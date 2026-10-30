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Le début de saison parfait de Dijon décrypté par… Laurent Legname : « On ne s’emballe pas »

La JDA Dijon a entamé une nouvelle ère avec un nouveau coach, Vincent Dumestre, et la bascule de Laurent Legname vers la direction sportive. L’ancien entraîneur de 49 ans explique les coulisses de la construction d’une équipe compétitive, malgré l’absence de coupe d’Europe, qui a démarré la saison de façon idyllique (5 victoires en Betclic ELITE avant d'affronter Nancy ce vendredi soir).
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Le début de saison parfait de Dijon décrypté par… Laurent Legname : « On ne s’emballe pas »
Les débuts heureux de Laurent Legname en tant que directeur sportif de la JDA Dijon, toujours invaincue en Betclic ELITE.
Crédit photo : FOXAEP

Nous sommes le vendredi 30 octobre 2026 et la JDA Dijon est la dernière équipe professionnelle française invaincue, toutes compétitions confondues, en ce début d'exercice 2026-2027. Avant de recevoir le SLUC Nancy, ce vendredi soir à 20 heures, l’équipe bourguignonne affiche un bilan parfait de 5-0 en Betclic ELITE : deux succès à domicile contre Strasbourg (81-72) et Limoges (108-96), et déjà trois à l’extérieur à Pau (61-89), Gravelines-Dunkerque (83-92) et Saint-Quentin (81-91). Auxquels il faut ajouter celui en 32e de finale de Coupe de France contre le SCABB, pensionnaire de l’antichambre (71-82).

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