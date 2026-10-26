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Le Mans perd son capitaine pour plusieurs mois et réfléchit à un pigiste médical

Le Mans Sarthe Basket devrait être privé de son capitaine Wilfried Yeguete (35 ans, 2,02 m) jusqu'à la fin de l'année 2026. Blessé au coude lors de la victoire à Boulazac (72-97), samedi 24 octobre, l'intérieur manceau pourrait être remplacé temporairement par un pigiste médical.
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Résumé
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Le Mans perd son capitaine pour plusieurs mois et réfléchit à un pigiste médical
Blessé au coude, Wilfried Yeguete ne devrait pas rejouer avant 2027
Crédit photo : Julie Dumélié
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La victoire du Mans à Boulazac, samedi 24 octobre, lors de la cinquième journée de Betclic ELITE, a été ternie par la blessure de Wilfried Yeguete. Touché au coude gauche après s'être jeté au sol pour disputer un ballon au cours du deuxième quart-temps, le capitaine sarthois avait dû quitter ses partenaires après seulement sept minutes de temps de jeu.

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Un retour pas envisagé avant janvier 2027

Le premier diagnostic établi à Boulazac fait état d'une subluxation du coude. Des examens complémentaires sont prévus ce lundi 26 octobre afin de préciser la nature de la blessure et la durée de son indisponibilité.

Mais du côté du MSB, les premières estimations laissent déjà entrevoir une absence prolongée.

« Il y a un mois d'immobilisation. On part dans l'idée qu'il ne sera pas de retour avant la fin de l'année civile », a expliqué Vincent Loriot, directeur sportif du Mans Sarthe Basket, à Ouest-France.

Le club sarthois se prépare donc à devoir composer sans son capitaine pendant plus de deux mois, avec un éventuel retour en janvier 2027.

Un pigiste médical pour compenser son absence ?

Cette nouvelle blessure pourrait également pousser Le Mans à intervenir sur le marché des joueurs. Contrairement à la saison précédente, lorsque le MSB avait choisi de ne pas recruter de remplaçant malgré les indisponibilités de son capitaine, la direction envisage cette fois de faire appel à un pigiste médical.

Aucune décision définitive n'a encore été annoncée. La perspective d'une absence de plusieurs semaines constitue néanmoins un problème supplémentaire pour Guillaume Vizade, dont l'équipe doit gérer les exigences de la Betclic ELITE et de l'EuroCup.

PROFIL JOUEUR
wilfried_yeguete_2026-2027_profile.png
Wilfried YEGUETE
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 35 ans (16/10/1991)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
3,4
#171
REB
4
#59
PD
1,4
#92

La perte de Wilfried Yeguete prive également Le Mans d'un intérieur expérimenté et de son capitaine, dans une période où les rencontres vont continuer à s'enchaîner.

Le Mans

Prochains matchs

DateMatch
28/10/2026Le Mans - Hapoel Jerusalem
31/10/2026Le Mans - Pau-Lacq-Orthez
04/11/2026Riga Zelli - Le Mans
08/11/2026Strasbourg - Le Mans
11/11/2026Le Mans - San Pablo Burgos
15/11/2026Le Mans - ASVEL
18/11/2026Aris Salonique - Le Mans
20/11/2026Dijon - Le Mans
05/12/2026Le Mans - Roanne
08/12/2026Le Mans - Bertram Derthona

Une troisième blessure en 2026 pour le capitaine manceau

Cette nouvelle indisponibilité prolonge une année 2026 particulièrement compliquée pour Wilfried Yeguete sur le plan physique.

En janvier, l'ancien intérieur de Monaco avait déjà été victime d'une rupture d'un tendon à la cheville lors d'une rencontre de Basketball Champions League contre Mersin. Revenu à la compétition après plusieurs semaines d'absence, il avait ensuite subi une lésion au pouce droit face à Nanterre en quart de finale de la Leaders Cup, seulement cinq rencontres après son retour.

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Cette deuxième blessure l'avait de nouveau éloigné des parquets pendant environ deux mois.

Désormais touché au coude, le capitaine manceau pourrait donc connaître une troisième période d'indisponibilité importante au cours de la même année civile.

Pour Le Mans, qui vient d'enchaîner une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues après son succès à Boulazac, l'enjeu sera de préserver cette dynamique malgré l'absence prolongée de l'un de ses cadres.

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