Le Jazz perd Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. sur blessure

Le début de saison du Jazz pourrait prendre un tournant inattendu. Lors de la défaite face aux Grizzlies, lundi soir, Lauri Markkanen puis Jaren Jackson Jr. ont tous deux été contraints de quitter le parquet avant la fin de la rencontre. Deux coups durs pour une franchise espérant retrouver les playoffs après plusieurs saisons de reconstruction. Pour l'heure, la durée de leur éventuelle indisponibilité reste inconnue.

Lauri Markkanen tries to gets around his teammate's screen, Jaren Jackson Jr., while guarded by Cameron Boozer, but jams his right wrist into JJJ, gets injured 6:02 minutes into the game, goes into the locker room did not return.



Later on, Ty Jerome falls on Jaren Jackson Jr.'s,… pic.twitter.com/v2RMe0F4MY — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 27 octobre 2026

La première alerte physique est survenue dès le premier quart-temps. Bénéficiant d'un écran de son partenaire, Lauri Markkanen, s'est rapidement tenu le poignet droit avant d'être raccompagné aux vestiaires par des membres de la franchise. L'ailier n'a disputé que six minutes, pour deux points inscrits.

De son côté, Jaren Jackson Jr. a été touché au genou droit après que Ty Jerome lui est accidentellement retombé dessus. L'ancien joueur de Memphis a terminé la rencontre avec six points, trois rebonds et deux passes décisives en dix minutes.

Jaren Jackson Jr. (Utah Jazz) - Lauri Markkanen (Utah Jazz) · NBA 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Jaren Jackson Jr. Lauri Markkanen MJ 4 4 PTS 16,3 16 REB 5 5,3 PD 2 1,8 IN 0,3 0,3 CO 1 0,3

Will Hardy encore dans le flou

Après le match, l'entraîneur Will Hardy n'a pas caché son inquiétude concernant les deux blessures survenues plus tôt dans la soirée. « Je pense que Jaren s'est déchiré quelque chose, et je ne sais pas pour Lauri », a-t-il expliqué à son homologue Tomas Iisalo après le match dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le technicien a toutefois précisé que la franchise devrait en savoir davantage après les examens d'imagerie prévus mardi.

Will Hardy: "I think Jaren tore something, and I don't know about Lauri"



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Ainsi, le Jazz pourrait revoir ses ambitions à la baisse en l'absence de ces deux joueurs. Meilleur marqueur de la franchise lors de chacune de ses quatre dernières saisons, Lauri Markkanen constitue une pièce maîtresse de l'attaque. Jaren Jackson Jr., lui, a été recruté pour renforcer la défense et apporter sa présence dans la raquette.

Un double coup dur pour les ambitions du Jazz

Une absence prolongée de l'un ou des deux joueurs obligerait Utah à redistribuer les responsabilités. Des jeunes comme Kyle Filipowski, Keyonte George et Ace Bailey pourraient être davantage sollicités, tandis que le rookie Darryn Peterson serait également susceptible de voir son rôle évoluer.

Après la rencontre, Keyonte George a rappelé que le groupe devait pouvoir compter sur sa profondeur d'effectif. « Evidemment, ce sont deux All-Star que nous considérons comme les fers de lance de cette équipe, et qui nous donnent l'exemple. Cela fait partie du jeu, et je pense que pour nous, il s'agissait simplement de prendre leurs relais », a expliqué l'arrière.

Le Jazz espère désormais obtenir rapidement des nouvelles rassurantes. Alors que la franchise ambitionne de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2021-22. Toutefois, l'état de santé de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. pourrait peser lourd dans la suite de sa saison.