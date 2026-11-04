Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Le MSB montre « du caractère » pour renverser Riga, Bourg s'en sort et « reste en vie » dans son groupe

EuroCup - Le Mans SB a renversé le Riga Zelli grâce à un spectaculaire run, et revient à bilan égal (3-3). La JL Bourg, elle, s'en est sortie avec beaucoup de difficultés à Wroclaw (84-88).
|
Résumé
Écouter
Le MSB montre « du caractère » pour renverser Riga, Bourg s'en sort et « reste en vie » dans son groupe
Ce sont les jeunes manceaux qui ont poussé vers la victoire
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Riga Zelli 65-71 Le Mans SB

Après sa défaite à Antarès contre l’Hapoel Jerusalem la semaine dernière (83-90), le MSB devait réagir pour ne pas s’éloigner du Top 4. Et pour cela, elle pouvait compter sur deux renforts intérieurs, ce qui lui avait clairement fait défaut contre l’équipe israélienne. Le retour de TaShawn Thomas d’un côté, et l’arrivée du pigiste Nathan Kuta de l’autre. Mais cela n’a pas suffi pour rivaliser dans la bataille des rebonds face à une valeureuse équipe lettone. Au contraire. Les Lettons de Riga, leaders invaincus de leur championnat, ont remporté celle-ci… 50 à 29. Ce qui a forcément mis en difficulté le MSB, toujours sans son capitaine et pivot Wilfried Yeguete.

Les hommes de Guillaume Vizade ont été menés au score pendant les trois-quarts du match. 27-18 à la fin du premier quart-temps, 40-28 à la mi-temps : on se disait qu’une deuxième défaite d’affilée se profilait. C’était avant ce magnifique run à cheval entre les troisièmes et quart-temps, porté par la défense agressive et le jeu rapide des jeunes joueurs français. Grâce à Léopold Delaunay (13 points), Bastien Grasshoff malgré sa maladresse (9 points à 4/10), ou encore Swann Penda (7 points), les Manceaux ont infligé un… 21-4 à Riga. 

Léopold DELAUNAY
Léopold DELAUNAY
13
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroCup
RIG
65 71
MSB

Malgré des erreurs de jeunesse en fin de match (faute offensive, and-one concédé inutilement, lancers ratés…), les joueurs de la Sarthe ont réussi à sécuriser une victoire de 6 points. Celle-ci leur permet de recoller au peloton de tête. « C’était une grosse bataille. On a montré notre caractère en seconde période. On abandonne jamais, même quand on était menés de 12 points. On sait que tout le monde peut répondre, donc on continue toujours à y croire. C'est une super victoire » a apprécié Léopold Delaunay au micro de l’EuroLeague TV.

Slask Wroclaw 84-88 JL Bourg

Freddy Fauthoux au micro de l'EuroLeague TV : « Je suis très heureux. Mes joueurs méritent de gagner de temps en temps, ils font beaucoup d’effort. C’était une victoire importante qui nous permet de rester en vie. »

Développement à venir...

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Le Mans
Le Mans
Suivre
EuroCup
EuroCup
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Le MSB montre « du caractère » pour renverser Riga, Bourg s'en sort et « reste en vie » dans son groupe