Saint-Quentin (81-91). Auxquels il faut ajouter celui en 32e de finale de Coupe de France contre le SCABB, pensionnaire de l’antichambre (71-82).