Le plus petit joueur de l'histoire NBA va recevoir une distinction exceptionnelle !

Les Hornets vont honorer l'une de leurs plus grandes légendes. Le 11 février, le maillot numéro 1 de Muggsy Bogues sera retiré, une reconnaissance majeure pour celui qui reste le plus petit joueur de l'histoire à avoir foulé les parquets de la NBA, avec ses 1,60 m.

on february 11th, we will honor the one & only muggsy bogues. 🐝



press release: https://t.co/gq6cYbwKM9 | @MuggsyBogues pic.twitter.com/jJ8zkefsWq — Charlotte Hornets (@hornets) 27 octobre 2026

En 14 saisons dans la ligue, le meneur en a passé dix à Charlotte, entre 1988 et 1998, où il détient toujours les records de la franchise au nombre de passes décisives, d'interceptions et de minutes disputées.

À 61 ans, l'ancien meneur de jeu a également passé plus de vingt ans au sein de l'organisation, comme joueur puis ambassadeur, après avoir rejoint la franchise de Caroline du Nord lors de sa création en 1988. Cette cérémonie représente donc bien plus qu'un simple hommage sportif.

« C'est ironique, non ? Après toutes ces années passées à regarder vers le haut, à contempler les autres… Et puis, voilà que ce moment arrive enfin, et quand ce maillot sera enfin retiré, j'aurai l'impression d'être celui qui domine le monde. Ce sera un moment surréaliste », a déclaré The Human Press.

« Un endroit que j'ai toujours considéré comme mon chez-moi »

L'ancien joueur des Warriors a également souligné l'importance de Charlotte dans son parcours personnel, lui qui a grandi à Baltimore.

« Charlotte m'a accueillie à bras ouverts. C'est un endroit que j'ai toujours considéré comme mon chez-moi, plus que tout autre, même en grandissant à Baltimore. Alors, cette reconnaissance pour ma famille, le regard que l'organisation porte sur nous de cette façon, c'est inestimable », a-t-il confié.

MUGGSY BOGUES 👏

5’3” & played 14 SEASONS!



10 PTS, 8 AST, 2 BLK!!!

13 PTS, 17 AST, 7 STL

24 PTS, 10 AST (9/11 FG)

22 PTS, 10 AST (9/10 FG)

20 PTS, 15 AST (9/10 FG)

18 PTS, 17 AST, 0 TO



📼 @DUNKC0MP pic.twitter.com/ar2uZBx1gC — Ballislife.com (@Ballislife) 27 octobre 2026

Les propriétaires des Hornets, Rick Schnall et Gabe Plotkin, ont choisi de retirer son numéro afin de préserver le lien entre la franchise et son histoire.

Un modèle incontournable

« Du haut de son mètre soixante, il a surmonté les obstacles tout au long de sa carrière et a prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Il est devenu un modèle pour des générations, montrant aux jeunes que leur taille ne doit pas être un frein à leurs ambitions. »

Avec cet hommage, Muggsy Bogues rejoindra Bobby Phills, dont le numéro 13 a été retiré, et Dell Curry, honoré avec le numéro 30. Il deviendra ainsi le troisième joueur dont le maillot sera retiré par Charlotte.