Le Nantes Basket Hermine pleure Jo Le Squère, son président historique pendant près de 30 ans

Le basket nantais est en deuil. Jo Le Squère, président historique du Nantes Basket Hermine pendant près de trois décennies, est décédé ce dimanche 18 octobre à l'âge de 79 ans. Le club de Loire-Atlantique a annoncé la disparition de celui qui avait largement contribué à son développement et à son accession au monde professionnel.

Licencié de l'Hermine dès 1957, alors qu'il était encore joueur, Jo Le Squère avait pris les commandes du club en 1977, au moment où celui-ci venait d'être rétrogradé au niveau régional. Il allait rester à sa tête pendant 29 ans, jusqu'en décembre 2006.

Jo Le Squère, l'homme qui a accompagné Nantes jusqu'en Pro B

Sous sa présidence, le Nantes Basket Hermine a connu une progression déterminante. En 1992, l'accession en Nationale 2 avait notamment permis au club de rejoindre le Palais des sports de Beaulieu, une étape importante dans son développement.

Trois ans plus tard, en 1995, l'Hermine accédait à la Pro B. Une réussite majeure pour cette institution nantaise, passée du niveau régional au basket professionnel sous la direction de Jo Le Squère.

Après avoir quitté ses fonctions en décembre 2006, l'ancien dirigeant avait conservé un lien avec son club de toujours, continuant à suivre ses résultats et son actualité.

L'hommage émouvant du président Hubert Guillard

Dans un communiqué publié après l'annonce de son décès, le Nantes Basket Hermine a salué la mémoire de son ancien président. Hubert Guillard, actuel président du club, a tenu à rappeler l'importance de son prédécesseur dans l'histoire de l'Hermine.

« C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition brutale et prématurée de Jo. Il a été l'un des bâtisseurs de notre club – l'Hermine. Il a œuvré avec passion et détermination pour le faire grandir, l'accompagnant du niveau amateur jusqu'au niveau professionnel. »

Au-delà de son bilan sportif, Hubert Guillard a également souligné les qualités humaines de Jo Le Squère.

« Toujours à l'écoute, profondément humain, d'une énergie exceptionnelle, il savait rassembler et transmettre son enthousiasme. Son engagement, sa générosité et sa vision laisseront une empreinte indélébile dans l'histoire du club et de tous ceux qui l'ont connu. »

Le Nantes Basket Hermine a adressé ses condoléances à la famille et aux proches de son ancien président. Dirigeants, joueurs, membres du staff, salariés et bénévoles se sont associés à cet hommage.

Avec la disparition de Jo Le Squère, le basket nantais perd l'un des principaux artisans de son histoire moderne, dont l'engagement aura marqué plusieurs générations de licenciés et de supporters.