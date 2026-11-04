Le MSB montre « du caractère » pour renverser Riga, Bourg s'en sort et « reste en vie » dans son groupe

Riga Zelli 65-71 Le Mans SB

Après sa défaite à Antarès contre l’Hapoel Jerusalem la semaine dernière (83-90), le MSB devait réagir pour ne pas s’éloigner du Top 4. Et pour cela, elle pouvait compter sur deux renforts intérieurs, ce qui lui avait clairement fait défaut contre l’équipe israélienne. Le retour de TaShawn Thomas d’un côté, et l’arrivée du pigiste Nathan Kuta de l’autre. Mais cela n’a pas suffi pour rivaliser dans la bataille des rebonds face à une valeureuse équipe lettone. Au contraire. Les Lettons de Riga, leaders invaincus de leur championnat, ont remporté celle-ci… 50 à 29. Ce qui a forcément mis en difficulté le MSB, toujours sans son capitaine et pivot Wilfried Yeguete.

Les hommes de Guillaume Vizade ont été menés au score pendant les trois-quarts du match. 27-18 à la fin du premier quart-temps, 40-28 à la mi-temps : on se disait qu’une deuxième défaite d’affilée se profilait. C’était avant ce magnifique run à cheval entre les troisièmes et quart-temps, porté par la défense agressive et le jeu rapide des jeunes joueurs français. Grâce à Léopold Delaunay (13 points), Bastien Grasshoff malgré sa maladresse (9 points à 4/10), ou encore Swann Penda (7 points), les Manceaux ont infligé un… 21-4 à Riga.

Malgré des erreurs de jeunesse en fin de match (faute offensive, and-one concédé inutilement, lancers ratés…), les joueurs de la Sarthe ont réussi à sécuriser une victoire de 6 points. Celle-ci leur permet de recoller au peloton de tête. « C’était une grosse bataille. On a montré notre caractère en seconde période. On abandonne jamais, même quand on était menés de 12 points. On sait que tout le monde peut répondre, donc on continue toujours à y croire. C'est une super victoire » a apprécié Léopold Delaunay au micro de l’EuroLeague TV.

GROSSE PERF' DE NOS LIONS À RIGA ! 🦁🔥



Les Lettons étaient invaincus à domicile cette saison… et nos joueurs ont mis fin à cette série !



Un succès précieux qui permet à l'équipe de retrouver l’équilibre à 3-3 en BKT @EuroCup.



LET'S GOOOO ! 💪 pic.twitter.com/5HQz69CVeu — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) 4 novembre 2026

Slask Wroclaw 84-88 JL Bourg

Freddy Fauthoux au micro de l'EuroLeague TV : « Je suis très heureux. Mes joueurs méritent de gagner de temps en temps, ils font beaucoup d’effort. C’était une victoire importante qui nous permet de rester en vie. »

Développement à venir...