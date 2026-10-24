Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le Mans renverse Boulazac, mais s'inquiète pour son capitaine…

Betclic ELITE - Solide en seconde mi-temps au Palio, Le Mans décroche une cinquième victoire consécutive lors de la 5e journée de Betclic ELITE. Une satisfaction fortement ternie par la sortie sur blessure de son pivot et capitaine, Wilfried Yeguete.
|
Résumé
Écouter
Le Mans renverse Boulazac, mais s'inquiète pour son capitaine…
Swann Penda et les Manceaux ont surmonté la sortie sur blessure de leur capitaine à Boulazac
Crédit photo : Florentin Bruère
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

La joie sera contenue ce samedi soir, dans les vestiaires du Mans. Auteur d'une seconde mi-temps particulièrement exemplaire défensivement, et porté par un duo Carlos Stewart - Jordan King vorace, le MSB s'est offert Boulazac au Palio tout en y perdant des plumes.

Les joueurs de Guillaume Vizade valident un cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues, mais perdent leur capitaine Wilfried Yeguete...

Boulazac 72 - 97 Le Mans · Betclic ELITE 2026-2027 · 24/10/2026

Leaders

BoulazacLe Mans
PTSJoshua Uduje 26Jordan King 27
REBJ.T. Shumate 7Ugo Doumbia 7
PDThomas Ville 4Ugo Doumbia 4

Statistiques d'équipe

BoulazacLe Mans
TIRS41,9 %57,1 %
3PTS11/3515/28
LF9/1210/14
REB3629
RO157

Uduje enflamme le Palio, Yeguete sort touché

Pourtant, la rencontre avait débuté sous de meilleurs auspices pour les Périgourdins. Le BBD, toujours privé de Patrick Beverley, a rapidement les commandes de la partie devant les presque 5000 supporters réunis au Palio.

Libérés en attaque, les hommes d'Alexandre Ménard se sont appuyés sur un Joshua Uduje particulièrement prolifique (26 points au total, dont 17 dès la pause) pour bousculer la défense sarthoise.

LIRE AUSSI

Mais le tournant est survenu au cours du deuxième quart-temps. Au bout de quatorze minutes de jeu précisément. Wilfried Yeguete s'est alors effondré, lourdement touché au bras gauche après un choc.

Le capitaine manceau a dû quitter le parquet sous les regards inquiets du banc sarthois, l'intervention de la civière étant réclamée avant qu'il ne regagne les vestiaires soutenu par le staff médical.

Le Mans met le verrou, King et Stewart font sauter celui du BBD

Mais au retour des vestiaires, le MSB a réagi en patron. Loin de se laisser déstabiliser après la perte de leur leader , les Sarthois ont complètement verrouillé l'accès à leur cercle. Seulement 10 petits points concédés aux Périgourdins dans le troisième quart-temps, contre 27 inscrits : Le Mans s'envolait vers un nouveau succès.

Jordan King (Le Mans) - Carlos Stewart (Le Mans)

Jordan KingCarlos Stewart
PTS2727
REB01
PD32
IN00
CO00

Mise en confiance par sa défense, la machine sarthoise a déroulé sous l'impulsion de son duo arrière : Carlos Stewart et Jordan King. Tous les deux auteurs de 27 points, les deux Américaines ont artillé à longue distance pour faire voler en éclats le bloc boulazacois.

Parfaitement secondés par l'activité du jeune Swann Penda (16 points), les Manceaux s'imposent finalement 97 à 72. Mais ils attendent désormais le diagnostic médical de leur capitaine...

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Le Mans
Le Mans
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit