Une JDA Dijon en 5-0 qui accueillait à domicile un SLUC Nancy en 1-4. Un duel entre la meilleure et la pire attaque de Betclic ÉLITE Une équipe en grande difficulté au rebond face au meilleur rebondeur. Tout portait à croire qu’on se dirigeait vers une victoire des leaders face aux 14e du classement. Et pourtant, et c’est la beauté du basket, c’est exactement l’inverse qu’il s’est passé.

Des dynamiques pourtant opposées

« On ne s'emballe pas » avait pourtant prévenu à juste titre Laurent Legname dans nos colonnes. « On connaît tous la dureté de ce championnat. Il faut rester les pieds sur terre. La Betclic ELITE est un marathon, pas un sprint. » L’ancien coach et nouveau directeur sportif de la JDA, qui a connu un bon nombre de ces matchs compliqués la saison dernière, avait vu juste. Les joueurs bourguignons n’ont pas pu suivre l’exemple montré par leurs Espoirs plus tôt dans la journée, qui sont eux passés en 6-0.

Pour les adultes, c’est l’adresse extérieure (13/25) et les rebonds offensifs (12) de leurs adversaires qui ont coûté cher. Les Nancéiens étaient en effet en feu dans ces deux secteurs, qui leur ont permis de remonter un déficit de 12 points (37-25) pour l’emporter de 14 unités (94-108). Mohammad Amini (34 d'évaluation, 25 points) et Enzo Goudou-Sinha (13 points) ont été les hommes forts du tournant du match, à cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps.

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Avant cela, tout n’était pas aussi rose. Le SLUC a compté une dizaine de points de retard sur quasiment l’intégralité de la première période. Avec comme principal artisan un certain… Shevon Thompson, qui avait sûrement à cœur de performer contre le club où il a passé deux ans. D’autant plus que le match-up lui convenait parfaitement.

En face, les Nancéiens semblaient poursuivre sur leur lancée qui leur avait coûté leurs deux dernières défaites, tout en connaissant des tensions sur le banc en Pologne mercredi. Mais on le sait, la victoire est le meilleur des remèdes. Deux jours plus tard, les sourires sont de retour sur les visages.

Deux places de gagnées et de perdues

C’est à partir de la fin du troisième quart-temps que tout s’est emballé pour les visiteurs. Alors que la JDA Dijon n’était pourtant pas en reste à 3-points (11/29, soit 38%), ils se sont fait doubler par une équipe en feu total. À cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps, Mohammad Amini et Enzo Goudou-Sinha notamment, mais aussi Carlos Marshall (9 points) ont tout simplement marqué… 6 tirs à 3-points d’affilée. L’écart est passé de +5 (59-54) à -11 (70-81) en un claquement de doigts.

Et les Dijonnais ne s’en sont jamais relevés. C’est un premier stop pour ces derniers dans un début de saison rêvé. Ils perdent leur première place au profit de l’ASVEL et Paris, derniers invaincus.

Ce n’est bien sûr rien de rédhibitoire pour les hommes de Vincent Dumestre, qui ont affirmé récemment leur volonté de retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine et de se qualifier pour la Leaders Cup. Simplement un contre-temps qui les fait justement « redescendre sur Terre. » Quant au SLUC, ils s’éloignent légèrement de la zone dangereuse, et remontent en 12e position.