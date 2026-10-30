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Le leader est tombé : Dijon se fait surprendre à domicile par une équipe de Nancy injouable !

Betclic ÉLITE - Le SLUC Nancy a créé la surprise en s'imposant sur le parquet de la JDA Dijon (94-108), pourtant leader invaincue ! Les Nancéiens ont effacé un déficit de 12 points grâce à une adresse extérieure remarquable (13/25) et 12 rebonds offensifs.
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Le leader est tombé : Dijon se fait surprendre à domicile par une équipe de Nancy injouable !
Un Mohammad Amini record
Crédit photo : FOXAEP
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Une JDA Dijon en 5-0 qui accueillait à domicile un SLUC Nancy en 1-4. Un duel entre la meilleure et la pire attaque de Betclic ÉLITE Une équipe en grande difficulté au rebond face au meilleur rebondeur. Tout portait à croire qu’on se dirigeait vers une victoire des leaders face aux 14e du classement. Et pourtant, et c’est la beauté du basket, c’est exactement l’inverse qu’il s’est passé.

Dijon 94 - 108 Nancy · Betclic ELITE 2026-2027 · 30/10/2026

Leaders

DijonNancy
PTSShevon Thompson 19Mohammad Amini 25
REBShevon Thompson 7Brice Eyaga 7
PDJustin Bibbins 10Mohammad Amini 5

Statistiques d'équipe

DijonNancy
TIRS46,2 %54,5 %
3PTS11/2913/25
LF23/3023/27
REB3137
RO1212

Des dynamiques pourtant opposées

« On ne s'emballe pas » avait pourtant prévenu à juste titre Laurent Legname dans nos colonnes. « On connaît tous la dureté de ce championnat. Il faut rester les pieds sur terre. La Betclic ELITE est un marathon, pas un sprint. » L’ancien coach et nouveau directeur sportif de la JDA, qui a connu un bon nombre de ces matchs compliqués la saison dernière, avait vu juste. Les joueurs bourguignons n’ont pas pu suivre l’exemple montré par leurs Espoirs plus tôt dans la journée, qui sont eux passés en 6-0.

Mohammad AMINI
Mohammad AMINI
25
PTS
5
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
94 108
NAN

Pour les adultes, c’est l’adresse extérieure (13/25) et les rebonds offensifs (12) de leurs adversaires qui ont coûté cher. Les Nancéiens étaient en effet en feu dans ces deux secteurs, qui leur ont permis de remonter un déficit de 12 points (37-25) pour l’emporter de 14 unités (94-108). Mohammad Amini (34 d'évaluation, 25 points) et Enzo Goudou-Sinha (13 points) ont été les hommes forts du tournant du match, à cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps.

Avant cela, tout n’était pas aussi rose. Le SLUC a compté une dizaine de points de retard sur quasiment l’intégralité de la première période. Avec comme principal artisan un certain… Shevon Thompson, qui avait sûrement à cœur de performer contre le club où il a passé deux ans. D’autant plus que le match-up lui convenait parfaitement.

En face, les Nancéiens semblaient poursuivre sur leur lancée qui leur avait coûté leurs deux dernières défaites, tout en connaissant des tensions sur le banc en Pologne mercredi. Mais on le sait, la victoire est le meilleur des remèdes. Deux jours plus tard, les sourires sont de retour sur les visages.

Stéphane GOMBAULD
Stéphane GOMBAULD
18
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
94 108
NAN

Deux places de gagnées et de perdues

C’est à partir de la fin du troisième quart-temps que tout s’est emballé pour les visiteurs. Alors que la JDA Dijon n’était pourtant pas en reste à 3-points (11/29, soit 38%), ils se sont fait doubler par une équipe en feu total. À cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps, Mohammad Amini et Enzo Goudou-Sinha notamment, mais aussi Carlos Marshall (9 points) ont tout simplement marqué… 6 tirs à 3-points d’affilée. L’écart est passé de +5 (59-54) à -11 (70-81) en un claquement de doigts.

Shevon THOMPSON
Shevon THOMPSON
19
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
94 108
NAN

Et les Dijonnais ne s’en sont jamais relevés. C’est un premier stop pour ces derniers dans un début de saison rêvé. Ils perdent leur première place au profit de l’ASVEL et Paris, derniers invaincus.

Ce n’est bien sûr rien de rédhibitoire pour les hommes de Vincent Dumestre, qui ont affirmé récemment leur volonté de retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine et de se qualifier pour la Leaders Cup. Simplement un contre-temps qui les fait justement « redescendre sur Terre. » Quant au SLUC, ils s’éloignent légèrement de la zone dangereuse, et remontent en 12e position.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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