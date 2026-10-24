Le divorce est acté. Le Partizan Belgrade a annoncé ce vendredi 23 octobre la résiliation à l’amiable du contrat de Jabari Parker. Revenu en Serbie à l’issue de son prêt à la Joventut Badalone, l'ailier-fort américain de 31 ans ne faisait plus partie des plans de Joan Peñarroya pour la saison 2026-2027.

Arrivé à l’été 2025 avec l’étiquette de recrue majeure, l’ancien deuxième choix de la Draft 2014 n’aura pas réussi à s’imposer durablement dans la capitale serbe. Il disposait encore d’une année de contrat, mais les deux parties ont finalement trouvé une solution pour mettre un terme à leur collaboration. Son salaire pour l’exercice 2026-2027 devait atteindre 2,5 millions de dollars selon plusieurs rapports.

Une aventure serbe décevante

Le passage de Jabari Parker au Partizan n’aura pas répondu aux attentes. En EuroLeague, l’Américain a disputé 15 rencontres lors de la saison 2025-2026, pour des moyennes de 7,7 points et 2,5 rebonds en 19 minutes par match. Un rendement insuffisant pour un joueur attendu comme l’un des éléments majeurs de l’effectif belgradois.

La situation s’est finalement débloquée en février 2026 avec un prêt à la Joventut Badalone, où le joueur passé par Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta, Sacramento et Boston en NBA a retrouvé davantage de responsabilités. Il a affiché 16,4 points, 5,6 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne en Basketball Champions League ainsi que 12,6 points, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive en championnat espagnol.

Jabari Parker (Partizan Belgrade) - Jabari Parker (Joventut Badalone) · EuroLeague 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jabari Parker Jabari Parker MJ 15 5 PTS 7,7 16,4 REB 2,5 5,6 PD 0,7 1,4 IN 0,3 0,8 CO 0,1 0,4

Ces performances n’ont toutefois pas débouché sur une prolongation de son aventure, ni en Catalogne ni en Serbie. De retour à Belgrade à l’intersaison, le natif de Chicago a été écarté du projet sportif, Joan Peñarroya ayant indiqué que son équipe se construirait sans lui. Le président du Partizan, Ostoja Mijailović, avait également évoqué des discussions pour trouver une issue à ce dossier. C'est désormais chose faite.

Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima.



Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje.



KK… pic.twitter.com/pswTcq8ji9 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 23 octobre 2026

Robert Franks nouvelle recrue du Partizan

Dans le même temps, le Partizan Belgrade a officialisé l’arrivée de Robert Franks. L’ailier-fort américain de 29 ans, passé par la NBA avec le Orlando Magic (sept matchs en 2020-2021), s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Sacré champion de G-League avec le Lakeland Magic en 2021, il a ensuite multiplié les expériences à l’étranger, notamment en Australie, en Israël, au Japon et en Chine. Il reste sur deux saisons convaincantes avec les Ibaraki Robots, avec 17,1 points (à 40,3 % à 3-points), 6,9 rebonds et 3,5 passes décisives en 32 minutes de moyenne lors de l’exercice 2025-2026 au Japon.