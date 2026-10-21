"Le grand frère est là aussi" : inspiré par le game-winner de Lucas, Ludovic Dufeal dégaine à son tour !

Dans la famille Dufeal, vous connaissez certainement le cadet Lucas, intérieur du Mans, qui a signé l'une des plus grandes actions de la saison de Betclic ÉLITE ce dimanche avec son alley-oop pour la gagne contre Bourg-en-Bresse.

LUCAAASSS DUFEEEEAAALLLL POUR LA VICTOIRE 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/tEW8fIKVbo — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) 18 octobre 2026

Mais vous connaissez peut-être moins son grand frère, Ludovic, de trois ans et demi son aîné. Celui que Lucas a toujours tenté de dépasser lors de son enfance en Martinique.

PROFIL JOUEUR Ludovic DUFEAL Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 26 ans (03/12/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 7,3 #122 REB 3,3 #96 PD 1 #146

"Quand il était petit, il jouait contre son frère qui était plus adroit que lui", expliquait ainsi son père, Jean-Michel, à Ouest France en 2022. "Il voulait à tout prix gagner."

Aucune proposition lors de son retour en France !

Quand Lucas a connu la voie royale en métropole (champion d'Europe U20, meilleur défenseur d'ÉLITE 2, meilleur contreur en ÉLITE 2 puis en Betclic ÉLITE), Ludovic a lui dû emprunter des chemins de traverse : une année de prep-school aux États-Unis, un cursus de cinq ans dans la petite fac de Gardner-Webb puis... rien, le néant, aucune proposition au moment de passer pro en 2023.

"J’ai fait des tests un peu partout avec des équipes de NM1 et aucune équipe ne me voulait", expliquait-il l'année dernière à la FFBB. "Finalement, j’ai été contacté par Azzedine Labouize, le coach d’Andrézieux en NM3, qui était assistant en équipe de France U20 où était mon frère. C’était ma seule option. J’ai décidé de sacrifier une année en arrivant dans un double projet NM1-NM3."

"J'ai sauté, j'ai crié !"

De la Nationale 3 à l'ÉLITE 2, Ludovic Dufeal a finalement gravi les échelons en trois ans avec le SCABB, avant d'opter pour Aix-Maurienne l'été dernier, avec l'idée de prendre plus de responsabilités. Et après le lourd revers de vendredi à Denain (95-77), il a certainement été le seul Savoyard à avoir malgré tout passé un bon week-end.

"Dimanche, j'étais devant ma télé quand Lucas a mis son tir pour la gagne", sourit-il. "J'ai sauté partout, j'ai crié ! Je l'ai chambré un peu après. Dans ma famille, on était tous heureux. C'est cool !"

Mais il manquait quelque chose pour que la fête soit réellement complète : sa première grosse performance avec AMSB. "On se tire mutuellement vers le haut : j'avais à cœur de montrer que le grand frère est là aussi", glisse-t-il, avant d'ajouter plein de satisfaction. "Et c'est chose faite, je suis content !"

Record égalé en ÉLITE 2

Pour cause, Ludovic Dufeal a égalé mardi son record offensif en ÉLITE 2, avec 14 points contre les Metropolitans.

Surtout, dix jours après un horrible record auquel il n'a pas pris part à cause d'une petite blessure (0/21 à 3-points), l'ancien andrézien a contribué à faire basculer le match en faveur d'Aix-Maurienne avec un remarquable 4/4 derrière la ligne majorée en première mi-temps.

"On sait que tirer est son point fort", relève son coach, Julien Cros. "Il a un vrai bras, il a quatre excellents shoots et il met les quatre. Son moment a été très important pour nous. On travaille avec lui pour lui faire prendre conscience de ça, pour qu'il prenne confiance. Il peut être fier de lui, il nous a clairement bien lancés."

"Que Lucas continue à travailler pour atteindre les sommets"

Limité à moins de 15 minutes après avoir rapidement écopé de 5 fautes, Ludovic Dufeal a toutefois été désigné MVP du match par son club (14 points à 5/6, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour 17 d'évaluation).

"Je n'étais pas trop adroit depuis le début de saison (5/17, ndlr). J'ai beaucoup bossé cette semaine, avec de nombreuses sessions de tirs. Le travail paye !"

Après avoir montré que "le grand frère était là aussi", il va désormais pouvoir (re)prendre place devant sa télé ce mercredi pour suivre le match d'EuroCup de Lucas à Ljubljana. Avec un regard forcément fier sur l'évolution de son cadet...

"Depuis tout petit, je ne cesse de le voir grandir", souffle-t-il. "Il est dans une équipe où il a tout ce dont il a besoin pour performer, avec un coach qu'il aime. Il faut qu'il continue à travailler pour atteindre les sommets." Un conseil qui s'applique certainement tout autant à lui-même...

À Aix-les-Bains