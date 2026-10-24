La joie sera contenue ce samedi soir, dans les vestiaires du Mans. Auteur d'une seconde mi-temps particulièrement exemplaire défensivement, et porté par un duo Carlos Stewart - Jordan King vorace, le MSB s'est offert Boulazac au Palio tout en y perdant des plumes.

Les joueurs de Guillaume Vizade valident un cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues, mais perdent leur capitaine Wilfried Yeguete...

Uduje enflamme le Palio, Yeguete sort touché

Pourtant, la rencontre avait débuté sous de meilleurs auspices pour les Périgourdins. Le BBD, toujours privé de Patrick Beverley, a rapidement les commandes de la partie devant les presque 5000 supporters réunis au Palio.

Libérés en attaque, les hommes d'Alexandre Ménard se sont appuyés sur un Joshua Uduje particulièrement prolifique (26 points au total, dont 17 dès la pause) pour bousculer la défense sarthoise.

Mais le tournant est survenu au cours du deuxième quart-temps. Au bout de quatorze minutes de jeu précisément. Wilfried Yeguete s'est alors effondré, lourdement touché au bras gauche après un choc.

Le capitaine manceau a dû quitter le parquet sous les regards inquiets du banc sarthois, l'intervention de la civière étant réclamée avant qu'il ne regagne les vestiaires soutenu par le staff médical.

Le Mans met le verrou, King et Stewart font sauter celui du BBD

Mais au retour des vestiaires, le MSB a réagi en patron. Loin de se laisser déstabiliser après la perte de leur leader , les Sarthois ont complètement verrouillé l'accès à leur cercle. Seulement 10 petits points concédés aux Périgourdins dans le troisième quart-temps, contre 27 inscrits : Le Mans s'envolait vers un nouveau succès.

Jordan King (Le Mans) - Carlos Stewart (Le Mans) Comparaison statistique entre deux joueurs Jordan King Carlos Stewart PTS 27 27 REB 0 1 PD 3 2 IN 0 0 CO 0 0

Mise en confiance par sa défense, la machine sarthoise a déroulé sous l'impulsion de son duo arrière : Carlos Stewart et Jordan King. Tous les deux auteurs de 27 points, les deux Américaines ont artillé à longue distance pour faire voler en éclats le bloc boulazacois.

Parfaitement secondés par l'activité du jeune Swann Penda (16 points), les Manceaux s'imposent finalement 97 à 72. Mais ils attendent désormais le diagnostic médical de leur capitaine...