La saison de Sasha Derradji (1,95 m, 20 ans) est déjà terminée. Alors qu'il réalisait des débuts remarquables en ELITE 2 sous les couleurs du Stade Rochelais Basket, le meneur français ne pourra plus jouer cette saison. Le club maritime a officialisé la nouvelle ce mercredi 21 octobre, quelques heures après sa défaite sur le parquet de Rouen (76-75), où son joueur était déjà absent.

La nouvelle est particulièrement difficile à encaisser pour La Rochelle, qui présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites. Arrivé cet été en provenance de Saint-Vallier (NM1), Derradji s'était immédiatement imposé comme l'un des joueurs les plus performants du championnat, avec 13 points, 5,3 rebonds et 8,8 passes décisives de moyenne, pour 23 d'évaluation. Il occupait ainsi la première place du classement des passeurs et de l'évaluation individuelle en ELITE 2.

Point 𝙞𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚 👨‍⚕️



Arrivé à l'intersaison, 𝙎𝙖𝙨𝙝𝙖 𝘿𝙚𝙧𝙧𝙖𝙙𝙟𝙞 sera absent des parquets jusqu'à la fin de la saison, à la suite d’une blessure au genou survenue cet été avec l’Équipe de France.



Bon rétablissement Sasha 💛https://t.co/hieoMgGdrT — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) 21 octobre 2026

Une blessure survenue cet été avec l'équipe de France

Le Stade Rochelais a apporté une précision importante sur l'origine de son indisponibilité. Contrairement à ce que pouvait laisser penser son absence à Rouen, Sasha Derradji n'a pas été victime d'une nouvelle blessure ces derniers jours. Son problème au genou remonte à cet été, lors de son passage en équipe de France.

Malgré sa participation aux quatre premières rencontres du championnat, la situation médicale du meneur ne s'est pas améliorée. Le joueur, le staff médical et le club ont donc décidé conjointement de mettre un terme à sa saison afin de préserver sa santé.

« Face à une situation médicale qui ne s'est pas améliorée, le joueur, le staff médical et le Club ont conjointement décidé de privilégier l'intégrité physique du joueur », indique le Stade Rochelais dans son communiqué officiel.

Derradji restera intégré au groupe professionnel tout au long de son indisponibilité. Il suivra un programme de réathlétisation adapté, sous la supervision du staff médical rochelais. Aucune date de reprise n'a été communiquée.

Quatre matches pour s'imposer comme le meilleur joueur d'ELITE 2

Le meneur n'aura eu besoin que de quatre rencontres pour marquer les esprits. Dès la première journée, contre Gries-Souffel (95-88), il avait compilé 20 points, avec une belle efficacité au tir (4/7 à 2-points, 1/2 à 3-points et 9/10 aux lancers francs).

Il avait ensuite distribué les passes décisives et contribué au rebond face à Hyères-Toulon puis Saint-Chamond, avant de terminer son début de saison avec 8 points lors du déplacement à Blois. Une dernière sortie écourtée à moins de 22 minutes de jeu, alors qu'il avait dépassé les 32 minutes lors des deux rencontres précédentes.

Les quatre matches de Sasha Derradji en ELITE 2

Avec ses 8,8 passes décisives par rencontre et ses 23 d'évaluation, le jeune Français affichait des statistiques de premier plan, pour sa découverte de l'ELITE 2.

Timothé Crusol attendu pour prendre le relais

Cette absence longue durée oblige le Stade Rochelais à revoir une nouvelle fois son effectif. Comme annoncé ce mercredi matin, Timothé Crusol (1,93 m, 25 ans) est attendu en Charente-Maritime pour assurer la pige médicale de Sasha Derradji.

Passé par Limoges, Fos-Provence et Orléans, l'ancien international français chez les jeunes était sans club après avoir effectué la préparation estivale avec Saint-Quentin. Il doit devenir le troisième pigiste médical du Stade Rochelais depuis le début de saison, après Bensley Joseph et Evan Gilyard.

Pour Germain Castano, l'urgence est désormais de trouver des solutions à la mène sans celui qui avait été son joueur le plus performant lors des quatre premières journées. Le prochain rendez-vous rochelais est programmé vendredi contre l'ALM Évreux, dans un championnat que le club a démarré avec quatre défaites en cinq rencontres.